“เม พรีมายา” ลั่นจ้างครั้งเดียวคุ้ม! ได้อินฟลูฯ ทั้งบ้าน แจงค่าตัวอีเวนต์หลักล้านคิดตามสโคปงาน - เรตไลฟ์ชม.ละ 3 แสน

“เม-แซก” อัปเดตพัฒนาการ “โซล-โมเน่” วัย 2 ขวบ 8 เดือน ซนตามวัย-สื่อสารเก่งขึ้น ไม่กังวลโตแล้วคาแรกเตอร์เปลี่ยน ยันไม่เลี้ยงลูกเกินวัย พร้อมสนับสนุนทุกความชอบ แจงค่าตัวอีเวนต์หลักล้านคิดตามสโคปงาน ลั่นจ้างครั้งเดียวคุ้ม เพราะเป็นอินฟลูฯ ทั้งบ้าน เผยเรตไลฟ์สดชั่วโมงละ 3 แสน เป็นค่าวิชาชีพ
เดินสายรับทรัพย์แบบรัวๆ เลยทีเดียว สำหรับครอบครัวของสาว “เม พรีมายา” พิชญ์นรี ตันติวิทย์ หลังลูกแฝด “โซล-โมเน่” กำลังมีงานพรีเซ็นเตอร์รุมต่อเนื่อง ล่าสุดก็ได้เปิดตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์ทิชชู่ “Mardi care” ซึ่งงานนี้สาวเมพร้อมสามี “แซก สิทธานต์ สรรเสริญ” ได้เปิดใจกับสื่อถึงการรับงานของลูกๆ ในวัย 2 ขวบ 8 เดือน พร้อมตอบข่าวลือเรื่องค่าตัว ที่แว่วมาว่าแรงระดับอีเวนต์ละ 1 ล้านบาท
เม : “2 ขวบ 8 เดือน จริงๆ ก็มองว่าซนขึ้นแหละ แต่ว่าก็ตามวัย แต่ซนขึ้น แล้วก็ตามวัย แต่ก็คุยรู้เรื่องขึ้น สื่อสารได้ อะไรได้มากขึ้นค่ะ แล้วก็จะอาจจะมีเริ่มเถียง เริ่มแบบ แม่ อันนี้มันไม่ได้ใช้แบบนี้นะ ด้วยข้อมูลเก่าๆ ที่เราเคยป้อนมา ที่เขาเก็บมาจน 2 ขวบ 8 เดือน พอวันที่เขาพูดได้ สื่อสารได้ วันนี้เขาก็จะหยิบมาใช้ว่า อันนี้ใช้แบบนี้ อันนี้ทำแบบนี้ มันไม่ได้ทำแบบนี้นะ อันนี้ต้องทำแบบนี้นะ คือเขาก็จะคุยกับเรา กับครอบครัว ก็เริ่มสื่อสารได้ จากคลังความรู้ที่เราเคยบ่มมา เคยสอนมาจากเด็กๆ จะถึงวันนี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นประโยคของงานลูกค้า เราก็อาจจะต้องป้อนอยู่ เขาไม่ได้เข้าใจบริบทภาพรวมของงาน แต่ว่าเขาสามารถพูดประโยคได้ยาวขึ้น จำประโยคได้ยาวขึ้น เราก็ป้อนไป”
ไม่กังวลโตขึ้นคาแรกเตอร์เปลี่ยน
“ไม่ได้กังวลเลยค่ะ คือรู้สึกว่าเด็กทุกวัยมีความน่ารัก แล้วเด็กทุกคนก็ต้องเติบโต มีความน่ารักของมัน ถ้าถามว่ากังวลไหม ว่าวันนี้กระแสเยอะมากเลย เดี๋ยววันนึงจะไม่กระแส มันไม่ใช่สิ่งที่บ้านเรากังวลเลย เพราะว่าเราเองก็อยู่กับความจริง ชีวิตมันก็มีขึ้นมีลง พวกเราก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้ว ซึ่งเราก็เชื่อว่าเราก็มีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งค่ะ แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากๆ ค่ะ ก็ให้เฝ้าดูความน่ารักของคนคนนึงค่ะ เกิดมาเป็นลูกอินฟลูฯ มันก็มันก็เป็นที่จับจ้อง มันก็มีแสงเบาๆ มีคนกดไลก์กดแชร์แหละ ด้วยความที่พ่อแม่ก็เป็นอินฟลูฯ แต่ ณ วันหนึ่งหากว่าเขามีความชอบส่วนตัว อุ้ย ไม่ชอบแล้วแม่ หนูเบื่อ หนูไม่อยากทำ มันก็ตามวัย สุดท้ายเราควบคุมอะไรเด็กไม่ได้เลย หนูก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติ ทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเอง”
