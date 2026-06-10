“LEEHI” เตรียมกลับมาพร้อมคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทย “&CO INTERNATIONAL TOUR” 16 ส.ค. นี้ ที่สเฟียร์ ฮอลล์ เอ็มสเฟียร์

“LEEHI” (ลี ฮาอี) นักร้อง-นักแต่งเพลงจากเกาหลีใต้ เจ้าของเสียงร้องทรงพลัง ประกาศทัวร์คอนเสิร์ต “&CO INTERNATIONAL TOUR” ในเอเชียและออสเตรเลียเตรียมคิกออฟในเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ “You & Me” featuring DOK2 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แฟนชาวไทยเตรียมไปฟังโชว์สดๆ ให้หายคิดถึง กับคอนเสิร์ตเดี่ยวในไทยครั้งแรกของเธอ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคมนี้ ที่สเฟียร์ ฮอลล์ เอ็มสเฟียร์ รายละเอียดจำหน่ายบัตรที่ livenationtero.co.th
LEEHI เริ่มต้นเส้นทางศิลปินในปี 2555 ภายใต้สังกัด YG Entertainment ด้วยเดบิวต์ซิงเกิ้ล “1,2,3,4” และมีผลงานเพลงมากมายอย่างอัลบั้ม “First Love”, “SEOULITE”และ “24˚C” ที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักในฐานศิลปินหญิงเจ้าของเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ โดยในปี 2563 LEEHI ปล่อยซิงเกิ้ล “HOLO” และ “For You” ภายใต้สังกัด AOMG ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดจนทำให้ “4ONLY” อัลบั้มเต็มที่ปล่อยในปีต่อมาและประสบความสำเร็จจนทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงสายโวคอลแถวหน้าของวงการเพลงเกาหลีใต้ โดยในปี 2569 นี้ LEEHI เพิ่งปล่อยซิงเกิ้ลล่าสุดภายใต้สังกัด 808 Hi อย่างเพลง “You & Me” (featuring DOK2) ชวนแฟนเพลงไปลองรสชาติเพลงใหม่ๆ จากแนวโซลสู่อาร์แอนด์บี ที่ยังคงผสมผสานตัวตนของเธอที่แฟนๆ รู้จักมาตลอด 14 ปีเข้าไปได้อย่างลงตัว
โดยในเอเชียและออสเตรเลียทัวร์ครั้งนี้ แฟนๆ เตรียมไปฟินกับเพลงฮิตอย่าง “Red Lipstick”, “ONLY”, “BREATH”, “My Love” และ “For You” และอีกมากมาย ในLeeHi &CO INTERNATIONAL TOUR (THAILAND)ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคมนี้ ที่สเฟียร์ ฮอลล์ เอ็มสเฟียร์ เปิดจำหน่ายบัตรทางticketmaster.co.th