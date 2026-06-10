ไม่พร้อมก็ต้องพร้อม! “ทราย สมุทร” ขึ้นศาลคดีเนรคุณ “ปานเทพ” เผยทีมทนายแข็งแกร่งเกือบ 20 คน

“อาจารย์ปานเทพ” เผยทีมทนาย “ทราย สมุทร” มีเกือบ 20 คน แข็งแกร่งมาก พร้อมรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าคู่กรณีจะมาในรูปแบบไหน เล่ากรณีเตรียมฟ้องอาญามรดกที่ยายให้ไว้เพิ่งมาทราบภายหลัง
เวลา 09.00 น. วันนี้ (10 มิถุนายน 2569) ที่ศาลแพ่งพระโขนง ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ศาลแพ่งนัดไกล่เกลี่ยคดีที่ “ทราย สมุทร” สิรณัฐ สก๊อต ถูกมารดาอย่าง “นางจีรนุช ภิรมย์ภักดี” ฟ้องเพื่อเอาสมบัติที่ถูกคุณตายกให้คืน โดยในวันนี้มี นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, ทนายปุย นางสาวอัจฉรา แสงขาว และ คมสัน โพธิ์คง เข้ามาเป็นทีมไกล่เกลี่ยจากการรับมอบอำนาจจากทราย ท่ามกลางบรรยากาศแฟนคลับของทรายที่เดินทางมาให้กำลังใจอย่างอบอุ่น
โดยทรายพร้อมด้วย “ปานเทพ-ทนายปุย-คมสัน โพธิ์คง” ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนก่อนเข้าทำการไกล่เกลี่ย ลั่นไม่เครียด และพร้อมรับทุกสถานการณ์ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ตามมาให้กำลังใจในวันนี้
ปานเทพ : “วันนี้คุณทรายได้มอบอำนาจให้กับผู้ที่จะมาร่วมการเจรจาประนีประนอมไกล่เกลี่ยตามคำแนะนำของผู้พิพากษา จำเลยก็คือคุณทรายก็ให้ผมรับมอบอำนาจลำดับที่ 1 ทนายปุย ลำดับที่ 2 อาจารย์คมสันลำดับที่ 3 มาร่วมกับคุณทรายในวันนี้
วันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทั้งสองฝ่าย จะเป็นไปในทิศทางไหนก็สุดแล้วแต่ เราจะไม่ตัดสินอะไรล่วงหน้าจนกว่าจะรู้ว่าฝั่งโจทก์มีความประสงค์จะเจรจาหรือไม่ ส่วนเรามีความพร้อมในทุกด้าน ทีมทนาย ณ ตอนนี้เกือบ 20 คนโดยประมาณที่มาช่วยงาน เรามีความมั่นใจและมีความพร้อมที่จะรองรับในทุกสถานการณ์ ในทุกกรณี เอาเป็นว่าคุณทรายมีทีมทนายที่แข็งแกร่งมาก ส่วนของคุณทรายผมว่าเขาไม่กังวลใจเพราะเขามีธงในใจอยู่แล้วว่าเขาจะทำอะไร ผมว่าคุณทรายมีความผ่อนคลาย มั่นใจ และเห็นภาพทั้งกระบวนการจนสุดทางว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องทำ เราไม่หนักใจไม่ว่าจะกรณีไหนเลย
เราจะไม่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า แต่เราได้วางแผนไว้ทุกกรณีแล้ว เมื่อ 2 วันที่แล้วเราประชุมคดีกันเราก็พบหลักฐานบางประการที่ทำให้เชื่อว่าคุณยายได้เคยเขียนพินัยกรรมให้คุณทรายว่าด้วยเรื่องของเงินในตู้เซฟ และอาจจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นในรูปอัญมณีที่ติดชื่อคนอื่นๆ ซึ่งตามกระบวนการจะต้องมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก ถ้ามีรายชื่อผู้รับประโยชน์จากพินัยกรรมเหล่านั้น การเปิดตู้เซฟจะเปิดไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เห็นเป็นที่ประจักษ์พร้อมกัน ตอนนี้มีทรัพย์สินหายไปทั้งเงินสด อัญมณี คุณทรายจึงตัดสินใจดำเนินคดี เพราะคุณทรายเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันตอนที่ถูกฟ้องเนรคุณนี่แหละ เราก็มีความพร้อม”
ทราย : “ก็ต้องพร้อมครับ ไม่พร้อมก็ต้องพร้อม สถานการณ์มันมาถึงตรงนี้แล้ว ก็ไม่มีความกังวลใจอะไร สำหรับทุกคนที่ให้กำลังใจทรายมันไม่มีคำบรรยายใดๆ นอกจากคำว่าขอบคุณครับ”