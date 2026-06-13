บันเทิงรอบโลก "อิดริส เอลบา" ปิดประตูข่าวลือ เจมส์ บอนด์ ชี้ผู้ชมบางประเทศไม่ยอมรับสายลับ 007 ผิวสี

อิดริส เอลบา นักแสดงชาวอังกฤษ ยุติกระแสข่าวลือที่ถูกโยงเป็นตัวเต็งรับบท James Bond คนใหม่ โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เคยเป็นเรื่องจริง พร้อมมองว่าตลาดผู้ชมบางประเทศอาจไม่ยอมรับชายผิวสีเชื้อสายแอฟริกันในบทสายลับ 007 ซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาในแบบดั้งเดิมอยู่แล้ว โดยระบุว่า Bond ควรคงความเป็นโลกแห่งจินตนาการและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองทุกกระแสสังคม
อีไล สมาชิกวง U-KISS ประกาศข่าวดีผ่านโซเชียลมีเดียว่าได้เข้าพิธีแต่งงานอีกครั้ง หลังหย่าร้างกับ จี ยอนซู เมื่อปี 2020 โดยเผยว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยบททดสอบและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต ก่อนจะได้พบหญิงสาวที่มอบความเข้าใจ ความสุข และความสงบให้กับเขา พร้อมกล่าวว่ารู้สึกโชคดีที่ได้เริ่มต้นบทใหม่ร่วมกับคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยไปตลอดชีวิต
LE SSERAFIM, ILLIT และ KATSEYE เตรียมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ HYBE ด้วยการปล่อยซิงเกิลพิเศษร่วมกันครั้งแรกในชื่อ Iconic By Mistake วันที่ 13 มิถุนายน โดยต้นสังกัดระบุว่าการร่วมงานครั้งนี้เป็นการรวมตัวของศิลปินหญิงที่มีเอกลักษณ์ทางดนตรีแตกต่างกันและกำลังได้รับความนิยมทั่วโลก นับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสามวงได้ทำผลงานอย่างเป็นทางการร่วมกัน
มาดอนน่า จับมือแบรนด์แฟชั่น Dolce & Gabbana สร้างหนังสั้นความยาว 10 นาที Confessions II – The Film เพื่อโปรโมตอัลบั้มใหม่ Confessions II ที่จะวางจำหน่ายวันที่ 3 กรกฎาคม โดยผลงานดังกล่าวเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์ Tribeca และรวมนักแสดงชื่อดังอย่าง ลอร์ดส์ ไลออน ลูกสาวของเธอ, เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบตช์ และ เคต มอสส์ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวตน ความคิดสร้างสรรค์ และอิสรภาพผ่านแฟชั่นและบทเพลงจากอัลบั้มใหม่ของราชินีเพลงป๊อปวัย 67 ปีรายนี้.