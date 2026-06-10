“wave to earth” ประกาศเวิลด์ทัวร์ ”the piece tour“ กรุงเทพฯ เจอกัน 12 พ.ย. นี้ ที่ยูโอบี ไลฟ์

ศิลปินอินดี้ทรีโอจากเกาหลีใต้ “wave to earth“ ประกาศเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งใหม่ wave to earth - the pieces tour โดยทัวร์ครั้งนี้ถือเป็นเวิลด์ทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา ตอกย้ำการเติบโตของศิลปินกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี แฟน ๆ ชาวไทยเจอกันปลายปี 12 พฤศจิกายนี้ ที่ยูโอบี ไลฟ์ เอ็มสเฟียร์ จัดโดย Live Nation Tero
wave to earth เป็นที่รู้จักจากแนวเพลงอินดี้ป๊อปที่มีจังหวะละมุนฝัน ผสานการแสดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ ทำให้แฟน ๆ ทั่วโลกต่างชื่นชอบทรีโอจากเกาหลีใต้กลุ่มนี้ การันตีโดยยอดสตรีมกว่า 7 ล้านครั้งบน Spotify ในปีแรกที่เดบิวต์ และกวาดยอดสตรีมรวมไปกว่า 500 ล้านครั้งหลังจากออกซิงเกิ้ลฮิตอย่าง “seasons” กว่า 3 ปีที่ผ่านมา wave to earth ยังเดินหน้าทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก รวมไปถึงการได้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Lollapalooza ที่ชิคาโก้ อินเดีย และชิลี อีกด้วย
เมื่อปี 2565 wave to earth ได้เซ็นสัญญากับ WAVY ค่ายเพลงอิสระ และออกอัลบั้มเต็ม 0.1 flaws and all ในปีถัดมา โดยเพลง “bad” สร้างปรากฏการณ์พา wave to earth ขึ้นชาร์ตTop 50 Viral จาก Spotify
wave to earth เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากอัลบั้มก่อนหน้า และพวกเขาไม่รอช้า จัดการปล่อยอีพีอัลบั้ม play with Earth! 0.03 ในปี 2567 ซึ่งขึ้นอันดับ 5 บน Spotify’s Top Albums Debut Global ในสัปดาห์แรก และสร้างความนิยมจนออนทัวร์คอนเสิร์ตกว่า 29 เมืองทั่วทวีปอเมริกาเหนือ ปิดท้ายทัวร์นี้ด้วยโชว์ Sold Out ที่บ้านเกิดถึง 3 รอบ
wave to earth - the pieces tour ครั้งนี้จะเป็นเวิลด์ทัวร์ที่สเกลใหญ่ขึ้นของพวกเขา แฟน ๆ ห้ามพลาด จำหน่ายบัตรทางthaiticketmajor.com