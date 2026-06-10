ฉายแสง จัดรอบสื่อ “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” คว้า “บิ๊ก ดี เจอร์ราร์ด” ถ่ายทอดพลังเพลง “How to Write a Song Without You” เวอร์ชันไทยครั้งแรก

เริ่มต้นเรื่องราวพร้อมบทเพลงใหม่ที่ซ่อนความหมายและใครบางคนไว้เบื้องหลัง กับค่ำคืนแห่งความประทับใจหลัง ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จัดงานรอบสื่อ “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ภาพยนตร์ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากต่างประเทศ พร้อมชวนศิลปินมากความสามารถ บิ๊ก ดี เจอร์ราร์ด มาร่วมสร้างช่วงเวลาสุดพิเศษ ให้ทุกคนได้สัมผัสโลกของภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่าน “บทเพลง” หัวใจสำคัญของเรื่องราว ก่อนส่งต่อแรงสั่นสะเทือนไปยังผู้ชมในโรงภาพยนตร์ 11 มิถุนายนนี้
ภายในงาน บิ๊ก ดี เจอร์ราร์ด ร่วมถ่ายทอดบทเพลง How to Write a Song Without You ในเวอร์ชันภาษาไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งส่งต่ออารมณ์และความหมายของบทเพลงผ่านน้ำเสียงได้อย่างน่าประทับใจ ทำให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอีกด้านของ “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” นอกจากนั้นยังได้พูดคุยถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงให้ได้ฟังอีกด้วย
โดยยังได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ มิ่งไม้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณจิรสิน จารุพรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย บริษัท ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด และ บิ๊ก ดี เจอร์ราร์ด ร่วมพูดคุยพร้อมถ่ายภาพร่วมกันบนเวที ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังของเสียงดนตรีจากภาพยนตร์เรื่องนี้ ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์
“Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ภาพยนตร์พูดถึงความฝัน ชื่อเสียง และเพลงหนึ่งเพลง…ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคนไปตลอดกาล กำกับโดย John Carney ผู้กำกับจาก Once, Begin Again และ Sing Street ไม่ใช่แค่หนังดนตรี แต่คืออีกหนึ่งผลงานที่เต็มไปด้วยหัวใจของเขา พร้อมจะพาผู้ชมกลับเข้าสู่โลกของเสียงเพลงอีกครั้ง โดยได้รับเสียงตอบรับจากเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก คว้ารางวัล Best Feature จาก Annapolis Film Festival 2026 และ Boulder International Film Festival 2026 พร้อมกวาดคะแนนความประทับใจจากนักวิจารณ์
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญยังเป็นการโคจรมาพบกันของสองนักแสดงชั้นนำอย่าง Paul Rudd และ Nick Jonas มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของชื่อเสียง ความฝัน และความสำเร็จ ผ่านอีกด้านของบทเพลงที่อาจซ่อนความลับบางอย่างไว้เบื้องหลัง
ภาพยนตร์ “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” เล่าเรื่องการพบกันโดยบังเอิญของ Rick (รับบทโดย Paul Rudd) นักร้องนำวงดนตรีงานแต่ง และ Danny (รับบทโดย Nick Jonas) อดีตบอยแบนด์ชื่อดัง เมื่อพบว่าเพลงที่ทั้งคู่แต่งเล่นๆ ร่วมกันในคืนนั้น กลับโด่งดังไปทั่วโลก จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเสียงดนตรี เรื่องราวพาไปสู่ชื่อเสียง ความสำเร็จ และคำถามสำคัญว่า เมื่อเพลงฮิตเพลงหนึ่งอาจไม่ได้เป็นของคนที่ทุกคนคิด เบื้องหลังบทเพลงติดหูนั้น บางครั้งอาจมี “อีกคน” ซ่อนอยู่ การทวงคืนความฝันผ่านบทเพลงหนึ่งเพลง อาจต้องแลกมาด้วยบางสิ่งที่สำคัญในชีวิต
รับชมสกู๊ปพิเศษ https://www.youtube.com/watch?v=6ECDOSuj1hI และพบกับเรื่องราวใหม่ของบทเพลงใน “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” 11 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ พร้อมรับฟังเพลง “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ได้แล้ววันนี้บน Spotify
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