"เต้ย พงศกร" แท็กทีม "อาไท" เช็คอินสกลนคร สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองคาทอลิก บุกอาณาจักร "ผ้าย้อมคราม" มรดกภูมิปัญญาสู่อินเตอร์ ในรายการ "หอมแผ่นดิน ฯ"

‘เต้ย พงศกร’ พิธีกรหนุ่มรายการ "หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" พาแขกรับเชิญสายฮาอย่าง ‘อาไท’ ตะลุย เช็คอินที่จ.สกลนคร ในรูปแบบ One Day Trip ที่ครบรส เริ่มต้นกับความอลังการชุมชนท่าแร่ หมู่บ้านคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในไทย ชมความงามของ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ตึกแถวโบราณสไตล์โคโลเนียลที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรป ก่อนจะไปพักสายตาชมความงดงามของบัวกว่า 100 สายพันธุ์บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ณ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ แหล่งรวบรวมบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมไหว้ขอพร องค์พญานาคเผือก เพื่อความเป็นสิริมงคล และไม่พลาดลิ้มรสของดีระดับตํานานที่ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคขุนโพนยางคํา ที่คัดสรรเนื้อเกรดพรีเมียมมาปรุงเป็นเมนูรสเด็ดเข้มข้นจนใครได้ชิมเป็นต้องติดใจ
ชมไฮไลท์ที่สําคัญในการเดินทางไปตามหาภูมิปัญญาแห่งผืนผ้า ณ ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม พิสูจน์ความมหัศจรรย์ของ "ต้นคราม" พืชท้องถิ่นสีเขียวขจี ที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสีนํ้าเงินเข้มทรงเสน่ห์ได้อย่างน่าทึ่ง เตรียมพบกับความสนุกของการท่องเที่ยว ที่มาพร้อมนวัตกรรมการแปรรูปมรดกภูมิปัญญาไทยสู่สินค้าแฟชั่นโมเดิร์น "เกษตรติดแกลม" (Agri-Glam) ทั้งเสื้อผ้าและกระเป๋าที่โกอินเตอร์ได้อย่างภาคภูมิใจ ภายใต้การสนับสนุนของ ธ.ก.ส. ที่มาช่วยเติมทุนและองค์ความรู้เพื่อยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคง
มาร่วมค้นหาคําตอบว่าภูมิปัญญาพื้นบ้าน จะถูกรังสรรค์เป็นสินค้าพรีเมียมระดับโลก ในรายการ "หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนนี้ เวลา 20.20 น. ทางช่อง 9 กด 30