ยันไม่ได้ทำให้ลูกใช้ชีวิตเกินวัย
“ก็ไม่นะ หนูว่าไม่เกินวัยนะ คือเขาใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า ไม่มีอะไรสำหรับหนูที่ดูเกินวัย เพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ซึ่งครอบครัวหนูก็เป็นแบบนี้ เราไม่ได้แบบสุขสบาย เกิดมาไม่แบบอะไรขนาดนั้น พ่อแม่ไปทำงาน เราก็ไปทำงานด้วยกัน พ่อแม่กลับมาบ้านก็มาด้วยกัน สุดท้ายเราได้ใช้เวลากับครอบครัว ซึ่งมันเป็นธรรมชาติมากๆ เลยค่ะ
หนูว่าเด็กเขาไม่ได้รู้เรื่องกับตรงนี้ค่ะ ดังไม่ดัง วันนี้เขาก็ไม่ได้รู้ว่าดัง ค่าตัวหรืออะไร กดไลก์ กดแชร์ คืออะไร เมว่าเขาไม่ได้รู้ตรงนั้น แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งๆ นั้น เราค่อยๆ ป้อนได้ ค่อยๆ สอนกันไปว่า อย่างพ่อกับแม่เอง เมื่อก่อนก็เคยไปอยู่ในจุดสนใจ วันหนึ่งแม่กับพ่อมีปัญหา เราก็เคยผ่านมา ทุกอย่างมันเป็นสัจธรรม หนูว่าตรงนี้มันก็เป็นการบ้านของครอบครัวแหละ ทุกๆ ครอบครัวเมื่อเรามีโซเชียล มันก็จะมีวันที่คลิปติด และวันที่คลิปไม่ติด วันนี้โซเชียลมันมันอยู่กับเรา คอนเทนต์อยู่กับเรา หนูว่าเราก็ค่อยๆ สอนเขาว่ามันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่คนชอบ ช่วงเวลาที่คนสนใจ คนไม่ชอบ มันก็เป็นการบ้านของบ้านเรา ที่ต้องค่อยๆ สอน”
ความสุขของลูกๆ ก็คือการใช้เวลากับครอบครัว ให้ทำทุกอย่างตามความชอบของแต่ละคน
“ความสุขของโซลและโมเน่ ก็ยังเป็นเวลาที่จะได้ใช้กับครอบครัวอยู่ กับโซลซี่ลูกชาย ก็คือการอ่านหนังสือ การเล่นตัวการ์ตูน การเล่นสัตว์ การพูดถึงสวนสัตว์ การพูดถึงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ เด็กผู้ชายก็จะชอบ ความสนใจเขาก็จะชัดเจนค่ะ ส่วนโมเน่ก็ยังเป็นเหมือนที่เมบอก วันนี้เขา 2 ขวบ 7-8 เดือน เขาก็เริ่มถ่ายละครทีวีซียาวๆ ได้ เราได้เห็นว่าลูกเรามีความสามารถตรงนี้ แสดงได้ คือก่อนหน้านี้งานละครหรืองานถ่ายเข้ามา เมก็ไม่ได้รับ เพราะว่าเมมองว่าไม่อยากจะเป็นภาระคนอื่น หรือลูกเราอาจจะเด็กเกินไป
แต่ว่าวันนี้เมก็มองว่าเฮ้ย เขาดูทำได้ เขาดูมีโอกาส เขาแสดงได้ เขาเริ่มร้องไห้ปลอม งอนปลอม ทำการแสดงได้ แต่สุดท้ายสิ่งที่พยายามมา ก็เอาความสุขของลูกเป็นหลักอยู่แล้ว ไม่ว่าลูกจะชอบอะไร โซลซี่ชอบอ่านหนังสือชอบเรียน โมเน่ชอบสายกิจกรรม แม่ก็จะพยายามให้ลูกทั้งสองคน ได้ทำตามความชอบอย่างเต็มที่อยู่แล้ว”
