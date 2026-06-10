“พญ.มิ่งขวัญ” นำทีม อภ. ยกระดับการคัดกรองโรคไตระยะเริ่มต้น หนุนเทคโนโลยี “ไมโครอัลบูมิน–GPO Prolab” เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา ลดภาระโรคไตเรื้อรังของประเทศ

“แพทย์หญิงมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทขององค์การเภสัชกรรมในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันของประเทศ ผ่านการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะการคัดกรองภาวะไตเสื่อมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศไทย
พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า โรคไตเรื้อรังเป็น “ภัยเงียบ” ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมหาศาล ดังนั้น การค้นหาความผิดปกติของไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา ชะลอการเสื่อมของไต และลดความเสี่ยงของการเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
“องค์การเภสัชกรรมให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมาสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาได้เร็วขึ้นและช่วยลดภาระของระบบสุขภาพในระยะยาว” พญ.มิ่งขวัญ กล่าว
ปัจจุบัน องค์การเภสัชกรรมได้นำเสนอ “ชุดตรวจไมโครอัลบูมิน” สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงคุณภาพ (Qualitative Test) ซึ่งสามารถตรวจหาภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ อันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะไตเสื่อมได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และเหมาะสมต่อการใช้งานในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นพบผู้ป่วยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก่อนที่โรคจะลุกลามจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
นอกจากนี้ อภ. ยังได้พัฒนาและนำเสนอ “GPO Prolab” เครื่องอ่านผลและระบบบริหารจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านผลตรวจ การจัดเก็บข้อมูล และการติดตามผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า การผสานศักยภาพของชุดตรวจไมโครอัลบูมินร่วมกับระบบ GPO Prolab ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญขององค์การเภสัชกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความคุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดต่อระบบสุขภาพของประเทศ
“การค้นพบโรคไตได้เร็วเพียงหนึ่งก้าว อาจช่วยยืดระยะเวลาการทำงานของไตไปได้อีกหลายปี ลดโอกาสการเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาของประเทศในอนาคต”
ภายใต้วิสัยทัศน์ของ พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ องค์การเภสัชกรรมยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับระบบสุขภาพไทย และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน