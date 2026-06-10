ช็อกวงการเพลงเกาหลี! "คิมยุนซอล" ผู้เข้าแข่งขัน Sing Again 4 เสียชีวิตในวัย 27 ปี

วงการบันเทิงเกาหลีใต้ต้องพบกับข่าวเศร้าอีกครั้ง หลังมีรายงานว่า คิมยุนซอล นักร้องสาวผู้เป็นที่รู้จักจากรายการแข่งขันร้องเพลง Sing Again 4 และรายการออดิชันชื่อดังหลายรายการ ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 27 ปี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน มีรายงานว่าพิธีเคลื่อนศพของคิมยุนซอลได้จัดขึ้นในวันเดียวกัน โดยสถานที่ฝังศพอยู่ที่ซองนัมยองแซงวอน ขณะที่พิธีบรรจุร่างได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา
ข่าวการจากไปของนักร้องสาวถูกเปิดเผยผ่านคนใกล้ชิดรายหนึ่งที่โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ซอลได้จากพวกเราไปอยู่บนสวรรค์แล้ว” พร้อมอธิบายว่าจำเป็นต้องแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรม เนื่องจากโทรศัพท์และบัญชีต่าง ๆ ของผู้เสียชีวิตถูกล็อกไว้ จึงไม่มีช่องทางอื่นในการแจ้งข่าวแก่ผู้คน
คิมยุนซอลเดบิวต์ในปี 2013 ด้วยซิงเกิล Man and Woman 2013 และเคยคว้าแชมป์รายการ The Voice Kids Korea ก่อนจะเข้าร่วมรายการแข่งขันร้องเพลงอีกหลายรายการ อาทิ The Voice of Korea Season 3 และ I Can See Your Voice Season 7
โดยเธอกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Sing Again Season 4 เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ในฐานะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 6 และสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ
ทั้งนี้ ข้อความสุดท้ายที่คิมยุนซอลโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม กลายเป็นข้อความที่สร้างความสะเทือนใจให้แฟน ๆ อย่างมาก โดยเธอเขียนว่า “ตอนนี้ฉันได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งภายใต้ชื่อของตัวเอง” พร้อมฝากความหวังว่า “ขอให้บทเพลงของฉันส่งต่อความสุขไปถึงทุกที่ที่มีคนได้ยิน”