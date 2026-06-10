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“พญ.มิ่งขวัญ” นำทีม อภ. ยกระดับการคัดกรองโรคไตระยะเริ่มต้น หนุนเทคโนโลยี “ไมโครอัลบูมิน–GPO Prolab” เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา ลดภาระโรคไตเรื้อรังของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แพทย์หญิงมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทขององค์การเภสัชกรรมในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขเชิงป้องกันของประเทศ ผ่านการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะการคัดกรองภาวะไตเสื่อมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศไทย

พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า โรคไตเรื้อรังเป็น “ภัยเงียบ” ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมหาศาล ดังนั้น การค้นหาความผิดปกติของไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา ชะลอการเสื่อมของไต และลดความเสี่ยงของการเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

“องค์การเภสัชกรรมให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมาสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาได้เร็วขึ้นและช่วยลดภาระของระบบสุขภาพในระยะยาว” พญ.มิ่งขวัญ กล่าว

ปัจจุบัน องค์การเภสัชกรรมได้นำเสนอ “ชุดตรวจไมโครอัลบูมิน” สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงคุณภาพ (Qualitative Test) ซึ่งสามารถตรวจหาภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ อันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะไตเสื่อมได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และเหมาะสมต่อการใช้งานในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นพบผู้ป่วยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก่อนที่โรคจะลุกลามจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ อภ. ยังได้พัฒนาและนำเสนอ “GPO Prolab” เครื่องอ่านผลและระบบบริหารจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านผลตรวจ การจัดเก็บข้อมูล และการติดตามผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พญ.มิ่งขวัญ กล่าวว่า การผสานศักยภาพของชุดตรวจไมโครอัลบูมินร่วมกับระบบ GPO Prolab ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญขององค์การเภสัชกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย โดยมุ่งเน้นการป้องกันและการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความคุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดต่อระบบสุขภาพของประเทศ

“การค้นพบโรคไตได้เร็วเพียงหนึ่งก้าว อาจช่วยยืดระยะเวลาการทำงานของไตไปได้อีกหลายปี ลดโอกาสการเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาของประเทศในอนาคต”

ภายใต้วิสัยทัศน์ของ พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ องค์การเภสัชกรรมยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับระบบสุขภาพไทย และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน










“พญ.มิ่งขวัญ” นำทีม อภ. ยกระดับการคัดกรองโรคไตระยะเริ่มต้น หนุนเทคโนโลยี “ไมโครอัลบูมิน–GPO Prolab” เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา ลดภาระโรคไตเรื้อรังของประเทศ
“พญ.มิ่งขวัญ” นำทีม อภ. ยกระดับการคัดกรองโรคไตระยะเริ่มต้น หนุนเทคโนโลยี “ไมโครอัลบูมิน–GPO Prolab” เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา ลดภาระโรคไตเรื้อรังของประเทศ
“พญ.มิ่งขวัญ” นำทีม อภ. ยกระดับการคัดกรองโรคไตระยะเริ่มต้น หนุนเทคโนโลยี “ไมโครอัลบูมิน–GPO Prolab” เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา ลดภาระโรคไตเรื้อรังของประเทศ
“พญ.มิ่งขวัญ” นำทีม อภ. ยกระดับการคัดกรองโรคไตระยะเริ่มต้น หนุนเทคโนโลยี “ไมโครอัลบูมิน–GPO Prolab” เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา ลดภาระโรคไตเรื้อรังของประเทศ
“พญ.มิ่งขวัญ” นำทีม อภ. ยกระดับการคัดกรองโรคไตระยะเริ่มต้น หนุนเทคโนโลยี “ไมโครอัลบูมิน–GPO Prolab” เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา ลดภาระโรคไตเรื้อรังของประเทศ