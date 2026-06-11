ฉีกภาพความคิวต์ของฮิปโปแบบ ‘หมูเด้ง’ แล้วคลั่งสุดขีดกับ ‘Hungry มันเด้งขึ้นมาแดก’

ลบภาพจำความคิวต์ให้สิ้นซาก! เตรียมหวีดร้องระงึมหนองน้ำลึกกับเครื่องจักรสังหารใต้น้ำใน “Hungry มันเด้งขึ้นมาแดก” สัตว์บกที่อันตรายที่สุดในโลกกำลังจะเปลี่ยนทริปในฝันให้เป็นสุสานกลางนที
ลืมภาพจำของเจ้าสัตว์โลกตัวกลมป้อม แสนน่ารักน่าเอ็นดูอย่าง “หมูเด้ง” ที่เคยขโมยหัวใจคนทั้งโลกไปได้เลย เพราะภาพยนตร์ทริลเลอร์ระทึกขวัญสัญชาตญาณดิบเรื่องล่าสุดกำลังจะพาคุณดำดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของความหวาดกลัวขั้นสุด ที่จะเปลี่ยนทุกตารางนิ้วของผืนน้ำให้กลายเป็นสีเลือด
Hungry หรือชื่อไทยสุดแสบสัน “มันเด้งขึ้นมาแดก” พร้อมท้าทายคอหนังสายระทึกขวัญ เผยโฉมความคลั่งครั้งใหม่ของฮิปโปโปเตมัส เพชฌฆาตใต้น้ำสุดอำมหิตที่ไม่เคยปรากฏในโรงภาพยนตร์ไหนมาก่อน
จากแผนการพักผ่อนล่องเรือสุดชิลของกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มหนึ่งที่คาดหวังว่าจะได้เสพความสุขท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ทว่าพวกเขากลับต้องเผชิญหน้ากับการจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวจากวายร้ายตัวมหึมาใต้ผิวน้ำ ส่งผลให้เส้นทางแห่งความสำราญถูกแปรเปลี่ยนเป็นสมรภูมิหนีตายสุดทรหดกลางหนองน้ำลึกของลุ่มน้ำลุยเซียนาในทันที
สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ขนาดตัวหรือพละกำลังมหาศาลของสัตว์ร้าย แต่เป็นพฤติกรรมการล่าที่หลุดโลก เพราะศัตรูตัวฉกาจตัวนี้ไม่ได้โจมตีมนุษย์เพราะความหิวกระหายตามธรรมชาติ หากแต่พวกมันกำลังสนุกสนานกับการเล่นเกมล่าขย้ำเหยื่อให้จมกองเลือดอย่างโหดเหี้ยม สัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของมนุษย์จึงถูกปลุกขึ้นมาเพื่อท้าทายความตายที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาเล่นงานในทุกวินาทีที่พายเรือผ่าน ทุกฝีพายจึงเต็มไปด้วยความกดดันและการไล่ล่าที่คาดเดาไม่ได้เลยแม้แต่น้อย
ความน่าสนใจที่จะทำให้คอหนังตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้คือการได้ตัวพ่อสายเซอร์ไววัลอย่าง “เจมส์ นันน์” ผู้กำกับฝีมือฉกาจมารับหน้าที่กุมบังเหียนยกระดับความระทึกในครั้งนี้ หลังจากที่เขาเคยปั่นประสาทคนดูจนไม่กล้าลงเล่นน้ำทะเลมาแล้วจากผลงานหนังฉลามสุดคลั่งเรื่อง “Shark Bait” (2022) และเคยโชว์กึนความกดดันขั้นสุดในหนังแอ็กชันระทึกขวัญเรื่อง “Wildcat” (2025)
การกลับมาทวงบัลลังก์ความโหดในรอบนี้เขาเลือกหยิบเอาฮิปโปโปเตมัส สัตว์บกที่อันตรายที่สุดในโลกมาปั้นเป็นเครื่องจักรสังหารตัวใหม่ที่จะมาขยี้ทุกความกลัวของคนดูให้แหลกคามือ หนังเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่หนังแนวสัตว์ประหลาดกินคนทั่วไป แต่เป็นการรุกรานอาณาเขตที่พร้อมจะกะซวกร่างทุกคนที่กล้าท้าทายอำนาจของมันอย่างสยดสยอง
เตรียมนับถอยหลังเพื่อร่วมท้าพิสูจน์ความโหดสุดขีดของเพชฌฆาตคลั่งตัวนี้ที่จะเด้งขึ้นมาขย้ำคุณแบบไม่ให้ทันตั้งตัวพร้อมกัน 18 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น บอกได้คำเดียวว่าคอหนังระทึกขวัญและคอหนังแนวเอาชีวิตรอดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง