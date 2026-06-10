usmile เปิดตัว “Optical White 2.0” นวัตกรรมยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสีม่วงสูตรใหม่ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Purple Corrector และ Triple Enzyme เพื่อฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

usmile แบรนด์นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพช่องปากระดับโลก (Professional Oral Care Brand) เปิดตัว “usmile Optical White 2.0” ยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสีม่วงสูตรใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ The Leading Brand of Smart Oral Care ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานองค์ความรู้ด้านทันตกรรม วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ยกระดับประสบการณ์การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณแซม หยาง ผู้อำนวยการ usmile ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ และ หมอเณ็ฐ-นพ.ปวริศ ทวีรุจจนะ แพทย์ด้านความงามและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก เทรนด์ความงามยุคใหม่ และบทบาทของนวัตกรรมในการยกระดับความมั่นใจผ่านรอยยิ้มที่ดีต่อสุขภาพ
คุณแซม หยาง ผู้อำนวยการ usmile ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า “ที่ usmile เราเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา และ 90% ของโรคในช่องปากสามารถป้องกันได้ หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แนวคิด Prevention over Treatment จึงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกไอเทมของเรา รวมถึง Optical White 2.0 ซึ่งได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพช่องปากและความมั่นใจในรอยยิ้ม เราต้องการให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการดูแลช่องปากระดับมืออาชีพได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวัน ผ่านนวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากองค์ความรู้ด้านทันตกรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพช่องปากของผู้คนในระยะยาว”
ผลิตภัณฑ์ usmile Optical White 2.0 ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Natural Optical Whitening System โดยผสานเทคโนโลยี Purple Corrector Technology หรือเม็ดสีม่วงที่ทำงานตามหลัก Optical Color Correction ช่วยปรับสมดุลโทนสีเหลืองบนผิวฟัน ทำให้ฟันดูขาวและกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อม Triple Enzyme Technology ที่ช่วยลดและขจัดคราบสะสมจากอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะชา กาแฟ และเครื่องดื่มสีเข้ม ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฟันดูหมองคล้ำ
นอกจากนี้ Optical White 2.0 ยังได้รับการพัฒนาในรูปแบบ Peroxide-Free Formula หรือสูตรปราศจากสารฟอกสีประเภทเปอร์ออกไซด์ จึงอ่อนโยนและเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นประจำทุกวัน พร้อมมอบความรู้สึกสะอาด สดชื่นยาวนาน และประสบการณ์การแปรงฟันที่สบายและนุ่มนวลยิ่งขึ้น ทำให้การดูแลฟันขาวสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันได้อย่างง่ายดาย
ด้าน หมอเณ็ฐ-นพ.ปวริศ ทวีรุจจนะ กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคมองความงามแบบองค์รวมมากขึ้น สุขภาพช่องปากและรอยยิ้มจึงเป็นส่วนสำคัญของภาพลักษณ์และความมั่นใจ การมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การดูแลฟันขาวสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันได้อย่างง่ายดาย ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี”
อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเปิดตัวในครั้งนี้คือการปรากฏตัวของ แตงกวา-พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ และ เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ สองนักแสดงจากซีรีส์ Dangerous Queen คนโปรดของควีนที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ usmile Optical White 2.0 พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากหลากหลายวงการที่มาร่วมสัมผัสนวัตกรรมล่าสุดของแบรนด์อย่างใกล้ชิด
ด้าน แตงกวา-พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ กล่าวว่า “สำหรับแตงกวา รอยยิ้มเป็นส่วนสำคัญของบุคลิกภาพและความมั่นใจค่ะ หลังจากได้ลองใช้ usmile Optical White 2.0 รู้สึกชอบตรงที่ฟันดูสะอาดและขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมให้ความรู้สึกสดชื่นหลังการแปรงในทุกวัน เป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่ช่วยเสริมความมั่นใจได้จริงค่ะ”
ขณะที่ เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ เผยว่า “เหนือชอบยาสีฟันยูสไมล์ออปติคัลสีม่วงตรงที่ให้ทั้งการดูแลสุขภาพช่องปากและความรู้สึกพรีเมียมในเวลาเดียวกัน ทั้งกลิ่น รสสัมผัส และความสดชื่นหลังการใช้งาน ทำให้การแปรงฟันในแต่ละวันกลายเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกดีขึ้นและช่วยให้มั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้นด้วยค่ะ”
การเปิดตัว usmile Optical White 2.0 ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพช่องปากและความมั่นใจในรอยยิ้ม พร้อมขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากคุณภาพระดับสากลสู่ผู้บริโภคไทยมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ usmile ในการก้าวสู่การเป็น The Leading Brand of Smart Oral Care ผ่านการผสานองค์ความรู้ด้านทันตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพช่องปากของผู้คนในระยะยาว
โดย usmile ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2016 ด้วยความเชื่อที่ว่า “90% ของโรคในช่องปากสามารถป้องกันได้ หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น” ภายใต้แนวคิด Prevention over Treatment หรือ “การป้องกันดีกว่าการรักษา” ปัจจุบันแบรนด์ดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ช่วยยกระดับสุขภาพช่องปากให้ผู้บริโภคมากกว่า 55 ล้านคน มีผู้ใช้งานใหม่มากกว่า 20,000 คนต่อวัน และมีสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 660 รายการ พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพช่องปากระดับมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้ และ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลก
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ usmile Optical White 2.0 ได้ทาง TikTok: @usmile.thailand Instagram: @usmile.th และ Facebook: Usmile Thailand