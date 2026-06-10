เปิดสัญญาปิดปาก “ทราย สมุทร” แลกเงินปีละ 5 ล้าน!

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่ “ทราย สมุทร” หนุ่มตระกูลดัง “ภิรมย์ภักดี” ได้ออกมาเปิดเผยเอกสาร แฉถูกยื่น “สัญญาปิดปาก” เพื่อแลกกับการเซ็นข้อตกลงบางอย่าง
โดยทราย ได้เผยภาพเอกสารสัญญาเบื้องลึกเบื้องหลังของสิ่งที่ต้องเผชิญ เพื่อไม่ให้พูดหรือเปิดเผยข้อมูลบางอย่างสู่สาธารณะ รวมทั้งมีการเสนอจะให้เงินปีละ 5 ล้าน โดยคุณแม่จะยกกรรมสิทธิ์หุ้นจากบริษัทบุญรอดฯ จำนวน 100 หุ้น ให้ทราย 50 หุ้น ให้พี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” 50 หุ้น รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการพาดพิง ทำให้ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศ
-มีการจ่าย “เงินดำรงเกียรติ” จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ให้ทราย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
-นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จะจ่ายเงินให้เป็นรายปี ซึ่งเป็นเงินปันผลจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นจำนวนปีละ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- นางจิรานุช ทำพินัยกรรมยกสิทธิในหุ้นบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จำนวน 100 หุ้น ให้กับทราย จำนวน 50 หุ้น ที่เหลือยกให้ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต”
-ทรายต้องรักษาชื่อเสียง เกียรติยศและศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นสมาชิกในตระกูล “ภิรมย์ภักดี” ไม่พาดพิง ทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นที่เกลียดชัง ต่อผู้ให้สัญญาและครอบครัวตระกูลภิรมย์ภักดี และให้หมายความรวมถึงตระกูลภิรมย์ภักดีทั้งหมด
-ทรายต้องระมัดระวังในการจะกล่าว สัมภาษณ์ หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผ่านระบบออนไลน์ หรือสิ่งพิมพ์
จะต้องไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากที่ผู้รับสัญญาเคยกล่าวไว้แล้วในInstagram, Facebook, Line,
Twitterและสื่อออนไลน์อื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องในอดีตที่เป็นข้อกล่าวหา
ซึ่งทรายเขียนแคปชั่นว่า “เอกสาร 1) สัญญาปิดปากทรายที่เซ็นกับครอบครัว ธันวาคม ปี 2023 หลังจากที่ทรายไปเล่าให้ครอบครัวฟังว่าพี่เลี้ยงทำอะไร พี่ชายทำอะไร/แล้วที่เรามีเทปพี่ชาย”