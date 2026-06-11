“อุ๊บ วิริยะ” ซึ้งใจน้ำตาไหล “หมู พิมพ์ผกา” ให้เงิน 3 พัน ช่วยค่าอาหารแมว

ก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาแหกอดีตเด็กปั้น ที่ขอเงินช่วยเหลือหมาแมวแค่ พันหรือสองพัน แต่โดนเมิน ถึงขั้นประกาศจะยึดชื่อที่ตั้งให้คืน จนกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ มีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจ ถึงขั้น “อุ๊บ วิริยะ พงษ์อาจหาญ” ต้องคอยแคปคอมเมนต์แรงๆ เล็งแจ้งความ งานนี้อุ๊บ วิริยะ เผยว่าทนายเต็มใจช่วยตนแบบฟรีๆ ไม่คิดเงิน
ล่าสุด อุ๊บ วิริยะ ได้เผยคลิป “หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ” มอบเงิน 3 พันช่วยเหลือค่าอาหารแมว โดยหมู พิมพ์ผกา มาพร้อม ฮาน่า ทัศนาวลัย, โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา งานนี้ทำเอานักปั้นอย่างอุ๊บซาบซึ้งถึงขั้นน้ำตาไหล เขียนแคปชั่นระบุว่า “น้ำตาแห่งความปลื้มปีติของพี่อุ๊บ คนในวงการบันเทิงไม่ทอดทิ้งกัน พี่อุ๊บขอบคุณด้วยใจครับ”