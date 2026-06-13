ที่นั่งคนดัง NBA Finals ราคาสูงกว่า 36 ล้านบาท ลุกกลับก่อนจบเกมอาจถูกแบน

กระแส Knicks เข้าชิง NBA Finals ทำให้ที่นั่งข้างสนาม Madison Square Garden กลายเป็นของล้ำค่า โดยเฉพาะ “celebrity row” ที่ไม่ได้มีแค่เงินก็ซื้อได้ แต่ต้องมีชื่อเสียง ความสัมพันธ์กับสนาม และที่สำคัญต้องเป็นแฟน Knicks ตัวจริง
นิวยอร์กกำลังอยู่ในภาวะ “Knicksmania” หลัง New York Knicks ผ่านเข้าชิง NBA Finals 2026 และทำให้ Madison Square Garden กลับมาเป็นเวทีรอบชิงแชมป์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1999 โดยเฉพาะเกมที่ 3 และ 4 ที่นิวยอร์ก กลายเป็นตั๋วกีฬาที่ร้อนแรงที่สุดรายการหนึ่งในเวลานี้
หนึ่งในจุดที่ถูกจับตามากที่สุดคือ “celebrity row” หรือแถวที่นั่งคนดังข้างสนาม ซึ่งมักเห็นดาราและคนดังระดับเอ-ลิสต์ เช่น ทิโมธี ชาลาเมต์, สไปก์ ลี, เบน สติลเลอร์, คริส ร็อก และเทรซี มอร์แกน นั่งเชียร์อยู่ติดขอบสนาม
โดยรายงานระบุว่า ที่นั่งบางส่วนไม่ได้เปิดขายทั่วไป แต่ Madison Square Garden จะเป็นฝ่ายเชิญคนดังมานั่งเอง
แถวพิเศษนี้มีเพียงราว 6-8 ที่นั่ง และมาพร้อมสิทธิพิเศษระดับวีไอพี ทั้งทางเข้าพิเศษ ลิฟต์ส่วนตัว และการเข้าใช้ Suite 200 ซึ่งมีอาหารหรูและพื้นที่พบปะกับคนดังคนอื่น ๆ แต่เบื้องหลังความพิเศษนี้ก็มี “กฎเหล็ก” ที่ผู้ได้รับเชิญต้องปฏิบัติตาม หากไม่อยากถูกตัดสิทธิ์ในอนาคต
กฎสำคัญข้อแรกคือ ต้องอยู่ดูเกมจนจบ ไม่ว่าทีมจะชนะ แพ้ หรือเกมขาดแค่ไหน หากลุกกลับก่อนจบเกมก็อาจหมดสิทธิ์ได้รับเชิญอีก ตัวอย่างที่ถูกพูดถึงคือ เอมิลี ราทาจคอฟสกี ซึ่งเคยออกจากเกมก่อนจบในปี 2023 และภายหลังมีรายงานว่าไม่ได้รับเชิญกลับมานั่งแถวพิเศษอีก แม้ยังสามารถซื้อตั๋วเองได้
นอกจากนี้ ผู้ได้รับเชิญยังถูกคาดหวังให้แต่งตัวดูดีพร้อมออกกล้อง ยอมขึ้นจัมโบทรอน และร่วมกิจกรรมถ่ายโปรโมชันของ Madison Square Garden อีกทั้งห้ามนำที่นั่งที่ได้รับเชิญไปมอบต่อให้ผู้อื่น เพราะการคัดเลือกขึ้นอยู่กับระดับชื่อเสียง ความสัมพันธ์กับสนาม และความสำคัญของเกมนั้น ๆ
แต่กฎที่สำคัญที่สุดคือ “ต้องเป็นแฟน Knicks” อย่างแท้จริง นั่นเป็นเหตุผลที่คนอย่าง เบน สติลเลอร์ และทิโมธี ชาลาเมต์ มักถูกเห็นนั่งข้างสนามบ่อยครั้ง
ขณะเดียวกัน ผู้ได้รับเชิญก็ไม่ควรวิจารณ์การตัดสินใจของทีมอย่างเปิดเผย เพราะ อีธาน ฮอว์ก เคยเล่าว่า เขาสูญเสียสิทธิ์ที่นั่งหลังพูดถึงการแยกทางกับโค้ชไมค์ แดนโทนี ในรายการของจิมมี ฟอลลอน ก่อนจะถูกแจ้งว่าหากต้องการที่นั่ง ต้องจ่ายเองในราคา 7,800 ดอลลาร์
ความร้อนแรงของที่นั่งแถวนี้ยิ่งชัดเจนขึ้น เมื่อ Knicks เปิดประมูลที่นั่ง celebrity row จำนวน 2 ที่สำหรับเกมที่ 3 และทำเงินเข้าการกุศลได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 36 ล้านบาท ขณะที่ราคาตั๋วเข้าชมเกมทั่วไปเคยพุ่งแตะหลักกว่า 13,000 ดอลลาร์ ก่อนลดลงมาต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์ในช่วงใกล้แข่ง
แม้การประมูลจะสะท้อนพลังของกระแส Knicks ได้อย่างชัดเจน แต่ก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องราคาตั๋วที่สูงเกินเอื้อม โดย จอช ฮาร์ต ผู้เล่นของ Knicks เองยังยอมรับว่าราคาตั๋ว “น่าขัน” และทำให้แฟนตัวจริงจำนวนมากที่รอช่วงเวลานี้มานานไม่สามารถเข้ามาชมเกมในสนามได้
สำหรับคนดังที่ได้รับบัตรเชิญไปนั่งแถวหน้า Madison Square Garden จึงไม่ใช่แค่ได้ที่นั่งดีที่สุดในสนาม แต่เป็นเหมือนสถานะพิเศษที่ต้องรักษาไว้ เพราะในโลกของ Knicks celebrity row เงินอาจซื้อที่นั่งได้ แต่ซื้อ “คำเชิญ” ไม่ได้เสมอไป