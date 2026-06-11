อบอุ่นและงดงาม “ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์” กลับไทย พา ลูกสาว-ลูกเขย ทำบุญ เสริมสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่

อดีตนางงามจักรวาลขวัญใจชาวไทย “ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน” ได้เดินทางกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้ง พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัว ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความยินดี
โดยการเดินทางมาประเทศไทยในรอบนี้ มีวาระสุดพิเศษเนื่องจาก “แจ็คเกอลีน” ลูกสาวคนโตของปุ๋ย และ “ไมเคิล” คู่หมั้นหนุ่ม ซึ่งเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเมื่อเดือนส.ค.ปีที่ผ่านมา ถือโอกาสเดินทางไปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ โดยทั้งคู่ได้ร่วมกันถวายสังฆทานและถวายเพลพระ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หนึ่งในวัดคู่บ้านคู่เมืองที่งดงามของไทย ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น เต็มไปด้วยรอยยิ้ม สมาชิกในครอบครัว อาทิ ฌอน (ลูกชาย), โซฟี (ลูกสาวคนเล็ก) และคุณแม่ดาวรรณ เดินทางมาร่วมงานด้วย อบอุ่นและงดงามอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว