ลูกชาย ผกก.ดัง "ร็อบ ไรเนอร์" ขอเบิกเงินกองมรดก หวังใช้สู่คดีฆ่า พ่อ-แม่ ตัวเอง

นิโคลัส ไรเนอร์ ลูกชายของผู้กำกับชื่อดัง ร็อบ ไรเนอร์ ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเข้าถึงเงินจากกองทรัสต์ฟันด์ของครอบครัว หลังอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินที่ควรได้รับตั้งแต่อายุ 30 ปี ขณะที่เจ้าตัวกำลังรอการพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมบิดาและมารดา ซึ่งเขายังคงปฏิเสธข้อกล่าวหา
นิโคลัส ไรเนอร์ บุตรชายของผู้กำกับฮอลลีวูดชื่อดัง ร็อบ ไรเนอร์ และมิเชล ไรเนอร์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเข้าถึงเงินจากกองทรัสต์ฟันด์ของครอบครัว โดยระบุว่าเขายังไม่ได้รับเงินส่วนที่ควรได้รับเมื่ออายุครบ 30 ปี แม้ปัจจุบันจะมีอายุ 32 ปีแล้วก็ตาม
ด้าน อลัน แจ็กสัน ทนายความชื่อดังซึ่งเคยรับผิดชอบคดีของนิโคลัส เปิดเผยผ่านรายการ TMZ Live ว่าเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่เงินดังกล่าวยังไม่ถูกจ่ายให้เจ้าตัว พร้อมย้ำว่าเงินในกองทรัสต์เป็นทรัพย์สินของนิโคลัสโดยตรง และหน้าที่ของผู้ดูแลกองทรัสต์คือต้องดำเนินการให้ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินตามสิทธิ
แจ็กสันยังระบุว่า หากปัญหาด้านการเงินได้รับการแก้ไข เขาและทีมงานพร้อมกลับมารับหน้าที่ว่าความให้นิโคลัสอีกครั้ง หลังเคยถอนตัวจากคดีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าที่สาธารณชนเข้าใจ
ปัจจุบัน นิโคลัสกำลังรอขึ้นศาลในคดีที่อัยการกล่าวหาว่าเขาใช้มีดสังหารบิดาและมารดาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยขณะนี้มีทนายความจากภาครัฐเป็นผู้ดูแลคดีแทน ขณะที่ทีมกฎหมายเดิมเคยส่งสัญญาณว่าอาจใช้แนวทางต่อสู้คดีด้วยเหตุผลด้านสภาพจิตใจในช่วงเกิดเหตุ