“KISS OF LIFE” เสิร์ฟฉ่ำ! แฟนมีต #KIOF_DEJAVU_inBKK เอเนอร์จี้เริ่ด คัฟเวอร์ ‘Hula Hula’ เอวหวานมาก

หน้าฝนเมืองไทยฮอตกว่าปกติ! ก็ประเทศเราเพิ่งได้ต้อนรับสี่สาวฮอตตัวมัมเกาหลี “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul) กับงาน “2026 คิสออฟไลฟ์ เอเชีย แฟนมีตติ้ง ทัวร์ <เดจาวู> อิน แบงคอก” (2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR IN BANGKOK) #KIOF_DEJAVU_inBKK เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา จัดโดยเจ้าภาพฝ่ายไทย โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ผู้ได้รับความไว้วางใจเสมอมาจากต้นสังกัด เอสทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (S2 Entertainment) และ วันเดอร์ (WONDER) ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมสร้างตำนานอีกหนึ่งฉากใหญ่ ซึ่งไหนว่าครั้งนี้จะมาแบบสบายๆ ไหงทำเกินสเกลไปมาก ศิลปินเอ็นจอยอาหารไทยชาร์จพลังด้วยข้าวเหนียวมะม่วง-กะเพราหมูสับ-ส้มตำ-ผัดไทย เสิร์ฟเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มแรง ส่งเอเนอร์จีความดีดความเด้งสมเป็นควีน K-POP เจน 5
ถึงเวลาทักทาย ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร พิธีกรเจ้าประจำขอเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ เพื่อวอร์มอัพ พอเห็นแฟนบอยมากันเยอะมาก เลยขอเช็กพลังเสียงเริ่มจากแฟนบอย แฟนเกิร์ล และแฟนๆ ทั้งฮอลล์ตามลำดับ ผลคือไทยคิสซี่ทั้งเฮลั่นทั้งกรี๊ดสนั่นมากแบบไม่ทำให้ผิดหวัง ถ้านี่ไม่ใช่ศิลปินกับแฟนคลับที่ศีลเสมอกันที่สุด เอเนอร์จีดีดสู้มือกันเวอร์ ไม่ว่าสาวๆ KISS OF LIFE จะทำอะไร ไทยคิสซี่พร้อมใจซัพพอร์ตกรี๊ด แถมร้องเพลงตามสมกับเป็นประเทศที่เปลี่ยนทุกงานให้เป็นตู้คาราโอเกะขนาดใหญ่ จน นัตตี้ ต้องขอเล่าว่าเมมเบอร์ทุกคนเฝ้ารอที่จะมาสนุกกับแฟนๆ ชาวไทย ซึ่งเพื่อนๆ ดีใจมาก บอกมาที่นี่เหมือนมีนัตตี้ 50 คนไปเลย
สาวๆ แนะนำตัวทีละคนพร้อมโชว์พูดไทยรัวๆ โดย เบลล์ บอกว่าเฝ้ารอข้าวเหนียวมะม่วงและกระเพราหมูสับมากๆ นัตตี้ เลยแอบเผาว่า เบลล์ กินไป 3 จานแล้ว กินทุกวันเลย ฝั่งน้องเล็ก ฮานึล ก็ตั้งตารอหม่ำอาหารไทยเหมือนกัน โดยเลิฟผัดไทยกับเบนโตะมากๆ พร้อมยืนยันด้วยการพูดเป็นภาษาไทยว่า “อร่อยมากๆ” ส่วน จูลี่ รอเจอเอเนอร์จีของคิสซี่ชาวไทย ก่อน นัตตี้ จะปิดท้ายว่าไทยคิสซี่ที่อยู่ที่นี่ทุกคนคือคิงและควีน
หลังจากพูดคุยกรุบกริบ KISS OF LIFE ก็จัดเซอร์ไพรส์จู่โจมคิสซี่แบบไม่ทันตั้งตัวกับเพลงไทยที่ นัตตี้ หยอดสปอยล์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเฉลยในงานเรียบร้อยว่าคือเพลง ‘HULA HULA’ ของ 5 สาว 2005 ทิวา Hula Hula แค่อินโทรขึ้น ไทยคิสซี่ก็พากันกรี๊ดไม่ไหว ทีมปีลึกได้ยินแค่ 1 วินาทีก็รู้แล้วว่า KISS OF LIFE จัดเพลงมาได้ถูกจริตมาก ขนาดเกิดไม่ทันยังสนุกไปด้วยแบบไม่มูฟออน ชีจูบเลือกเพลงได้ถูกต้องเหมาะควรกับดีเอ็นเอของพวกเธอจริงๆ สาวๆ ทุกคนสดใสเปล่งประกายกันมากเวอร์ในเพลงพิเศษเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แล้วร้องไทยชัดเป๊ะไม่ใช่แค่นัตตี้ด้วย รู้เลยว่าเมมเบอร์ทุกคนตั้งใจเตรียมและซุ่มซ้อมกันมาดีขนาดไหน ไม่ใช่แค่มายืนร้องเฉยๆ แต่ดีไซน์โคโรกราฟมาอย่างเริ่ด ตบท้ายเซอร์ไพรส์ฮูลาฮูล่า บุกลงไปหาแฟนๆ เต้นโต้คลื่นทะเลส่ายสะบัดเอวหวานให้ดูตรงหน้าแบบระยะเผาขน หัวใจจะวายไปตามๆ กันทั้งฮอลล์ ( ชมคลิปได้ทาง https://x.com/411ent/status/2063243946743259359 )
