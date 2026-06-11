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“บิว จักรพันธ์” ทุ่มสุดตัวกับ “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ยกครอบครัวและแฟนคลับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บิว-จักรพันธ์ พุทธา เผยความรู้สึกกับการกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในละครเวทีฟอร์มยักษ์ “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” โดยรับบท “พญาวายุจักร” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลงานที่ท้าทายที่สุดในชีวิต พร้อมยอมรับว่าทุ่มเททั้งเวลาและพลังอย่างเต็มที่ เพราะเป็นโอกาสสำคัญที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในวงการ 
 
นอกจากงานละครเวทีแล้ว บิวยังมีผลงานละคร งานแฟนคอน และโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ โดยเจ้าตัวยืนยันว่าต้องการโฟกัสกับทุกหน้าที่ที่ได้รับให้ดีที่สุด พร้อมขอบคุณครอบครัวและแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานเสมอมา 
 
สำหรับเรื่องความรัก บิวเผยว่า มีคนคุยอยู่ครับ แต่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นแฟน จะพัฒนาต่อหรือไม่พัฒนาต่อก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลา เพราะตอนนี้สิ่งที่ผมโฟกัสมากที่สุดยังคงเป็นเรื่องงานและครอบครัว และมองว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือการมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันทั้งในวันที่มีความสุขและวันที่เหนื่อยล้า คอยสนับสนุนและเติบโตไปด้วยกัน ส่วนคำว่า “เทพธิดา” ที่เคยถูกพูดถึงนั้น บิวย้ำว่าเป็นเพียงคำเปรียบเปรยถึงคนที่มีคุณค่าทางความรู้สึก เป็นคนที่จริงใจ เข้าใจกัน และพร้อมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษ เวลานี้ขอทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อครอบครัวและทุกคนที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอด ท้ายสุดนี้ ผมขอกำลังใจแบบรัวๆ กับการแสดงละครเวที “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ที่เตรียมเปิดม่านการแสดง ในวันที่ 18 และ 20-21 มิ.ย นี้ ณ โรงละคร เอ็มเธียเตอร์ ขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ












“บิว จักรพันธ์” ทุ่มสุดตัวกับ “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ยกครอบครัวและแฟนคลับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ
“บิว จักรพันธ์” ทุ่มสุดตัวกับ “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ยกครอบครัวและแฟนคลับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ
“บิว จักรพันธ์” ทุ่มสุดตัวกับ “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ยกครอบครัวและแฟนคลับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ
“บิว จักรพันธ์” ทุ่มสุดตัวกับ “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ยกครอบครัวและแฟนคลับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ
“บิว จักรพันธ์” ทุ่มสุดตัวกับ “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” ยกครอบครัวและแฟนคลับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ
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