“กัน นภัทร” เผย “บี้” ไม่มีวันเงินหมด เพราะมีเงินเยอะกว่าคนในวงการ! โบยบินอิสระแล้ว เหงา อยากมีครอบครัว

“กัน นภัทร” ไม่ต่อสัญญาช่องวัน อิสระนานแล้ว ลั่นที่ผ่านมาคือสัญญาใจ ยอมรับเหงาหนัก สถานะยังโสดสนิท เห็นเพื่อนมีลูกแซงหน้าไปหมดแล้ว รับอยากมีครอบครัว ไม่อยากเป็นแค่คุณลุงอีกต่อไป แซว “บี้ สุกฤษฎิ์” ไม่มีทางออกจากวัด เพราะไม่มีวันเงินหมด
“กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ” นักร้องหนุ่มเสียงนุ่ม เปิดใจกลางงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” และ “Likay Live at the Theater เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ตอนยอดรักบุเรงนอง” ถึงเรื่องการเป็นศิลปินอิสระหลังหมดสัญญากับค่ายแจ้งเกิดอย่าง ช่องวัน 31 พร้อมอัปเดตเรื่องหัวใจที่ยังคงสถานะ “โสดสนิท” ยอมรับมีโมเมนต์อยากมีครอบครัวเพราะเหงา เห็นเพื่อนๆ แซงหน้าไปหมดแล้ว
“ทุกวันนี้ไม่มีสัญญาก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดจากช่องวันครับ เราเติบโตมาจากวันแรกกับเขา ไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนก็ระลึกถึงเสมอ ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็เรียกใช้งานได้ตลอด ส่วนงานละครและรายการก็ยังทำร่วมกับช่องวันอยู่ครับ
หมดมาสักพักใหญ่แล้ว อยู่กันมาด้วยสัญญาใจมาตลอด ก็ 16 ปีแล้วครับที่ทำงานด้วยกันมา ก็อาจจะไปทำเพลงกับที่อื่นบ้าง แต่สัญญาหลักๆ ที่อยู่กับช่องวันก็จะเป็นเรื่องของงานละคร หรืองานรายการก็ยังอยู่กับช่องวันเสมอ แต่ตอนนี้หลังจากที่สัญญาหมดมาสักพักใหญ่แล้ว
ผมอยากทำงานเพลงอยู่ ซึ่งทางเลิฟอีสเขาก็เอ็นดูเมตตาเรามาตลอดอยู่แล้ว ถ้าไปทำงานเพลงกับเขาก็ยินดีเสมอ แล้วพอเรามีโปรเจกต์ดีๆ ที่ไปเสนอเขา ซึ่งปล่อยเมื่อวานไปอันแรก ก็คือนำเพลงเก่าๆ มาโคฟเวอร์ สิ่งที่เราถนัดก็คือเพลงลูกกรุง เพลงไทยๆ มาโคฟเวอร์เป็นเวอร์ชั่นของเราเอง และเขาซื้อกับโปรเจกต์นี้ ก็เลยได้มีโอกาสทำงานกับทางเลิฟอีสอีกครั้งนึง
ถามว่าไม่มีสัญญากับมีสัญญาแตกต่างกันไหม ทุกวันนี้คือไม่มีก็เหมือน…คือมันไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดจากช่องวันนะครับ ด้วยเราเติบโตมาวันแรกจากเขา ก็รู้สึกว่าเขาคือผู้มีพระคุณมากๆ แล้ว ไม่ว่าเราจะไปทำงานที่ไหนก็ตามก็จะนึกถึงเขาเสมอ ถ้าเขามีอะไรให้ช่วยก็จะเรียกมาไปหาเขาได้เสมอ
ส่วนเรื่องเพลงที่นึกถึงเรา ก็ไม่แปลกใจมากๆ เราเองก็เป็นหนึ่งในเดอะสตาร์ที่อยู่ในวงการนี้มายาวนานพอสมควร พี่แก้ม (วิชญาณี เปียกลิ่น) เรา พี่บี้ (สุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว) เป็นยุคที่เฟื่องฟูของเดอะสตาร์ หลายคนก็เรียกร้องพอเห็นพวกเรามารวมตัวกัน ล่าสุดมีสี่โพดำมาร้องเพลงพี่บี้ ก็อยากให้มีคอนเสิร์ตเดอะสตาร์ ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็มีเราเป็นหนึ่งในไอคอนของช่องวัน ก็ขอบคุณมากๆ ก็ดีใจครับ ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับช่องวันอยู่เรื่อยๆ”
แซว “บี้ สุกฤษฎิ์” เงินไม่มีทางหมด!
