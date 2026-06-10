บอยกรุ๊ปสายเพอร์ฟอร์ม “BE:FIRST” ประกาศเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่ ”BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026“ รับประกัน มันส์กว่าเดิม 25 ก.ย. นี้ ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์

เจบอยกรุ๊ปสุดคูล “BE:FIRST” (บีเฟิร์ส) ประกาศเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่ฉลองครบรอบเดบิวต์ 5 ปี “BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026” ปักหมุด 4 เมืองแรก กรุงเทพฯ ไทเป มะนิลา และนิวยอร์ก แฟนชาวไทยเตรียมไปมันส์อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 25 กันยายนนี้ ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์
“BE:FIRST” บอยกรุ๊ปสัญชาติญี่ปุ่นจากค่าย BMSG ประกอบด้วย 6 สมาชิก SOTA, SHUNTO, MANATO, RYUHEI, JUNON, และ LEO จากรายการ ‘THE FIRST’ ซึ่งเดบิวต์อย่างเป็นทางการในปี 2564 โดย BE:FIRST โดดเด่นและเป็นที่พูดถึงในญี่ปุ่นด้วยแนวเพลงที่ผสมผสานระหว่างป๊อป ฮิปฮอป อาร์แอนด์บี และแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทรงพลัง โดยในปี 2566 และ 2567 ที่ผ่านมา พวกเขาส่งซิงเกิ้ลฮิต ‘Boom Boom Back’ และ ‘Blissful’ จากอัลบั้ม ‘2:Be’ ทะยานขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Japan Hot 100 ตอกย้ำความมาแรงด้วยซิงเกิ้ล ‘Sailing’ (เซลลิ่ง) เพลงประกอบแอนิเมชัน ‘One Piece Log: Fish-Man Island Saga’ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีแห่งการเติบโตของ BE:FIRST กับการได้เดินทางไปพบแฟนๆ ทั่วโลกกับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งแรก “Who is BE:FIRST?” ในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ
‘BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026’ เป็นเวิลด์ทัวร์หลังจาก BE:FIRST ขึ้นแสดงคอนเสิร์ต “We are the BEST” ที่ Ajinomoto Stadium โตเกียวเมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม ซึ่งมีชาว BESTY เข้าชมรวม 2 รอบการแสดงจำนวนกว่า 110,000 คน โดยสำหรับการแสดงที่กรุงเทพฯ ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 กันยายนนี้ เปิดจำหน่ายบัตรที่ thaiticketmajor.com