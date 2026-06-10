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อาอยู่ตรงนี้เสมอ! “ก๊อท จักรพันธ์” จุกอกย้อนคลิปเก่า “ติณติณ นิวคันทรี่” ลั่นไม่มีเงิน-ไม่มีข้าวกิน มาอยู่บ้านกู!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตัดสายสะดือให้แจ้งเกิดในวงการจนโด่งดังเป็นบอยแบนด์ลูกทุ่งวง New Country สำหรับ “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์” ล่าสุดเฟซบุ๊ก “ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ” ได้โพสต์คลิปย้อนวันวานเมื่อ 5 ปีก่อนของติณติณ พร้อมเขียนข้อความร่ายยาวจากใจ เล่าจุดเริ่มต้นติณติณเป็นเด็กที่ทุ่มเท ในวันที่ก้าวพลาด อยากให้ทุกคนให้โอกาสเจ้าตัวด้วย

“#ติณติณจรัสรวี🕺

คลิปนี้ 5ปีกว่าแล้ว เป็นคลิปที่ติณติณ มาออดิชั่นเข้าโปรเจกต์นิวคันทรี่

มาซ้อมเต้นรับท่าจากครู 2 ชั่วโมงแล้วอัดคลิปส่งผม ซึ่งผมก็รับทันที

ติณต้องซ้อมร้องเต้นหนักมากให้ทันเพื่อนอีก 3คนที่ฝึกล่วงหน้ามาก่อน 1 ปี

เพราะเวลาเดบิวต์จะเกิดขึ้นอีกไม่ถึงสองเดือนซึ่งสุดท้ายเลื่อนเพราะ (โควิด)

จึงทำให้ผมมีโอกาสเปลี่ยนแผนแต่งเพลงใหม่คือ (สแตนด์บายหล่อ)

และเพลงนี้ก็ทำให้แจ้งเกิด 4 หนุ่มนิวคันทรี่ ผมดีใจภูมิใจสุดๆ ที่ทำสำเร็จ

และผมก็เดินจากเด็กๆไป 2ปีกว่า และได้กลับมาทำงานอีกครั้งกับเพลง

(ซุปเปอร์สตาร์ และ หน้าจอมิสคอลคนรอมิสยู) ขอบคุณแกรมมี่ที่ให้โอกาสผมแต่…

ผมทำไม่สำเร็จเหมือนครั้งแรก ผมก็พิจารณาตัวเองและเดินจากไปอีกครั้ง

วันนี้ผมดูคลิปนี้แล้วมันจุกอก ติณเป็นเด็กดีนิสัยใจคอไม่เคยโกรธใครว่าร้ายใคร

ความเป็นวัยรุ่นชิลมีชื่อเสียง สาวทักหาเยอะแฟนไม่มี ก็ปล่อยใจไปตามความรู้สึก

จนผลลัพธ์เป็นอย่างที่เห็น ไม่ได้คบไม่มีความรักพลาดไม่ศึกษาให้ดีถึงผลเสีย

บทเรียนนี้ติณรับรู้เสียใจ เสียใจมาก แฟนคลับที่รักรู้จักตัวตนน้องให้โอกาสน้องด้วยนะคับ

กำลังใจสำคัญมากตอนนี้ อาอยู่ตรงนี้เสมอในวันที่เอ็งล้ม วันนี้เราเสียน้ำตากันมากพอแล้ว

อย่าเพิ่งท้อนะลูก วันนี้ไม่มีงานแล้วก็ไม่เป็นไรพิสูจน์ปรับปรุงตัว อาเชื่อว่าแฟนๆ ไม่ทิ้งติณแน่นอน

#ชีวิตไม่สิ้นไม่มีข้าวกินบ้านกูมี #ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตมาอยู่บ้านกู #ป้าหยีพร้อมดูแลมึง”






อาอยู่ตรงนี้เสมอ! “ก๊อท จักรพันธ์” จุกอกย้อนคลิปเก่า “ติณติณ นิวคันทรี่” ลั่นไม่มีเงิน-ไม่มีข้าวกิน มาอยู่บ้านกู!
อาอยู่ตรงนี้เสมอ! “ก๊อท จักรพันธ์” จุกอกย้อนคลิปเก่า “ติณติณ นิวคันทรี่” ลั่นไม่มีเงิน-ไม่มีข้าวกิน มาอยู่บ้านกู!
อาอยู่ตรงนี้เสมอ! “ก๊อท จักรพันธ์” จุกอกย้อนคลิปเก่า “ติณติณ นิวคันทรี่” ลั่นไม่มีเงิน-ไม่มีข้าวกิน มาอยู่บ้านกู!