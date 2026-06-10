F✦FOREVER คัมแบคแบบตัวพ่อ พร้อมเจอแฟนชาวไทยใน “F✦FOREVER 1st World Tour in Bangkok” จัดเต็ม 2 รอบอิมแพ็ค อารีน่า 1 – 2 ส.ค.นี้

F✦FOREVER โปรเจ็คเฉพาะกิจจาก 3 สมาชิกF4 เจอร์รี่, แวนเนส และ วิค ร่วมกับ อาซิ่น โวคอลจากก Mayday ประกาศคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ร่วมกัน F✦FOREVER 1st World Tour พร้อมเยือนกรุงเทพฯ 1 - 2 สิงหาคม 2569 ที่อิมแพ็ค อารีน่า
หลังจากออนทัวร์ไปกว่า 19 รอบทั่วจีน ไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ เฉิงตู เซินเจิ้น อู่ฮั่น และฉงชิ่ง จนมีกระแสตอบรับแบบฟีเวอร์ พร้อมรีวิวถึงความประทับใจจากแฟน ๆ อย่างล้นหลาม รวมไปถึงการประกาศทัวร์เอเชียเลกแรก ที่สร้างปรากฎการณ์บัตรขายหมดเกลี้ยงกว่า 45,000 ใบในเมืองจาร์กาตามาแล้ว ก็ถึงเวลาของแฟนชาวไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตระดับตำนาน
ใครที่โตมากับเพลงละซีรีส์ของ F4 จะต้องประทับใจคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างแน่นอน เพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการพาทุกคนเดินทางย้อนเวลาไปพบกับมิตรภาพ ความฝัน ความรัก และวัยเยาว์ของแฟน ๆ รวมไปถึงพวกเขาทั้งสาม และศิลปินคนพิเศษอย่างอาซิ่น การันตีความสนุกด้วยโปรดักชันตระการตา มาพร้อม 6 จุดเด่นหลักห้ามพลาด รับกับคอนเซปต์ “นครดารา (City of Stars)” ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น เวทีดวงดาวสี่ทิศทาง เวทีดีไซน์พิเศษ เพื่อให้เจอร์รี่แวนเนส วิค และอาซิ่น ได้ร่วมสนุกกับแฟน ๆ จากทุกทิศทาง พร้อมด้วยวิชวลตาแตก ไปสู่จักรวาล สร้างฝนดาวตกและเนบูลาเกิดขึ้นได้ที่อิมแพ็คอารีน่า ด้วยเสาคริสตัลที่มาพร้อมกับเทคนิคแสงแบบพิเศษ รับกับคอสตูมระดับเวิลด์คลาส - พบกับเครื่องแต่งกายกว่า 20 ชุด ที่ดีไซน์พิเศษเฉพาะสี่เมมเบอร์ หล่อจับใจคนดู
ด้านพาร์ทการแสดง เตรียมผลงานคอลแลบสุดปังของอาซิ่น และเจย์โจว ร่วมรับฟังและชมการแสดงเพลงใหม่สุดปังร้อยล้านวิวที่ทำมาเพื่องานนี้อย่าง “Forever Forever” และ “Always Be My Bro” ต่อด้วยโซโล่สเตจทำถึง จึ้งจริง เจอร์รี่หยั่นพาทุกคนดำดิ่งไปกับบทเพลงสุดซึ้ง และเพลงใหม่อย่าง “Luxury” เปลี่ยนเวทีให้กลายเป็นหน้าจดหมายแผ่นใหญ่ กล่าวความในใจถึงแฟน ๆ ในเพลง “Insomnia Letter” และเพลงสุดซึ้งอย่าง “I Really Love You” ชมเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของแวนเนส วู พร้อมเพลงจากอัลบั้มใหม่ “Dance Until We Die” วิคโจว พาทุกคนย้อนเวลาไปกับเพลงคลาสสิคของเขาอย่าง “Zui Te Bie De Cun Zai” และ “Ai Ni Ai Ni” พร้อมสองเพลงใหม่ “Who Gave Me the Courage” และ “Tell Me Why” อาซิ่น จาก Mayday พาแฟน ๆ มาสนุกๆไปกับเพลง “World Crazy” “Stubborn” และ “Fool”
นอกจากโซโล่สเตจของเมมเบอร์ทุกคนแล้ว คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังเชื่อมโยงกันไว้ด้วยองก์ต่าง ๆ ไล่ไปตั้งแต่ ความเชื่อ มิตรภาพ แฟน ครอบครัว และดวงดาว (Faith + Friends + Fans + Family + Fixed Stars) เปลี่ยนเวทีคอนเสิร์ตให้กลายเป็นจักรวาลที่ระยิบระยับพริบพราวไปด้วยหมู่ดาวให้สมกับเป็นนครดาราของแฟน ๆ มาร่วมร้องเพลง“Meteor Rain,” “Can’t Lose You,” “Season of Fireworks,” และ “First Time” ด้วยกันอีกครั้งในคอนเสิร์ต F✦FOREVER 1st World Tour in Bangkok จำหน่ายบัตรพรีเซลสำหรับสมาชิก Live Nation Tero 17 มิถุนายนนี้ (10.00 - 22.00 น.) ทาง livenationtero.co.th จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป 18 มิถุนายน 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง thaiticketmajor.com