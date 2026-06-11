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‘28 มิถุนายน 2569’ กทม. พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. คนกรุงเทพฯ ใช้สิทธิสะดวก ปลอดภัย โปร่งใส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลาออก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 11 ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) เห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเสนอ ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 และกรุงเทพมหานคร (กทม.)
 
พร้อมดำเนินงานตามแผนจัดการเลือกตั้งตามกฎหมาย

Timeline เลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ปี 2569
พฤษภาคม 2569
18 พฤษภาคม => ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลาออก
21 พฤษภาคม => ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ส.ก.
23 พฤษภาคม => ประกาศให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน => เปิดรับสมัครผู้รับเลือกตั้ง

มิถุนายน 2569
8 มิถุนายน => ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
21-27 มิถุนายน => ประชาชนแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
28 มิถุนายน => วันเลือกตั้ง

มิถุนายน-กันยายน 2569
29 มิถุนายน-5 กรกฎาคม => ประชาชนแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
28 กรกฎาคม => วันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน)
27 สิงหาคม => วันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง (กรณีมีเรื่องร้องเรียน)
26 กันยายน => วันสุดท้ายที่ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง

กทม. ตั้งคณะทำงาน 9 ฝ่าย รองรับการทำงานทุกขั้นตอน
ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ กทม. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ กทม. พร้อมตั้งคณะทำงาน 9 ฝ่าย รองรับการทำงานทุกขั้นตอน ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและพัสดุเลือกตั้ง ฝ่ายสรรหาบุคลากร ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ฝ่ายตรวจการเลือกตั้ง ฝ่ายสื่อสาร และฝ่ายสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2569 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

กำชับบุคลากร กทม. วางตัวเป็นกลาง
ดำเนินการเลือกตั้ง ‘โปร่งใส’ ทุกขั้นตอน

ปลัดกรุงเทพมหานครกำชับข้าราชการและบุคลากร กทม. ทุกคน ให้วางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 11 อย่างเคร่งครัด โปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม อีกทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน จึงให้สำนักงานเขตพิจารณาปรับย้ายหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ให้เข้าไปอยู่ในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือห้างสรรพสินค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อความสะดวกของประชาชนในการเดินทางไปใช้สิทธิ รวมถึงเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และการรักษาความปลอดภัย โดยพิจารณาบุคลากรในสังกัด กทม. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และประชาชน

นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ของ กทม. อาทิ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขต สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ทั้งวิธีการเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิ ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ ช่องทางการศึกษาข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากพบความผิดพลาดของบัญชีรายชื่อสามารถแจ้งเพิ่มชื่อ ถอนชื่อต่อนายทะเบียนได้ไม่เกิน 10 วันก่อนวันเลือกตั้ง รวมทั้งการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องดำเนินการภายใน 7 วันก่อนการเลือกตั้ง หรือไม่เกิน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง

กทม. จัดการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง และยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด

ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ความหวังสู่การพัฒนาเมืองของคนกรุง
จาก ICAE POLL หรือสวนดุสิตโพลล์ สำรวจความคิดเห็น ‘คนกรุงกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2569 : ความหวังสู่การพัฒนา’ พบว่า ชาวกรุงเทพฯ ‘มีความตั้งใจแน่นอนว่าจะไปใช้สิทธิ’ ในสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็น 42.36% โดยคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหา ‘การจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ’ รองมา คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพคนเมือง ปัญหาน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม สวัสดิการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ตามลำดับ

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ eBook กทม.สาร
https://links.bookkurry.com/bkk_news_issue_302
















‘28 มิถุนายน 2569’ กทม. พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. คนกรุงเทพฯ ใช้สิทธิสะดวก ปลอดภัย โปร่งใส
‘28 มิถุนายน 2569’ กทม. พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. คนกรุงเทพฯ ใช้สิทธิสะดวก ปลอดภัย โปร่งใส
‘28 มิถุนายน 2569’ กทม. พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. คนกรุงเทพฯ ใช้สิทธิสะดวก ปลอดภัย โปร่งใส
‘28 มิถุนายน 2569’ กทม. พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. คนกรุงเทพฯ ใช้สิทธิสะดวก ปลอดภัย โปร่งใส
‘28 มิถุนายน 2569’ กทม. พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. คนกรุงเทพฯ ใช้สิทธิสะดวก ปลอดภัย โปร่งใส
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