ถัดมาในช่วงพูดคุยและ Q&A สาวๆ มีโอกาสได้เล่าที่มาการเลือกเพลง ‘HULA HULA’ ด้วยว่าเพราะ จูลี่ มาจากฮาวาย แล้วทะเลไทยก็สวยมาก เลยตัดสินใจเลือกเพลงนี้ ทำถูกและทำถึงจริง จากนั้นเข้าสู่ช่วง Identity ที่มีการหยิบโพรไฟล์นักสืบของสาวๆ มาพูดคุยกัน ทำให้แฟนๆ ได้รู้ซีเคร็ตหลายเรื่องจากสาวๆ สนุกสนาน ถึงเวลาสลับโหมดไปที่สเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ รอบนี้สาวๆ เลือกเพลงเดบิวต์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนได้รู้จัก KISS OF LIFE นั่นก็คือเพลง ‘Shhh’ ที่เหมือนพาไทยคิสซี่ย้อนเวลากลับไปสู่วันที่ได้ค้นพบรุกกี้ประสบการณ์ 10 ปีนั่นเอง ซึ่งโชว์ในเวทีแฟนมีตติ้งครั้งนี้ทำให้เห็นสาวๆ เติบโตขึ้นมาก สวยเฟิร์มออร่าแรง และความแซ่บก็พุ่งทะยานขึ้นไปอีกระดับแล้ว
พักเบรกมาเล่นเกมสนุกๆ กันบ้าง 4 เกมในงานประกอบด้วย เกมทายเพลงคูณสาม เกมทายท่าทาง เกม Relay Drawing Game และเกม Lollipop soap challenge ที่เรียกเสียงหัวเราะให้แฟนๆ เยอะมาก สาวๆ มีเซนส์วาไรตี้ รับส่งกันได้เข้าขากันดี และเล่นเกมแบบไม่มีใครยอมใคร สุดท้ายผลออกมา เบลล์ คือผู้ชนะ ได้ถ่ายภาพเดี่ยวร่วมกับคิสซี่ทั้งฮอลล์เป็นรางวัล ส่วน นัตตี้ ผู้มีคะแนนน้อยสุดต้องโดนทำโทษด้วยการทำชาเลนจ์ Boom Shakalaka ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นบทลงโทษจริงไหม เพราะนัตตี้ดูชอบและแฮปปี้มาก
เมื่อช่วงท้ายของงาน #KIOF_DEJAVU_inBKK มาถึง สาวๆ ได้เปิดใจถึงไทยคิสซี่ วันนี้มีช่วงเวลาที่สนุกมาก งานแฟนมีตติ้งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ KISS OF LIFE และ KISSY เลย ถึงตรงนี้ นัตตี้ สปอยล์อีกแล้ว ครั้งหน้าจะกลับมาพร้อมคอนเสิร์ตนะ เอาแล้ว อะไร? ยังไง? ต้องรอติดตามกัน!! ปิดท้ายด้วย ‘Who is she’ ขาดไม่ได้จริงๆ เพลงนี้ ผลงานคัมแบ็กล่าสุดที่มิวสิกวิดีโอใกล้ครบ 41 ล้านวิวบนยูทูบ เพอร์ฟอร์มก็ไปสุดมากจนเรียกว่าต้องได้เห็นด้วยตาเนื้อกันสักครั้งในชีวิต สาวๆ เด้งระเบิดยิ่งกว่าลูกชิ้นปลาเติมบอแรกซ์ ร้องเต้นเอเนอร์จีล้น ไม่สนสเกลแฟนมีตติ้ง
ทว่างานยังไม่จบแค่นั้น สาวๆ KISS OF LIFE เซอร์ไพรส์อีกยกด้วยช่วงอังกอร์ที่ระหว่างรอมีเกมหมูหมากาไก่สุดครีเอต ให้ตะโกนเรียกชื่อเมมเบอร์แต่ละคน เป็นชาเลนจ์ที่แฟนๆ พร้อมใจเล่นกันทั้งฮอลล์อย่างสนุกและเสียงดังคึกคักสุดๆ ผ่านไปเกือบ 2 ชั่วโมงเอเนอร์จีผู้ชมก็ยังไม่อ่อม ไม่แผ่วเช่นกัน สี่สาวจูบชีวิตตอบแทนด้วยอังกอร์เพลง ‘Think Twice’ และ ‘Painting’ ก่อนจะลาเวทีลาไทยคิสซี่จบแฟนมีตติ้งครั้งนี้ไปอย่างสวยงามแฮปปี้เอนดิ้ง ใจฟูกันทั้งศิลปินและแฟนคลับ ซึ่งผู้จัด โฟร์วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ตั้งใจดันหลังสาวๆ KISS OF LIFE และเสิร์ฟความฟินให้กับไทยคิสซี่เต็มที่ ผลงานครั้งต่อไป “โฟร์วันวันฯ” จะสร้างสรรค์โปรเจ็กต์ใดๆ มาเสิร์ฟแฟนๆ ชาวไทยอีก รอติดตามได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent ทุกแพลตฟอร์ม กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนรอไว้เลย!!