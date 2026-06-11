สุดจะเริ่ด! I.O.I สาดความสุขล้นฮอลล์ สมมง 10 ปีที่รอคอย ปลดล็อกความคิดถึงกับแฟนไทย ใน “2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in BANGKOK”

ผ่านพ้นไปอย่างอบอุ่น อิ่มเอมไปด้วยความทรงจำสุดพิเศษ และมีแต่คำว่า เริ่ด! เริ่ดมาก! เริ่ดสะใจ!! สำหรับคอนเสิร์ต “2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in BANGKOK” ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ณ IDEA LIVE, BRAVO BKK กับการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนาน I.O.I (ไอโอไอ) เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของวง และมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆ ที่คอยสนับสนุนพวกเธอมาตลอดคอนเสิร์ตครั้งนี้ I.O.I ไม่เพียงพาแฟนๆ ย้อนกลับไปสัมผัสช่วงเวลาอันงดงามตลอดเส้นทางที่ผ่านมา แต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวของมิตรภาพ ความผูกพัน และการเติบโตของสมาชิกแต่ละคนตลอดระยะเวลา 10 ปี ผ่านการแสดงที่ครบทั้งความสนุก ความซาบซึ้ง และมีความหมายต่อใจ
บรรยากาศคึกคักตั้งแต่หน้างาน เมื่อแฟนเกิร์ลและแฟนบอยพร้อมใจกันสวมชุดสีชมพูมารวมตัวกัน เพื่อแสดงพลังความรักให้กับสมาชิกทั้ง 9 คน ได้แก่ ‘Jeon Somi’ (จอนโซมี), ‘Kim Se Jeong’ (คิมเซจอง), ‘Choi Yoo Jung’ (ชเวยูจอง), ‘Kim Chungha’ (คิมชองฮา), ‘Kim So Hye’ (คิมโซฮเย), ‘Jung Chae Yeon’ (จองแชยอน), ‘Kim Do Yeon’ (คิมโดยอน), ‘Lim Na Young’ (อิมนายอง) และ ‘Yoo Yeonjung’ (ยูยอนจอง) ทันทีที่ทั้ง 9 สาวปรากฏตัวบนเวที ความสดใสก็เปล่งประกายไปทั่วทั้งฮอลล์ เปิดฉากด้วยเพลงฮิตอย่าง ‘Pick Me’, ‘Dream Girls’ และ ‘Whatta Man’ ท่ามกลางโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่ที่ผู้จัดสายเปย์ iMe Thailand ทุ่มเต็มที่ให้สมการรอคอย ขณะที่ ‘อังดุงงี’ (Angdungi : ชื่อแฟนคลับ) ส่งเสียงเชียร์และตะโกนแฟนชานท์ดังสนั่นทุกเพลง ปลดล็อกความคิดถึงที่เฝ้ารอกันมายาวนาน ฮาร์ทเรทพุ่งยิ่งกว่าเดิมเมื่อสาวๆ ทักทายบอกคิดถึงเป็นภาษาไทย “ทุกคนคะ คิดถึงจังเลยค่ะ” พร้อมเผยว่ารู้สึกประทับใจกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอังดุงงีชาวไทย และย้ำว่านี่คือวันแห่งความสุข เพราะนอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตในประเทศไทยครั้งแรกแล้ว ยังเป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศครั้งแรกของ I.O.I อีกด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่ทำให้ช่วงเวลานี้เกิดขึ้นจริง
จากนั้นทั้ง 9 สาวยังคงสาดความน่ารักสดใส โชว์พลังเสียงผ่านเพลง ‘똑 똑 똑 (Knock Knock Knock)’, ‘Doo Wap’ และเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ทำเอาฮอลล์แทบแตก เมื่อยูจองเปลี่ยนท่อนจบของเพลง ‘사랑해 기억해 (I Love You, I Remember You)’ เป็นภาษาไทยว่า “รักนะคะ” ก่อนพาทุกคนนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้นรู้จักกัน ผ่านเพลง ‘핑거팁스 (Fingertips)’, ‘얌얌 (Yum Yum)’, ‘24시간 (24 Hour)’ และ ‘Crush’ แฟนๆ โซนยืนกระโดดกันสุดตัว ส่วนโซนนั่งก็แทบนั่งไม่ติดเก้าอี้
ต่อเนื่องด้วยเพลงจากอัลบั้มล่าสุดที่พาพวกเธอกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง แต่ศิลปินถึงกับอึ้ง!! เมื่อแฟนๆ ร้องตามเพลงใหม่ดังกระหึ่มทั้งฮอลล์ ไม่ว่าจะเป็น ‘갑자기 (Suddenly)’, ‘SPF 100+ (Summer Pop Fantasy)’ และ ‘IOI (Where My Girls At)’ เพิ่มระดับความประทับใจขึ้นอีกหลายเท่าตัว ก่อนจะต่อด้วยเพลง ‘너무너무너무 (Very Very Very)’, ‘같은 곳에서 (In The Same Place)’ และ ‘잠깐만 (Hold On)’ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขที่ไม่มีแผ่ว
เข้าสู่พาร์ทที่หลายคนรอคอย กับการได้ฟังพลังโวคอลในเพลง ‘소나기 (Downpour)’, ‘그때 우리 지금 (Then, Now and Forever)’ และ ‘벚꽃이 지면 (When The Cherry Blossoms Fade)’ ที่ทำเอาทั้งศิลปินและแฟนคลับน้ำตาคลอไปตามกัน ความประทับใจยิ่งลึกซึ้งขึ้นเมื่อแฟนๆ ร่วมกันทำโปรเจกต์บอกความในใจ ด้วยการแปลอักษรจากกล่องไฟเป็นข้อความ “I❤️I” พร้อมชูแบนเนอร์ข้อความ “함께 기다려온 10년,약속을 지켜줘서 고마워 I.O.I” (10 ปีที่เรารอด้วยกันมา ขอบคุณนะ I.O.I ที่รักษาสัญญา) และร่วมกันร้องเพลง ‘소나기 (Downpour)’ ดังกึกก้องทั่วทั้งฮอลล์ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับศิลปินที่กลับมาหาตามสัญญา
หลังซึ้งจนใจเปียกปอนไปแล้ว ก็ถึงเวลาปลดปล่อยความมันส์ให้สาแก่ใจ มันส์ให้สุดกว่าเดิมในช่วงอังกอร์ เมื่อ I.O.I ใส่เต็มทุกพลังกับเพลง ‘Bang Bang’, ‘내 말대로 해줘 (More More)’, ‘IF I’, ‘웃으며 안녕 (Goodbye With A Smile)’ และ ‘Reprise’ ก่อนปิดท้ายด้วย ‘Pick Me’ (Remix Version)ที่ทำให้ทั้งฮอลล์กระโดดกันแบบไม่มีแรงเหลือ เรียกว่าตลอดการแสดงเกือบ 3 ชั่วโมง สมาชิกทั้ง 9 คนได้ร่วมสร้างช่วงเวลาอันแสนพิเศษกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อความรักและคำขอบคุณทั้งน้ำตาให้กับทุกคนที่อยู่เคียงข้างมาตั้งแต่วันแรก จนกลายเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความทรงจำ และความประทับใจที่จะถูกเก็บไว้ในหัวใจของ I.O.I และอังดุงงีตลอดไป จนกว่าจะได้กลับมาพบกันอีกครั้ง!!!