“NMIXX” เปิดภาพโชว์จากอินชอน ก่อนเจอ NSWER ไทยเสาร์นี้! ในIN BANGKOK วอร์มคอให้ดี งานนี้ต้องไฮโน้ต 13 มิถุนายนนี้ที่ ยูโอบี ไลฟ์

นับถอยหลังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ เหล่า NSWER ไทย ก็จะได้เจอกับเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดปัง จากศิลปินเคป๊อปดาวรุ่ง “NMIXX” ในคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์แรก
นาทีนี้มีแต่ลิฟต์ที่เอา “NMIXX” ลง เพราะหลังจาก Blue Valentine ติดท็อปสวนแตง Melon Top 100 ผลงานEP Album ล่าสุดของสาว ๆ อย่าง Heavy Serenade ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน รวมไปถึงสกิลวาไรตี้ และความสามารถด้านต่าง ๆ ของเมมเบอร์แต่ละคน
หลังจากเดบิวต์มากว่า 3 ปี 9 เดือน NMIXX ประสบความสำเร็จจากการออกอัลบั้มเต็มชุดแรก Blue Valentine ด้วยกระแสตอบรับระดับเมนสตรีม คว้าอันดับ 1 ในทุกชาร์ตดังของเกาหลีใต้รวมไปถึง Melon Top 100 ปังกว่าเดิมเมื่อคอนเสิร์ตใหญ่สเกลอารีนาหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วของ 6 สาว
ผลงานล่าสุดอย่าง Heavy Serenade ก็มีกระแสตอบรับจากพี่สาวเกาหลีและ NSWER ทั่วโลก จากเพลงโปรโมทชื่อเดียวกันที่มีท่อนไฮโน้ตเรียงต่อกัน โชว์พลังเสียงสุดแข็งแรงของสาว ๆ ตอกย้ำความสามารถและศักยภาพของ NMIXXที่พร้อมเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของวงการ!
NSWER ไทย ห้ามพลาด กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของตัวตึงเจนห้าจากตึกฟ้า NMIXX 1ST WORLD TOUR
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