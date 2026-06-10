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สวยแซบไม่ธรรมดา “ฟารีดา” อุ้มท้องแฉ “ติณติณ New Country” เธอคือใคร?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าสะเทือนวงการบันเทิงและโลกโซเชียลทันที เมื่อ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” อินฟลูเอนเซอร์และนักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-แขกขาว วัย 23 ปี ตัดสินใจหอบหลักฐานออกมาเปิดหน้าชนสื่อมวลชน ประกาศความจริงเรื่องตั้งครรภ์กับ “ติณติณ จรัสรวี” นักร้องหนุ่มบอยแบนด์สุดฮอตวง New Country พร้อมแฉพฤติกรรมฝ่ายชายคบซ้อนซ่อนกิ๊กนับสิบราย!

เปิดชนวนเหตุ “ไม่ป้องกัน-ปัดความรับผิดชอบ-บล็อกทุกช่องทาง”
ฟารีดาเปิดเผยไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ว่า ทั้งคู่เริ่มรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านทางอินสตาแกรม ในฐานะคนในวงการบันเทิง จนกระทั่งเธอตรวจพบว่ากำลังตั้งครรภ์ แต่เมื่อแจ้งให้ฝ่ายชายทราบ กลับได้รับปฏิกิริยาสุดช็อก ฝ่ายชายไม่ยอมรับ และขอให้เธอ “ยุติการตั้งครรภ์” ก่อนนักร้องหนุ่มได้ทำการบล็อกช่องทางการติดต่อของเธอทุกช่องทาง
 
เมื่อถูกถามถึงเรื่องการป้องกัน ฟารีดาเผยว่าตนเคยถามฝ่ายชายแล้วเรื่องถุงยางอนามัย แต่ฝ่ายชายอ้างว่า “ไม่มี หมดแล้ว” แม้เธอจะกินยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยภายหลัง แต่ก็ยังเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น ซึ่งเธอยินดีและท้าให้ตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความจริงทั้งหมด

แฉยับพฤติกรรมคบซ้อน คุยไม่ต่ำกว่า 10 คน
ไม่เพียงแต่เรื่องลูกเท่านั้น ฟารีดา ยังออกมาเปิดโปงพฤติกรรมหลังบ้านของนักร้องหนุ่ม โดยอ้างว่ามารู้ทีหลังว่าฝ่ายชายซุกผู้หญิงไว้ไม่ต่ำกว่า 10 คนในเวลาเดียวกัน และหนึ่งในนั้นมีเด็กสาวอายุเพียง 15 ปีรวมอยู่ด้วย จนทำให้เจ้าตัวออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเอง

โปรไฟล์ไม่ธรรมดา “ฟารีดา” เธอคือใคร?
สำหรับ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที ปัจจุบันอายุ 23 ปี (เกิดปี 2546) เธอไม่ใช่แค่ดาวโซเชียลทั่วไป แต่เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายและโลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างต่อเนื่อง

ฟารีดาเป็นดาวเด่น TikTokเจ้าของบัญชี @fariidatpv (ฟาริดาที่ด่าคนเก่งๆ อะ) มีสไตล์การทำคอนเทนต์ที่มั่นใจ เป็นเอกลักษณ์ มีผู้ติดตามกว่า 1.2 หมื่นคน ขณะที่ในอินสตาแกรม @fariidaatpv มีผู้ติดตามมากกว่า 102,000 คน ฟารีดามักโพสต์รูปการทำงานร้องเพลง และสาดความแซบให้เห็นอยู่เรื่อยๆ

ฟารีดามีผลงานทั้งงานร้องเพลง, นักแสดงซีรีส์และซิตคอม รวมถึงงานเดินสายอีเวนต์และเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมตสินค้าให้แบรนด์ดังมากมาย












































สวยแซบไม่ธรรมดา “ฟารีดา” อุ้มท้องแฉ “ติณติณ New Country” เธอคือใคร?
สวยแซบไม่ธรรมดา “ฟารีดา” อุ้มท้องแฉ “ติณติณ New Country” เธอคือใคร?
สวยแซบไม่ธรรมดา “ฟารีดา” อุ้มท้องแฉ “ติณติณ New Country” เธอคือใคร?
สวยแซบไม่ธรรมดา “ฟารีดา” อุ้มท้องแฉ “ติณติณ New Country” เธอคือใคร?
สวยแซบไม่ธรรมดา “ฟารีดา” อุ้มท้องแฉ “ติณติณ New Country” เธอคือใคร?
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