“เราเป็นหัวเรือในการรวมตัวเดอะสตาร์ไม่ได้ครับ หัวเรือเขาทำวัดอยู่ครับ เขาคือหัวเรือครับ (คิดว่าใครในเดอะสตาร์จะไปเชิญเขามาได้?) ที่เขาสนิทที่สุดก็คือพี่อาร์ (อาณัตพล ศิริชุมแสง) แต่พี่อาร์ก็ยอมแพ้แล้วคนนึง เพราะกลัวว่าจะบาปหรือเปล่า ส่วนการรีวิวสินค้าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เขาจะได้นำเงินของเขาไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา หรือว่าเชิญชวนให้แฟนคลับมาทำบุญมากขึ้น
สี่โพดำไปถึงวัดน่าจะได้บาปมากกว่า คือถ้าเขาเห็นหน้าเราเขาไม่คิดอย่างอื่นแล้ว คิดว่าต้องมาชวนแน่นอน เคยคิดไปเซอร์ไพรส์ที่วัด คิดว่าเราบุกไปหาเขาไปสัมภาษณ์เขาที่วัดไหม ถ้าเกิดให้เขามาเขาไม่มีทางมา ก็เคยคิด แต่พอเห็นมีแฟนๆ พี่บี้ไปหาเขาที่วัด เห็นสัมภาษณ์เขาต่างๆ ว่าถ้าเกิดเงินเขาไม่หมดเขาก็ไม่กลับมาทำคอนเสิร์ต ก็คิดว่าไม่ไปดีกว่า เพราะไม่มีทางหมดเลยครับ เพราะนอกจากเขามีหุ้นแล้วทุกวันนี้สินค้าเข้าเยอะมาก เยอะกว่าคนที่อยู่ในวงการ”
ยินดี “ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม” สละโสด แง้ม “แก้ม” มีแฟน? ส่วนตัวเองยัง “โสดสนิท” แอบเหงาอยากมีลูก
“ดีใจมากครับ เห็นเขาตั้งแต่เริ่มรู้จักกันใหม่ๆ ก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากคอยซัปพอร์ตซึ่งกันและกัน เขาก็มาดูแลการเป็นศิลปินของกันและกัน เขาน่ารักครับส่งเสริมกันไปในทางที่ดีก็ดีใจกับเขามากๆ (กัน-แก้ม-โดม โสด?) ผมโสดแน่ๆ พี่โดม (จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม) กับพี่แก้ม ต้องไปถามเขาเอง โดยเฉพาะพี่แก้มเขาไม่มีทางบอกเลย แต่ผมไม่รู้ครับ พอผมเอ่ยปากขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะบ่นผมแล้ว เขาก็ปกติเหมือนที่เขาตอบพี่ๆ นั่นแหละ น่าจะมีคนคุยๆ เขาอายุขนาดนี้แล้วครับ ห่างกับผมปีเดียว
ผมไม่มีครับ ถ้ามีบอกครับ อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่แก้มนะครับ เพราะว่าเขาเป็นคนเลือกเยอะมาก คนนี้ต้องใช้เวลายืนยันจริงๆ ว่าใช่ เพราะคุณแม่เขาสอนมาดีมากของการดูคู่ครอง ผมว่าถ้าเกิดใช่ก็น่าจะอีกไม่นานเพราะเราก็อายุพอสมควรแล้ว (แสดงว่าเขาก็มีคนที่คุยอยู่?) เนี่ยถ้าเกิดออกไปพี่แก้มต้องด่าผมอีก อันนี้มีสิทธิ์เลิกคบเลยด้วยซ้ำ เพราะผมพูดเยอะไป เอางี้ดีกว่าคือผมไม่รู้อะไรเลย แต่ผมแค่อยากให้เขามี แต่ผมว่ายาก”
อยากเป็นฝั่งเป็นฝา หวั่นแก่ไม่มีลูกหลานให้ดูแล
“ยังไม่มีครับ ที่แน่ๆ คือตั้มก่อนแล้วใช่ไหม อีกสามคนก็ไม่รู้ว่าใครจะคิวต่อไป (อยากให้แก้มเป็นฝั่งเป็นฝา?) ไม่ครับแล้วแต่เขาเลย เขาจะเป็นฝั่งเป็นฝาหรือไม่ก็เป็นความสุขของพี่สาวผม ถ้าเขาแฮปปี้ผมแฮปปี้หมดเลย ส่วนผม ก็อยากเป็นฝั่งเป็นฝาเหมือนกัน เป็นคนที่อยากมีครอบครัวใหญ่ กลัวว่าถ้าแก่ชราไปแล้วไม่มีหลานไม่มีลูกให้ดูแล เพราะทุกวันนี้เพื่อนๆ ที่ไม่ใช่แก๊งดารามีลูกทุกคนเลย ก็เป็นคุณลุงของทุกบ้าน”
ไม่อยากเป็นลุง แต่อยากเป็นพ่อ
“ก็มีฟีลๆ เหมือนกันนะ แต่พอได้เห็นเพื่อนๆ มันก็มีปัญหาไม่เหมือนกันไง คือคนที่มีคู่มีลูกเขาก็มีปัญหาต้องเก็บเงินดูแลอนาคต ซึ่งเราเองอาจจะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น แต่เราอาจจะต้องห่วงเรื่องความเหงา แบบเขามีแล้วเราไปอุ้มลูกเพื่อนก็หมั่นเขี้ยว อะไรอย่างนั้นครับ”