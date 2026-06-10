“ฟูจิอิ คาเสะ” ชวนแฟนชาวไทยส่งท้ายปีฃแบบฟีลกู๊ด  “Fujii Kaze Prema World Tour” 26 ธ.ค. 2569 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)

ศิลปินและนักแต่งเพลงคนเก๋ ฟูจิอิ คาเสะ (Fujii Kaze) จะกลับมาแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบในไทยอีกครั้ง พร้อมสเกลใหญ่อลังการแบบปัง ๆ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย) เจอกันส่งท้ายปี 26 ธันวาคมนี้ จัดโดย Live Nation Tero
ฟูจิอิ คาเสะมีผลงานเพลงอันเอกลักษณ์เฉพาะรวมไปถึงการแสดงสดอันตราตรึง ก่อนจะเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างไปทั่วโลกจากซิงเกิ้ล“Shinunoga E-Wa” ด้วยยอดสตรีมกว่า 800 ล้านครั้ง ขี้นชาร์ตโกลบอลของ Spotify สูงสุดถึงอันดับ 4 รวมไปถึงเข้าชาร์ต Billboard Global 200 ในปี 2565 ความนิยมของคาเสะพุ่งทะยานสูงสุดในปี 2567 เมื่อเขาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Nissan Stadium ถึงสองรอบ ด้วยผู้ชมกว่า 140,00 คน ทำให้ฟูจิอิ คาเสะ ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงระดับสากลคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน
เวิลด์ทัวร์ครั้งล่าสุดของฟูจิอิ คาเสะ เป็นส่วนหนึ่งสตูดิโออัลบั้มชุดใหม่ “Prema” มาจากคำสันสกฤต “เปรมะ” ที่แปลความหมายได้ว่า จุดสูงสุด หรือ ความรักไร้เงื่อนไข เมื่อนำมาใช้เป็นชื่ออัลบั้มที่สอดคล้องไปกับท่วงทำนองอาร์ แอนด์ บี, ป๊อป, โซล รวมไปถึงความเป็นเวิลด์มิวสิคแล้ว ก็ยังทำให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่ฟูจิอิคาเสะตั้งใจใส่ให้เข้าไปเพื่อแผ่ขยายความเป็นศิลปินระดับสากลยิ่งขึ้น
ปีที่ผ่านมา ฟูจิอิ คาเสะมุ่งหน้าสร้างชื่อเสียงในเวทีเฟสติวัลระดับโลกทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือ ทั้งรอทเทอร์ดัม, มงเทรอซ์, ชิคาโก้ และซาน ฟรานซิสโก พร้อมขึ้นแท่นเป็นศิลปินชายจากประเทศญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวที Coachella Valley Music and Arts Festival และยังมีกำหนดการแสดงที่ Fuji Rock Festival ในเดือนกรกฎาคมนี้ ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศิลปินป๊อปแถวหน้าของวงการเพลงโลก
คอนเสิร์ต “Fujii Kaze Prema World Tour” จะเริ่มการแสดงแรกที่เกาสง ต่อด้วยฟุกุโอกะ, โอซาก้า, โตเกียว และกรุงเทพฯ ในปีนี้ ก่อนจะเริ่มต้นทัวร์ปี 2570 ที่โซล พร้อมอีกหลายเมืองในยุโรป และอเมริกาเหนือ
คนรักฟูจิอิ คาเสะห้ามพลาด ซื้อบัตรมาเจอกันใน Fujii Kaze Prema World Tour ผู้ถือบัตร Mastercard ในประเทศไทยรับสิทธิ์ซื้อบัตรพรีเซลได้ตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.priceless.com/music
สมาชิก Live Nation Tero รับสิทธิ์ซื้อบัตรรอบพรีเซลส์ 26 มิถุนายนนี้ 12.00 – 22.00 น. ทาง www.livenationtero.co.th
จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป 27 มิถุนายนนี้ 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com