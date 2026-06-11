‘28 มิถุนายน 2569’ กทม. พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. คนกรุงเทพฯ ใช้สิทธิสะดวก ปลอดภัย โปร่งใส

หลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลาออก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 11 ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) เห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเสนอ ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 และกรุงเทพมหานคร (กทม.)
พร้อมดำเนินงานตามแผนจัดการเลือกตั้งตามกฎหมาย
Timeline เลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ปี 2569
พฤษภาคม 2569
18 พฤษภาคม => ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลาออก
21 พฤษภาคม => ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ส.ก.
23 พฤษภาคม => ประกาศให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน => เปิดรับสมัครผู้รับเลือกตั้ง
มิถุนายน 2569
8 มิถุนายน => ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
21-27 มิถุนายน => ประชาชนแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
28 มิถุนายน => วันเลือกตั้ง
มิถุนายน-กันยายน 2569
29 มิถุนายน-5 กรกฎาคม => ประชาชนแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
28 กรกฎาคม => วันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน)
27 สิงหาคม => วันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง (กรณีมีเรื่องร้องเรียน)
26 กันยายน => วันสุดท้ายที่ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง
กทม. ตั้งคณะทำงาน 9 ฝ่าย รองรับการทำงานทุกขั้นตอน
ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ กทม. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ กทม. พร้อมตั้งคณะทำงาน 9 ฝ่าย รองรับการทำงานทุกขั้นตอน ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและพัสดุเลือกตั้ง ฝ่ายสรรหาบุคลากร ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ฝ่ายตรวจการเลือกตั้ง ฝ่ายสื่อสาร และฝ่ายสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2569 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
กำชับบุคลากร กทม. วางตัวเป็นกลาง
ดำเนินการเลือกตั้ง ‘โปร่งใส’ ทุกขั้นตอน
ปลัดกรุงเทพมหานครกำชับข้าราชการและบุคลากร กทม. ทุกคน ให้วางตัวเป็นกลาง ปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 11 อย่างเคร่งครัด โปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม อีกทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน จึงให้สำนักงานเขตพิจารณาปรับย้ายหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ให้เข้าไปอยู่ในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือห้างสรรพสินค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อความสะดวกของประชาชนในการเดินทางไปใช้สิทธิ รวมถึงเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และการรักษาความปลอดภัย โดยพิจารณาบุคลากรในสังกัด กทม. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และประชาชน
นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ของ กทม. อาทิ สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขต สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ทั้งวิธีการเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิ ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ ช่องทางการศึกษาข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากพบความผิดพลาดของบัญชีรายชื่อสามารถแจ้งเพิ่มชื่อ ถอนชื่อต่อนายทะเบียนได้ไม่เกิน 10 วันก่อนวันเลือกตั้ง รวมทั้งการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องดำเนินการภายใน 7 วันก่อนการเลือกตั้ง หรือไม่เกิน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง
กทม. จัดการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง และยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด
ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ความหวังสู่การพัฒนาเมืองของคนกรุง
จาก ICAE POLL หรือสวนดุสิตโพลล์ สำรวจความคิดเห็น ‘คนกรุงกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2569 : ความหวังสู่การพัฒนา’ พบว่า ชาวกรุงเทพฯ ‘มีความตั้งใจแน่นอนว่าจะไปใช้สิทธิ’ ในสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็น 42.36% โดยคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหา ‘การจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ’ รองมา คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพคนเมือง ปัญหาน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม สวัสดิการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ตามลำดับ
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