แจงคิดค่าตัวตามสโคปงานที่ได้รับ แต่คุ้มแน่นอนเพราะทุกคนในครอบครัวเป็นอินฟลูฯ หมด
“จริงๆ มันก็ขึ้นอยู่กับสโคปงานค่ะ ว่าสมมติว่างานมันใหญ่ งานมันเยอะ ก็ตามที่เห็นแหละค่ะ ว่าถ้าเราต้องทำเยอะ ไปกันทุกคน มันก็อาจจะตามเนื้องานเลย ถ้ามันนิดเดียวเมว่าผู้จัดหรือว่าสปอนเซอร์เขาก็จะเข้าใจตรงนี้ คือจริงๆ เมก็เป็นคนธรรมดา เราไม่ได้เติบโตมาในวงการบันเทิง หรือว่าอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ทีแรก ซึ่งเมมองว่าทุกอย่างคือตามสโคปงาน สมมุตสโคปงานมันคือถ่าย 3 วัน ถ่าย 5 วัน ถ่ายตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม ทุกอย่างมันคือเนื้องานตรงนั้น
(1 อีเวนต์ 1 ล้านบาท?) หนูไม่รู้ (หัวเราะ) แต่ก็เต็มที่กับทุกๆ สปอนเซอร์ และทำให้เกินค่าตัวทุกครั้ง เพราะไปทีหนึ่งเราก็ไปกันทั้งครอบครัว ทุกคนในครอบครัวก็เป็นอินฟลูฯ หมด ถ้าพูดถึงค่าโฆษณาตรงนี้ที่ได้จากบ้านเราก็คุ้มมาก จ่าย 1 ไป 10 แล้วทุกคนในครอบครัวก็มีช่องทาง มีเอนเกจเมนต์เป็นของตัวเอง เมว่าสปอนเซอร์เขาเห็นตรงนั้น จ่ายทีเดียวแต่คุ้มมากเลย ได้เยอะกว่าที่คิด หนูว่ามันเกินคุ้มมากๆ”
เรตค่าไลฟ์ชั่วโมงละ 3 แสนบาท
“ค่ะ ไลฟ์สดก็หนูเป็นหลัก เป็นหนู เป็นแซก น้าอีฟ น้าบิ๊ก ไม่ใช่น้องทั้งหมด อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของหนูแล้ว ซึ่งมันอาจจะมีค่าตัว ความสามารถ ค่าวิชาชีพหนู เพราะหนูก็เป็นนักขายคนหนึ่ง ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรดักส์ แต่ละสโคปไปค่ะ”
ยังไม่ได้แยกบัญชีลูกๆ รอความชอบชัดเจนค่อยว่ากันไปตามสเต็ป
เม : “ยังไม่ได้แพลนถึงขนาดนั้นค่ะ แต่ว่าในอนาคตแม่ก็ต้องแยกให้แหละค่ะ ทางใครทางมันอยู่แล้ว แต่ ณ วันนี้ก็ยังเป็นแม่บริหารจัดการให้ แม่สร้างตัวมาทุกอย่างก็เป็นของลูกอยู่แล้ว ในอนาคตเดี๋ยวความชอบมันชัดเจน เขาเริ่มรับงานเดี่ยว ก็ว่ากันไปตามสเต็ป เดี๋ยวโซลซี่ก็จะมีทางของเขา เขาคาแรกเตอร์แบบผู้ชาย แบบคุณพ่อ พ่อยืนอยู่นี่ยังไม่พูดเลย (หัวเราะ) แซกเขาแสดงเก่งอยู่แล้วค่ะ”
แซก : “คือถ้ามันมีบทบาทอะไรมา ก็สามารถแสดงได้ครับ จริงๆ ผมเป็นคนตลก ชอบแสดงให้คนดูหัวเราะ กับโมเน่เราก็แสดงให้เขาทำตาม เวลาถ่ายคลิปกันที่เห็นเด็กสื่อสารท่าทาง เราก็มีไกด์เขาด้วย”
เม : “ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแหละ คือบางทีแม่ส่งไปว่าโมเน่เช็ดทุกวัน เขาก็รับว่าโมเน่เช็ดทุกวัน เขาก็ทำตามหนู ตามท่าที่โค้ช”