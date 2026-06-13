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บันเทิงรอบโลก "อิดริส เอลบา" ปิดประตูข่าวลือ เจมส์ บอนด์ ชี้ผู้ชมบางประเทศไม่ยอมรับสายลับ 007 ผิวสี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อิดริส เอลบา นักแสดงชาวอังกฤษ ยุติกระแสข่าวลือที่ถูกโยงเป็นตัวเต็งรับบท James Bond คนใหม่ โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เคยเป็นเรื่องจริง พร้อมมองว่าตลาดผู้ชมบางประเทศอาจไม่ยอมรับชายผิวสีเชื้อสายแอฟริกันในบทสายลับ 007 ซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาในแบบดั้งเดิมอยู่แล้ว โดยระบุว่า Bond ควรคงความเป็นโลกแห่งจินตนาการและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองทุกกระแสสังคม


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บันเทิงรอบโลก "อิดริส เอลบา" ปิดประตูข่าวลือ เจมส์ บอนด์ ชี้ผู้ชมบางประเทศไม่ยอมรับสายลับ 007 ผิวสี
บันเทิงรอบโลก "อิดริส เอลบา" ปิดประตูข่าวลือ เจมส์ บอนด์ ชี้ผู้ชมบางประเทศไม่ยอมรับสายลับ 007 ผิวสี
บันเทิงรอบโลก "อิดริส เอลบา" ปิดประตูข่าวลือ เจมส์ บอนด์ ชี้ผู้ชมบางประเทศไม่ยอมรับสายลับ 007 ผิวสี
บันเทิงรอบโลก "อิดริส เอลบา" ปิดประตูข่าวลือ เจมส์ บอนด์ ชี้ผู้ชมบางประเทศไม่ยอมรับสายลับ 007 ผิวสี