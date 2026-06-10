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usmile เปิดตัว “Optical White 2.0” นวัตกรรมยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสีม่วงสูตรใหม่ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Purple Corrector และ Triple Enzyme เพื่อฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



usmile แบรนด์นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพช่องปากระดับโลก (Professional Oral Care Brand) เปิดตัว “usmile Optical White 2.0” ยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสีม่วงสูตรใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ณ โซน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ The Leading Brand of Smart Oral Care ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานองค์ความรู้ด้านทันตกรรม วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ยกระดับประสบการณ์การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณแซม หยาง ผู้อำนวยการ usmile ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ และ หมอเณ็ฐ-นพ.ปวริศ ทวีรุจจนะ แพทย์ด้านความงามและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก เทรนด์ความงามยุคใหม่ และบทบาทของนวัตกรรมในการยกระดับความมั่นใจผ่านรอยยิ้มที่ดีต่อสุขภาพ

คุณแซม หยาง ผู้อำนวยการ usmile ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า “ที่ usmile เราเชื่อว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา และ 90% ของโรคในช่องปากสามารถป้องกันได้ หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แนวคิด Prevention over Treatment จึงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกไอเทมของเรา รวมถึง Optical White 2.0 ซึ่งได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพช่องปากและความมั่นใจในรอยยิ้ม เราต้องการให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการดูแลช่องปากระดับมืออาชีพได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวัน ผ่านนวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากองค์ความรู้ด้านทันตกรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพช่องปากของผู้คนในระยะยาว”

ผลิตภัณฑ์ usmile Optical White 2.0 ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Natural Optical Whitening System โดยผสานเทคโนโลยี Purple Corrector Technology หรือเม็ดสีม่วงที่ทำงานตามหลัก Optical Color Correction ช่วยปรับสมดุลโทนสีเหลืองบนผิวฟัน ทำให้ฟันดูขาวและกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อม Triple Enzyme Technology ที่ช่วยลดและขจัดคราบสะสมจากอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะชา กาแฟ และเครื่องดื่มสีเข้ม ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฟันดูหมองคล้ำ

นอกจากนี้ Optical White 2.0 ยังได้รับการพัฒนาในรูปแบบ Peroxide-Free Formula หรือสูตรปราศจากสารฟอกสีประเภทเปอร์ออกไซด์ จึงอ่อนโยนและเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นประจำทุกวัน พร้อมมอบความรู้สึกสะอาด สดชื่นยาวนาน และประสบการณ์การแปรงฟันที่สบายและนุ่มนวลยิ่งขึ้น ทำให้การดูแลฟันขาวสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันได้อย่างง่ายดาย

ด้าน หมอเณ็ฐ-นพ.ปวริศ ทวีรุจจนะ กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคมองความงามแบบองค์รวมมากขึ้น สุขภาพช่องปากและรอยยิ้มจึงเป็นส่วนสำคัญของภาพลักษณ์และความมั่นใจ การมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การดูแลฟันขาวสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันได้อย่างง่ายดาย ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี”

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเปิดตัวในครั้งนี้คือการปรากฏตัวของ แตงกวา-พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ และ เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ สองนักแสดงจากซีรีส์ Dangerous Queen คนโปรดของควีนที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ usmile Optical White 2.0 พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากหลากหลายวงการที่มาร่วมสัมผัสนวัตกรรมล่าสุดของแบรนด์อย่างใกล้ชิด

ด้าน แตงกวา-พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ กล่าวว่า “สำหรับแตงกวา รอยยิ้มเป็นส่วนสำคัญของบุคลิกภาพและความมั่นใจค่ะ หลังจากได้ลองใช้ usmile Optical White 2.0 รู้สึกชอบตรงที่ฟันดูสะอาดและขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมให้ความรู้สึกสดชื่นหลังการแปรงในทุกวัน เป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่ช่วยเสริมความมั่นใจได้จริงค่ะ” 

ขณะที่ เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ เผยว่า “เหนือชอบยาสีฟันยูสไมล์ออปติคัลสีม่วงตรงที่ให้ทั้งการดูแลสุขภาพช่องปากและความรู้สึกพรีเมียมในเวลาเดียวกัน ทั้งกลิ่น รสสัมผัส และความสดชื่นหลังการใช้งาน ทำให้การแปรงฟันในแต่ละวันกลายเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกดีขึ้นและช่วยให้มั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้นด้วยค่ะ”

การเปิดตัว usmile Optical White 2.0 ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพช่องปากและความมั่นใจในรอยยิ้ม พร้อมขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากคุณภาพระดับสากลสู่ผู้บริโภคไทยมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ usmile ในการก้าวสู่การเป็น The Leading Brand of Smart Oral Care ผ่านการผสานองค์ความรู้ด้านทันตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพช่องปากของผู้คนในระยะยาว

โดย usmile ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2016 ด้วยความเชื่อที่ว่า “90% ของโรคในช่องปากสามารถป้องกันได้ หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น” ภายใต้แนวคิด Prevention over Treatment หรือ “การป้องกันดีกว่าการรักษา” ปัจจุบันแบรนด์ดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ช่วยยกระดับสุขภาพช่องปากให้ผู้บริโภคมากกว่า 55 ล้านคน มีผู้ใช้งานใหม่มากกว่า 20,000 คนต่อวัน และมีสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 660 รายการ พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพช่องปากระดับมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้ และ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลก 

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ usmile Optical White 2.0 ได้ทาง TikTok: @usmile.thailand Instagram: @usmile.th และ Facebook: Usmile Thailand












usmile เปิดตัว “Optical White 2.0” นวัตกรรมยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสีม่วงสูตรใหม่ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Purple Corrector และ Triple Enzyme เพื่อฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
usmile เปิดตัว “Optical White 2.0” นวัตกรรมยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสีม่วงสูตรใหม่ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Purple Corrector และ Triple Enzyme เพื่อฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
usmile เปิดตัว “Optical White 2.0” นวัตกรรมยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสีม่วงสูตรใหม่ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Purple Corrector และ Triple Enzyme เพื่อฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
usmile เปิดตัว “Optical White 2.0” นวัตกรรมยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสีม่วงสูตรใหม่ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Purple Corrector และ Triple Enzyme เพื่อฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
usmile เปิดตัว “Optical White 2.0” นวัตกรรมยาสีฟันไวท์เทนนิ่งออปติคัลสีม่วงสูตรใหม่ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Purple Corrector และ Triple Enzyme เพื่อฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
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