หายหน้าไปถึง 10 ปี "พอลลี่ พรพรรณ" อดีตนางเอกช่อง 7HD ยังสวยเหมือนเดิม!!!

ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานกว่า 10 ปี อดีตนางเอกช่อง 7HD "พอลลี่ พรพรรณ รัตนหิรัญญา" ที่ตอนนี้เปลี่ยนบทบาทจากนักแสดงกลายเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังคงความสวย เป๊ะปัง ออร่าฉ่ำสุดๆ
"พอลลี่ พรพรรณ" เคยฝากผลงานด้านละครไว้หลายเรื่อง อาทิ คุณแม่เฉพาะหน้าคุณย่าเฉพาะกิจ, คู่หูคู่เฮี้ยน, รักเต็มบ้าน ทั้ง 3 เรื่องออนที่ช่อง 7HD และละคร "นางแค้น" ทางช่องเวิร์คพอยท์
ตอนนี้พอลลี่ได้ผันตัวไปเป็นคุณแม่เต็มเวลา ดูแลลูกทั้ง 2 คน ลูกสาวคนโต "น้องแอลเวน" วัย 5 ขวบ และลูกคนเล็ก "น้องเอมิล" วัย 3 ขวบ อย่างอบอุ่น
ล่าสุดด้วยความแซ่บที่ยังไม่จางหายไปของคุณแม่ลูกสอง เธอจึงถูกเชิญให้ไปขึ้นปกนิตยสารฉบับดังอย่าง PRESTIGE ของเดือนมิถุนายน 2026 ฉบับล่าสุดกับลุคส์หวาน เรียบหรู สบายตาสุดๆ และแอบเซ็กซี่เล็กๆ ที่ขอบอกว่า เซี๊ยะมาก ซึ่งใครที่เห็นภาพเหล่านี้ คงทำให้หายคิดถึงเธอได้บ้าง!!!
ส่วนงานบันเทิง เธอบอกว่า "ยังไม่ได้ทิ้ง" เพราะมีเป็นความชอบที่อยู่ในสายเลือด ไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้เห็นโปรเจ็กต์ใหม่ๆ กับพอลลี่ก็เป็นได้!!