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“KISS OF LIFE” เสิร์ฟฉ่ำ! แฟนมีต #KIOF_DEJAVU_inBKK เอเนอร์จี้เริ่ด คัฟเวอร์ ‘Hula Hula’ เอวหวานมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หน้าฝนเมืองไทยฮอตกว่าปกติ! ก็ประเทศเราเพิ่งได้ต้อนรับสี่สาวฮอตตัวมัมเกาหลี “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul) กับงาน “2026 คิสออฟไลฟ์ เอเชีย แฟนมีตติ้ง ทัวร์ <เดจาวู> อิน แบงคอก” (2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR IN BANGKOK) #KIOF_DEJAVU_inBKK เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา จัดโดยเจ้าภาพฝ่ายไทย โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้ได้รับความไว้วางใจเสมอมาจากต้นสังกัด เอสทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (S2 Entertainment) และ วันเดอร์ (WONDER) ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมสร้างตำนานอีกหนึ่งฉากใหญ่ ซึ่งไหนว่าครั้งนี้จะมาแบบสบายๆ ไหงทำเกินสเกลไปมาก ศิลปินเอ็นจอยอาหารไทยชาร์จพลังด้วยข้าวเหนียวมะม่วง-กะเพราหมูสับ-ส้มตำ-ผัดไทย เสิร์ฟเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มแรง ส่งเอเนอร์จีความดีดความเด้งสมเป็นควีน K-POP เจน 5

เปิดเวที KISS OF LIFE มาในธีมนักสืบสาวพราวเสน่ห์ เซ็ตติ้งบนเวทีคงคอนเซ็ปต์ออฟฟิศนักสืบ ซึ่ง 4 สาว ได้แก่ จูลี่ (Julie),นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul) นั่งประจำโต๊ะทำงานแบบตัวมัม เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น สาวๆ เปิดตัวด้วยเพลง ‘Midas Touch’ ที่มีท่าเต้นสุดแซ่บตามสไตล์จูบชีวิต แค่เพลงแรกสาวๆ ก็ร้องเต้นใส่เต็มสุดๆ ไทยคิสซี่เองก็ไม่ยอมแพ้ ร้องเพลงดังประหนึ่งเป็นเมมเบอร์ลับของ KISS OF LIFE เสิร์ฟต่อเนื่องด้วย ‘Sticky’ เพลงซัมเมอร์สุดไวรัล และแน่นอนว่าชีจูบทั้งเลื้อย ทั้งทเวิร์กกันได้สุดสะใจ

ถึงเวลาทักทาย ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร พิธีกรเจ้าประจำขอเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ เพื่อวอร์มอัพ พอเห็นแฟนบอยมากันเยอะมาก เลยขอเช็กพลังเสียงเริ่มจากแฟนบอย แฟนเกิร์ล และแฟนๆ ทั้งฮอลล์ตามลำดับ ผลคือไทยคิสซี่ทั้งเฮลั่นทั้งกรี๊ดสนั่นมากแบบไม่ทำให้ผิดหวัง ถ้านี่ไม่ใช่ศิลปินกับแฟนคลับที่ศีลเสมอกันที่สุด เอเนอร์จีดีดสู้มือกันเวอร์ ไม่ว่าสาวๆ KISS OF LIFE จะทำอะไร ไทยคิสซี่พร้อมใจซัพพอร์ตกรี๊ด แถมร้องเพลงตามสมกับเป็นประเทศที่เปลี่ยนทุกงานให้เป็นตู้คาราโอเกะขนาดใหญ่ จน นัตตี้ ต้องขอเล่าว่าเมมเบอร์ทุกคนเฝ้ารอที่จะมาสนุกกับแฟนๆ ชาวไทย ซึ่งเพื่อนๆ ดีใจมาก บอกมาที่นี่เหมือนมีนัตตี้ 50 คนไปเลย

สาวๆ แนะนำตัวทีละคนพร้อมโชว์พูดไทยรัวๆ โดย เบลล์ บอกว่าเฝ้ารอข้าวเหนียวมะม่วงและกระเพราหมูสับมากๆ นัตตี้ เลยแอบเผาว่า เบลล์ กินไป 3 จานแล้ว กินทุกวันเลย ฝั่งน้องเล็ก ฮานึล ก็ตั้งตารอหม่ำอาหารไทยเหมือนกัน โดยเลิฟผัดไทยกับเบนโตะมากๆ พร้อมยืนยันด้วยการพูดเป็นภาษาไทยว่า “อร่อยมากๆ” ส่วน จูลี่ รอเจอเอเนอร์จีของคิสซี่ชาวไทย ก่อน นัตตี้ จะปิดท้ายว่าไทยคิสซี่ที่อยู่ที่นี่ทุกคนคือคิงและควีน

