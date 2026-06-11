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แจกทอง 1,000,000 บาท “ชุมทางดาวทอง”บุกเมืองสิงห์บุรี “บอสนก”ชวนลุ้น!! ก่อนชมประกวดเพลงลูกทุ่งแท้ 8เมืองชิงแต้มระอุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รายการ “ชุมทางดาวทอง” ทางช่อง 7HD ขนทั้งความประทับใจ ความตื่นเต้น และความสนุกมาเสิร์ฟแบบเต็มอิ่ม โดยเฉพาะไฮไลท์ใหญ่ที่หลายคนรอคอย กับภารกิจส่งมอบทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทให้ถึงมือผู้โชคดีตัวจริงเสียงจริงถึงหน้าบ้าน!

เปิดรายการด้วยโมเมนต์สุดอบอุ่นชวนยิ้ม เมื่อพิธีกรขวัญใจมหาชน “นก บริพันธ์ ชัยภูมิ” จับมือ “เอก ชัชวาล ธิติโรจนวัฒน์” เดินทางตรงสู่จังหวัดสิงห์บุรี นำทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท จากกิจกรรม “อร่อยด้วย รวยง่าย ลุ้นทองคำ” ของผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ตราฉลากทอง และตราแม่ครัวฉลากทอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก "สมศักดิ์ รักษ์อารีกุล" ผู้จัดการฝ่ายขายฯ เป็นผู้จับรางวัลสดในรายการเมื่อสัปดาห์ก่อน ไปมอบให้กับผู้โชคดีประจำปี ได้แก่ “ทัศนีย์ รุจิโมระ” ถึงหน้าบ้าน

ทันทีที่รางวัลทองคำมูลค่า 1 ล้าบาท ถูกส่งถึงมือผู้โชคดี บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเฮ ความตื่นเต้น และรอยยิ้มจากครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้านที่มาร่วมแสดงความยินดี ชนิดที่เรียกว่าอิ่มเอมใจทั้งคนให้และคนรับ เพราะนี่คือรางวัลใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง

ด้าน “บอสนก บริพันธ์” เผยด้วยรอยยิ้มว่า ผู้โชคดีที่ส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ตราฉลากทอง และตราแม่ครัวฉลากทอง มาร่วมสนุกกับรายการชุมทางดาวทอง จนได้รับรางวัลทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทในปีนี้ ถือเป็นเศรษฐีทองคำล้านคนที่ 8 ของรายการแล้ว โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องทุกปี และยังคงแจกจริงตลอดทั้งปี

”ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 13.10 น. เราจับแจกเงินสดวันละ 10,000 บาท แบบเต็มจำนวน ไม่ต้องหารสองกับใคร อยากชวนแฟนรายการส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์มาร่วมสนุกกันเยอะ ๆ เพราะผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ”

ส่วนความเข้มข้นบนเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาตรฐานระดับประเทศ “GLO Miracle Music ซีซั่น 3” ก็ยังเดินหน้าสร้างความสนุกแบบไม่มีแผ่ว โดยวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายนนี้ พบกับการแข่งขันรอบแรก กลุ่มที่ 10 เปิดเวทีด้วย “กุ๊บกิ๊บ บุญญฉัตร บุญรัตน์” แชมป์ชุมทางดาวทอง GLO Miracle Music ซีซั่น 2 ที่ควงซิงเกิลแรก “ลูกทุ่งไทยใจกตัญญู” มาโชว์พลังเสียงหวานซึ้ง ก่อนส่งต่อความเดือดให้กับ 4 เยาวชนตัวแทนจากจังหวัดระยอง นครราชสีมา ลพบุรี และอุดรธานี ที่ต่างงัดเทคนิคการร้อง ลูกคอ และอินเนอร์ทางอารมณ์เพลงออกมาฟาดฟันกันแบบไม่มีใครยอมใคร

ขณะที่วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน หลังจากชมภารกิจมอบทองล้านสุดประทับใจแล้ว ความสนุกยังต่อเนื่องกับการแข่งขันรอบแรก กลุ่มที่ 11 พร้อมแขกรับเชิญสายโจ๊ะ “อรุณ ชูเมือง” จากค่ายบิ๊กเลิฟมิวสิค ที่ขนเพลงสนุก ๆ มาเรียกเสียงปรบมือและรอยยิ้มจากแฟนรายการแบบจัดเต็ม

ก่อนเข้าสู่โหมดศึกประชันเสียงของ 4 เยาวชนตัวแทนจากจังหวัด นครสวรรค์ ขอนแก่น ชัยนาท และเชียงใหม่ ที่ต่างปล่อยของกันสุดพลัง ทั้งน้ำเสียง อารมณ์เพลง และลีลาบนเวที จนเหล่าคอมเมนเตเตอร์ถึงกับหนักใจ เพราะคะแนนสูสีกันแทบทุกตัวโน้ต เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เดาผลการแข่งขันกันแทบไม่ถูกเลยทีเดียว

แฟนเพลงลูกทุ่งตัวจริงห้ามพลาด! เพราะสัปดาห์นี้รายการ “ชุมทางดาวทอง” ครบรสทั้งความสุข ความประทับใจ ความตื่นเต้น และการแข่งขันสุดเข้มข้น ติดตามได้วันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลาดี 13.10 น. ทางช่อง 7HD กด 35 หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง ที่ www.bugaboo.tv, Youtube Channel 7 Star Studio และเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/chumtangdaotong/
รับรองว่าสนุกครบรส ดูเพลินจนวางรีโมตไม่ลงแน่นอน!














แจกทอง 1,000,000 บาท “ชุมทางดาวทอง”บุกเมืองสิงห์บุรี “บอสนก”ชวนลุ้น!! ก่อนชมประกวดเพลงลูกทุ่งแท้ 8เมืองชิงแต้มระอุ
แจกทอง 1,000,000 บาท “ชุมทางดาวทอง”บุกเมืองสิงห์บุรี “บอสนก”ชวนลุ้น!! ก่อนชมประกวดเพลงลูกทุ่งแท้ 8เมืองชิงแต้มระอุ
แจกทอง 1,000,000 บาท “ชุมทางดาวทอง”บุกเมืองสิงห์บุรี “บอสนก”ชวนลุ้น!! ก่อนชมประกวดเพลงลูกทุ่งแท้ 8เมืองชิงแต้มระอุ
แจกทอง 1,000,000 บาท “ชุมทางดาวทอง”บุกเมืองสิงห์บุรี “บอสนก”ชวนลุ้น!! ก่อนชมประกวดเพลงลูกทุ่งแท้ 8เมืองชิงแต้มระอุ
แจกทอง 1,000,000 บาท “ชุมทางดาวทอง”บุกเมืองสิงห์บุรี “บอสนก”ชวนลุ้น!! ก่อนชมประกวดเพลงลูกทุ่งแท้ 8เมืองชิงแต้มระอุ
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