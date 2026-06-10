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หายหน้าไปถึง 10 ปี "พอลลี่ พรพรรณ" อดีตนางเอกช่อง 7HD ยังสวยเหมือนเดิม!!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานกว่า 10 ปี อดีตนางเอกช่อง 7HD "พอลลี่ พรพรรณ รัตนหิรัญญา" ที่ตอนนี้เปลี่ยนบทบาทจากนักแสดงกลายเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังคงความสวย เป๊ะปัง ออร่าฉ่ำสุดๆ

"พอลลี่ พรพรรณ" เคยฝากผลงานด้านละครไว้หลายเรื่อง อาทิ คุณแม่เฉพาะหน้าคุณย่าเฉพาะกิจ, คู่หูคู่เฮี้ยน, รักเต็มบ้าน ทั้ง 3 เรื่องออนที่ช่อง 7HD และละคร "นางแค้น" ทางช่องเวิร์คพอยท์

ตอนนี้พอลลี่ได้ผันตัวไปเป็นคุณแม่เต็มเวลา ดูแลลูกทั้ง 2 คน ลูกสาวคนโต "น้องแอลเวน" วัย 5 ขวบ และลูกคนเล็ก "น้องเอมิล" วัย 3 ขวบ อย่างอบอุ่น

ล่าสุดด้วยความแซ่บที่ยังไม่จางหายไปของคุณแม่ลูกสอง เธอจึงถูกเชิญให้ไปขึ้นปกนิตยสารฉบับดังอย่าง PRESTIGE ของเดือนมิถุนายน 2026 ฉบับล่าสุดกับลุคส์หวาน เรียบหรู สบายตาสุดๆ และแอบเซ็กซี่เล็กๆ ที่ขอบอกว่า เซี๊ยะมาก ซึ่งใครที่เห็นภาพเหล่านี้ คงทำให้หายคิดถึงเธอได้บ้าง!!!

ส่วนงานบันเทิง เธอบอกว่า "ยังไม่ได้ทิ้ง" เพราะมีเป็นความชอบที่อยู่ในสายเลือด ไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้เห็นโปรเจ็กต์ใหม่ๆ กับพอลลี่ก็เป็นได้!!














หายหน้าไปถึง 10 ปี "พอลลี่ พรพรรณ" อดีตนางเอกช่อง 7HD ยังสวยเหมือนเดิม!!!
หายหน้าไปถึง 10 ปี "พอลลี่ พรพรรณ" อดีตนางเอกช่อง 7HD ยังสวยเหมือนเดิม!!!
หายหน้าไปถึง 10 ปี "พอลลี่ พรพรรณ" อดีตนางเอกช่อง 7HD ยังสวยเหมือนเดิม!!!
หายหน้าไปถึง 10 ปี "พอลลี่ พรพรรณ" อดีตนางเอกช่อง 7HD ยังสวยเหมือนเดิม!!!
หายหน้าไปถึง 10 ปี "พอลลี่ พรพรรณ" อดีตนางเอกช่อง 7HD ยังสวยเหมือนเดิม!!!
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