หลังจากพูดคุยกรุบกริบ KISS OF LIFE ก็จัดเซอร์ไพรส์จู่โจมคิสซี่แบบไม่ทันตั้งตัวกับเพลงไทยที่ นัตตี้ หยอดสปอยล์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเฉลยในงานเรียบร้อยว่าคือเพลง ‘HULA HULA’ ของ 5 สาว 2005 ทิวา Hula Hula แค่อินโทรขึ้น ไทยคิสซี่ก็พากันกรี๊ดไม่ไหว ทีมปีลึกได้ยินแค่ 1 วินาทีก็รู้แล้วว่า KISS OF LIFE จัดเพลงมาได้ถูกจริตมาก ขนาดเกิดไม่ทันยังสนุกไปด้วยแบบไม่มูฟออน ชีจูบเลือกเพลงได้ถูกต้องเหมาะควรกับดีเอ็นเอของพวกเธอจริงๆ สาวๆ ทุกคนสดใสเปล่งประกายกันมากเวอร์ในเพลงพิเศษเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แล้วร้องไทยชัดเป๊ะไม่ใช่แค่นัตตี้ด้วย รู้เลยว่าเมมเบอร์ทุกคนตั้งใจเตรียมและซุ่มซ้อมกันมาดีขนาดไหน ไม่ใช่แค่มายืนร้องเฉยๆ แต่ดีไซน์โคโรกราฟมาอย่างเริ่ด ตบท้ายเซอร์ไพรส์ฮูลาฮูล่า บุกลงไปหาแฟนๆ เต้นโต้คลื่นทะเลส่ายสะบัดเอวหวานให้ดูตรงหน้าแบบระยะเผาขน หัวใจจะวายไปตามๆ กันทั้งฮอลล์ ( ชมคลิปได้ทาง https://x.com/411ent/status/2063243946743259359 )

ถัดมาในช่วงพูดคุยและ Q&A สาวๆ มีโอกาสได้เล่าที่มาการเลือกเพลง ‘HULA HULA’ ด้วยว่าเพราะ จูลี่ มาจากฮาวาย แล้วทะเลไทยก็สวยมาก เลยตัดสินใจเลือกเพลงนี้ ทำถูกและทำถึงจริง จากนั้นเข้าสู่ช่วง Identity ที่มีการหยิบโพรไฟล์นักสืบของสาวๆ มาพูดคุยกัน ทำให้แฟนๆ ได้รู้ซีเคร็ตหลายเรื่องจากสาวๆ สนุกสนาน ถึงเวลาสลับโหมดไปที่สเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ รอบนี้สาวๆ เลือกเพลงเดบิวต์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนได้รู้จัก KISS OF LIFE นั่นก็คือเพลง ‘Shhh’ ที่เหมือนพาไทยคิสซี่ย้อนเวลากลับไปสู่วันที่ได้ค้นพบรุกกี้ประสบการณ์ 10 ปีนั่นเอง ซึ่งโชว์ในเวทีแฟนมีตติ้งครั้งนี้ทำให้เห็นสาวๆ เติบโตขึ้นมาก สวยเฟิร์มออร่าแรง และความแซ่บก็พุ่งทะยานขึ้นไปอีกระดับแล้ว

พักเบรกมาเล่นเกมสนุกๆ กันบ้าง 4 เกมในงานประกอบด้วย เกมทายเพลงคูณสาม เกมทายท่าทาง เกม Relay Drawing Game และเกม Lollipop soap challenge ที่เรียกเสียงหัวเราะให้แฟนๆ เยอะมาก สาวๆ มีเซนส์วาไรตี้ รับส่งกันได้เข้าขากันดี และเล่นเกมแบบไม่มีใครยอมใคร สุดท้ายผลออกมา เบลล์ คือผู้ชนะ ได้ถ่ายภาพเดี่ยวร่วมกับคิสซี่ทั้งฮอลล์เป็นรางวัล ส่วน นัตตี้ ผู้มีคะแนนน้อยสุดต้องโดนทำโทษด้วยการทำชาเลนจ์ Boom Shakalaka ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นบทลงโทษจริงไหม เพราะนัตตี้ดูชอบและแฮปปี้มาก

