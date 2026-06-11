แจกทอง 1,000,000 บาท “ชุมทางดาวทอง”บุกเมืองสิงห์บุรี “บอสนก”ชวนลุ้น!! ก่อนชมประกวดเพลงลูกทุ่งแท้ 8เมืองชิงแต้มระอุ

รายการ “ชุมทางดาวทอง” ทางช่อง 7HD ขนทั้งความประทับใจ ความตื่นเต้น และความสนุกมาเสิร์ฟแบบเต็มอิ่ม โดยเฉพาะไฮไลท์ใหญ่ที่หลายคนรอคอย กับภารกิจส่งมอบทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทให้ถึงมือผู้โชคดีตัวจริงเสียงจริงถึงหน้าบ้าน!
เปิดรายการด้วยโมเมนต์สุดอบอุ่นชวนยิ้ม เมื่อพิธีกรขวัญใจมหาชน “นก บริพันธ์ ชัยภูมิ” จับมือ “เอก ชัชวาล ธิติโรจนวัฒน์” เดินทางตรงสู่จังหวัดสิงห์บุรี นำทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท จากกิจกรรม “อร่อยด้วย รวยง่าย ลุ้นทองคำ” ของผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ตราฉลากทอง และตราแม่ครัวฉลากทอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก "สมศักดิ์ รักษ์อารีกุล" ผู้จัดการฝ่ายขายฯ เป็นผู้จับรางวัลสดในรายการเมื่อสัปดาห์ก่อน ไปมอบให้กับผู้โชคดีประจำปี ได้แก่ “ทัศนีย์ รุจิโมระ” ถึงหน้าบ้าน
ทันทีที่รางวัลทองคำมูลค่า 1 ล้าบาท ถูกส่งถึงมือผู้โชคดี บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเฮ ความตื่นเต้น และรอยยิ้มจากครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้านที่มาร่วมแสดงความยินดี ชนิดที่เรียกว่าอิ่มเอมใจทั้งคนให้และคนรับ เพราะนี่คือรางวัลใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง
ด้าน “บอสนก บริพันธ์” เผยด้วยรอยยิ้มว่า ผู้โชคดีที่ส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ตราฉลากทอง และตราแม่ครัวฉลากทอง มาร่วมสนุกกับรายการชุมทางดาวทอง จนได้รับรางวัลทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทในปีนี้ ถือเป็นเศรษฐีทองคำล้านคนที่ 8 ของรายการแล้ว โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องทุกปี และยังคงแจกจริงตลอดทั้งปี
”ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 13.10 น. เราจับแจกเงินสดวันละ 10,000 บาท แบบเต็มจำนวน ไม่ต้องหารสองกับใคร อยากชวนแฟนรายการส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์มาร่วมสนุกกันเยอะ ๆ เพราะผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ”
ส่วนความเข้มข้นบนเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาตรฐานระดับประเทศ “GLO Miracle Music ซีซั่น 3” ก็ยังเดินหน้าสร้างความสนุกแบบไม่มีแผ่ว โดยวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายนนี้ พบกับการแข่งขันรอบแรก กลุ่มที่ 10 เปิดเวทีด้วย “กุ๊บกิ๊บ บุญญฉัตร บุญรัตน์” แชมป์ชุมทางดาวทอง GLO Miracle Music ซีซั่น 2 ที่ควงซิงเกิลแรก “ลูกทุ่งไทยใจกตัญญู” มาโชว์พลังเสียงหวานซึ้ง ก่อนส่งต่อความเดือดให้กับ 4 เยาวชนตัวแทนจากจังหวัดระยอง นครราชสีมา ลพบุรี และอุดรธานี ที่ต่างงัดเทคนิคการร้อง ลูกคอ และอินเนอร์ทางอารมณ์เพลงออกมาฟาดฟันกันแบบไม่มีใครยอมใคร
ขณะที่วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน หลังจากชมภารกิจมอบทองล้านสุดประทับใจแล้ว ความสนุกยังต่อเนื่องกับการแข่งขันรอบแรก กลุ่มที่ 11 พร้อมแขกรับเชิญสายโจ๊ะ “อรุณ ชูเมือง” จากค่ายบิ๊กเลิฟมิวสิค ที่ขนเพลงสนุก ๆ มาเรียกเสียงปรบมือและรอยยิ้มจากแฟนรายการแบบจัดเต็ม
ก่อนเข้าสู่โหมดศึกประชันเสียงของ 4 เยาวชนตัวแทนจากจังหวัด นครสวรรค์ ขอนแก่น ชัยนาท และเชียงใหม่ ที่ต่างปล่อยของกันสุดพลัง ทั้งน้ำเสียง อารมณ์เพลง และลีลาบนเวที จนเหล่าคอมเมนเตเตอร์ถึงกับหนักใจ เพราะคะแนนสูสีกันแทบทุกตัวโน้ต เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เดาผลการแข่งขันกันแทบไม่ถูกเลยทีเดียว
แฟนเพลงลูกทุ่งตัวจริงห้ามพลาด! เพราะสัปดาห์นี้รายการ “ชุมทางดาวทอง” ครบรสทั้งความสุข ความประทับใจ ความตื่นเต้น และการแข่งขันสุดเข้มข้น ติดตามได้วันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลาดี 13.10 น. ทางช่อง 7HD กด 35 หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง ที่ www.bugaboo.tv, Youtube Channel 7 Star Studio และเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/chumtangdaotong/
รับรองว่าสนุกครบรส ดูเพลินจนวางรีโมตไม่ลงแน่นอน!