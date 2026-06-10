หูววว...กันสนั่นไทม์ไลน์! ค่ายเพลงพร้อมใจเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ โปรโมตงานประกาศรางวัลดนตรี ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ ครั้งแรกของเมืองไทย!

เกิดอะไรขึ้นกับฟีด? เมื่อเหล่าค่ายเพลง ไม่ว่าจะเป็น GMM Music, Grammy GOLD, G’NEST, SMALLROOM, LOVEiS, YUPP!, TERO MUSIC, Rats Records, JUICEY, BOXX MUSIC, Dazz Records, What The Duck, SPICYDISC, Sony Music Thailand, Muzik Move, POP ANIMAL, Move Records และ Universal Music Thailand พร้อมใจกันสร้างปรากฏการณ์ ‘หูววว…ยกค่าย’ ด้วยการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ (Profile Picture) และโพสต์โปรโมตบนช่องทางโซเชียลมีเดียไปพร้อมกัน สร้างความสงสัยให้ชาวเน็ตกันทั้งไทม์ไลน์ ถือเป็นการรวมพลังของค่ายเพลงครั้งสำคัญ เพื่อส่งสัญญาณจากทุกค่ายเพลงไปถึงเหล่าแฟนเพลง เตรียมลุ้นไปกับงานประกาศรางวัลเพื่อคนวงการดนตรีครั้งแรกของไทย ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ ที่ One Bangkok Forum
‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ คือรางวัลของคนดนตรี โดยคนดนตรี เพื่อคนดนตรี ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์สุดสร้างสรรค์และเข้าถึงง่ายอย่าง 'หูววว...ตัวจริง ติ่งกันเอง!' ความพิเศษของงานนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการเพลงไทย ที่คนดนตรีจากทุกภาคส่วน ทั้งศิลปินเบื้องหน้าและคนทำงานเบื้องหลัง จากทุกค่าย ทุกแนวเพลง จะมารวมตัวกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์รางวัลคุณภาพ เป็นเวทีในการส่งต่อแรงบันดาลใจ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมดนตรีไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและก้าวไกลสู่ระดับสากล
สำหรับแฟนเพลงและเหล่าแฟนด้อมทั่วประเทศ เตรียมเปิดโสตประสาทหูและเตรียมชูป้ายไฟ เพื่อ "ประกาศความติ่ง" ไปพร้อมกันกับงานรางวัลดนตรีสุดติ่งแห่งปี! อย่าลืมล็อกคิวปักหมุดในวันพุธที่ 24 มิถุนายนนี้ ไปกับงานประกาศรางวัล ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ ถ่ายทอดสดจาก One Bangkok Forum พร้อม LIVE ให้ลุ้นผลได้พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube : SOT Music Awards
ติดตามรายละเอียดได้ทาง
FB : https://www.facebook.com/sotmusicawards
IG : https://www.instagram.com/sotmusicawards
X : https://x.com/sotmusicawards
TikTok : https://www.tiktok.com/@sotmusicawards
YouTube : https://www.youtube.com/@sotmusicawards
#SOTMusicAwards
#SoundOfThailand