เมื่อช่วงท้ายของงาน #KIOF_DEJAVU_inBKK มาถึง สาวๆ ได้เปิดใจถึงไทยคิสซี่ วันนี้มีช่วงเวลาที่สนุกมาก งานแฟนมีตติ้งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ KISS OF LIFE และ KISSY เลย ถึงตรงนี้ นัตตี้ สปอยล์อีกแล้ว ครั้งหน้าจะกลับมาพร้อมคอนเสิร์ตนะ เอาแล้ว อะไร? ยังไง? ต้องรอติดตามกัน!! ปิดท้ายด้วย ‘Who is she’ ขาดไม่ได้จริงๆ เพลงนี้ ผลงานคัมแบ็กล่าสุดที่มิวสิกวิดีโอใกล้ครบ 41 ล้านวิวบนยูทูบ เพอร์ฟอร์มก็ไปสุดมากจนเรียกว่าต้องได้เห็นด้วยตาเนื้อกันสักครั้งในชีวิต สาวๆ เด้งระเบิดยิ่งกว่าลูกชิ้นปลาเติมบอแรกซ์ ร้องเต้นเอเนอร์จีล้น ไม่สนสเกลแฟนมีตติ้ง

ทว่างานยังไม่จบแค่นั้น สาวๆ KISS OF LIFE เซอร์ไพรส์อีกยกด้วยช่วงอังกอร์ที่ระหว่างรอมีเกมหมูหมากาไก่สุดครีเอต ให้ตะโกนเรียกชื่อเมมเบอร์แต่ละคน เป็นชาเลนจ์ที่แฟนๆ พร้อมใจเล่นกันทั้งฮอลล์อย่างสนุกและเสียงดังคึกคักสุดๆ ผ่านไปเกือบ 2 ชั่วโมงเอเนอร์จีผู้ชมก็ยังไม่อ่อม ไม่แผ่วเช่นกัน สี่สาวจูบชีวิตตอบแทนด้วยอังกอร์เพลง ‘Think Twice’ และ ‘Painting’ ก่อนจะลาเวทีลาไทยคิสซี่จบแฟนมีตติ้งครั้งนี้ไปอย่างสวยงามแฮปปี้เอนดิ้ง ใจฟูกันทั้งศิลปินและแฟนคลับ ซึ่งผู้จัด โฟร์วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ตั้งใจดันหลังสาวๆ KISS OF LIFE และเสิร์ฟความฟินให้กับไทยคิสซี่เต็มที่ ผลงานครั้งต่อไป “โฟร์วันวันฯ” จะสร้างสรรค์โปรเจ็กต์ใดๆ มาเสิร์ฟแฟนๆ ชาวไทยอีก รอติดตามได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent ทุกแพลตฟอร์ม กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนรอไว้เลย!!






























“KISS OF LIFE” เสิร์ฟฉ่ำ! แฟนมีต #KIOF_DEJAVU_inBKK เอเนอร์จี้เริ่ด คัฟเวอร์ ‘Hula Hula’ เอวหวานมาก
“KISS OF LIFE” เสิร์ฟฉ่ำ! แฟนมีต #KIOF_DEJAVU_inBKK เอเนอร์จี้เริ่ด คัฟเวอร์ ‘Hula Hula’ เอวหวานมาก
“KISS OF LIFE” เสิร์ฟฉ่ำ! แฟนมีต #KIOF_DEJAVU_inBKK เอเนอร์จี้เริ่ด คัฟเวอร์ ‘Hula Hula’ เอวหวานมาก
“KISS OF LIFE” เสิร์ฟฉ่ำ! แฟนมีต #KIOF_DEJAVU_inBKK เอเนอร์จี้เริ่ด คัฟเวอร์ ‘Hula Hula’ เอวหวานมาก
“KISS OF LIFE” เสิร์ฟฉ่ำ! แฟนมีต #KIOF_DEJAVU_inBKK เอเนอร์จี้เริ่ด คัฟเวอร์ ‘Hula Hula’ เอวหวานมาก
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