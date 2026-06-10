สวยแซบไม่ธรรมดา “ฟารีดา” อุ้มท้องแฉ “ติณติณ New Country” เธอคือใคร?

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าสะเทือนวงการบันเทิงและโลกโซเชียลทันที เมื่อ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” อินฟลูเอนเซอร์และนักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-แขกขาว วัย 23 ปี ตัดสินใจหอบหลักฐานออกมาเปิดหน้าชนสื่อมวลชน ประกาศความจริงเรื่องตั้งครรภ์กับ “ติณติณ จรัสรวี” นักร้องหนุ่มบอยแบนด์สุดฮอตวง New Country พร้อมแฉพฤติกรรมฝ่ายชายคบซ้อนซ่อนกิ๊กนับสิบราย!
เปิดชนวนเหตุ “ไม่ป้องกัน-ปัดความรับผิดชอบ-บล็อกทุกช่องทาง”
ฟารีดาเปิดเผยไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ว่า ทั้งคู่เริ่มรู้จักและพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านทางอินสตาแกรม ในฐานะคนในวงการบันเทิง จนกระทั่งเธอตรวจพบว่ากำลังตั้งครรภ์ แต่เมื่อแจ้งให้ฝ่ายชายทราบ กลับได้รับปฏิกิริยาสุดช็อก ฝ่ายชายไม่ยอมรับ และขอให้เธอ “ยุติการตั้งครรภ์” ก่อนนักร้องหนุ่มได้ทำการบล็อกช่องทางการติดต่อของเธอทุกช่องทาง
เมื่อถูกถามถึงเรื่องการป้องกัน ฟารีดาเผยว่าตนเคยถามฝ่ายชายแล้วเรื่องถุงยางอนามัย แต่ฝ่ายชายอ้างว่า “ไม่มี หมดแล้ว” แม้เธอจะกินยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยภายหลัง แต่ก็ยังเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น ซึ่งเธอยินดีและท้าให้ตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความจริงทั้งหมด
แฉยับพฤติกรรมคบซ้อน คุยไม่ต่ำกว่า 10 คน
ไม่เพียงแต่เรื่องลูกเท่านั้น ฟารีดา ยังออกมาเปิดโปงพฤติกรรมหลังบ้านของนักร้องหนุ่ม โดยอ้างว่ามารู้ทีหลังว่าฝ่ายชายซุกผู้หญิงไว้ไม่ต่ำกว่า 10 คนในเวลาเดียวกัน และหนึ่งในนั้นมีเด็กสาวอายุเพียง 15 ปีรวมอยู่ด้วย จนทำให้เจ้าตัวออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเอง
โปรไฟล์ไม่ธรรมดา “ฟารีดา” เธอคือใคร?
สำหรับ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที ปัจจุบันอายุ 23 ปี (เกิดปี 2546) เธอไม่ใช่แค่ดาวโซเชียลทั่วไป แต่เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายและโลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างต่อเนื่อง
ฟารีดาเป็นดาวเด่น TikTokเจ้าของบัญชี @fariidatpv (ฟาริดาที่ด่าคนเก่งๆ อะ) มีสไตล์การทำคอนเทนต์ที่มั่นใจ เป็นเอกลักษณ์ มีผู้ติดตามกว่า 1.2 หมื่นคน ขณะที่ในอินสตาแกรม @fariidaatpv มีผู้ติดตามมากกว่า 102,000 คน ฟารีดามักโพสต์รูปการทำงานร้องเพลง และสาดความแซบให้เห็นอยู่เรื่อยๆ
ฟารีดามีผลงานทั้งงานร้องเพลง, นักแสดงซีรีส์และซิตคอม รวมถึงงานเดินสายอีเวนต์และเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมตสินค้าให้แบรนด์ดังมากมาย