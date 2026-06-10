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ลูกชาย ผกก.ดัง "ร็อบ ไรเนอร์" ขอเบิกเงินกองมรดก หวังใช้สู่คดีฆ่า พ่อ-แม่ ตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อัยการกล่าวหาว่า นิโคลัส ไรเนอร์ ก่อเหตุใช้มีดแทงบิดาและมารดาขณะทั้งสองกำลังนอนหลับอยู่ภายในบ้านพักเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
นิโคลัส ไรเนอร์ ลูกชายของผู้กำกับชื่อดัง ร็อบ ไรเนอร์ ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเข้าถึงเงินจากกองทรัสต์ฟันด์ของครอบครัว หลังอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินที่ควรได้รับตั้งแต่อายุ 30 ปี ขณะที่เจ้าตัวกำลังรอการพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมบิดาและมารดา ซึ่งเขายังคงปฏิเสธข้อกล่าวหา

นิโคลัส ไรเนอร์ บุตรชายของผู้กำกับฮอลลีวูดชื่อดัง ร็อบ ไรเนอร์ และมิเชล ไรเนอร์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเข้าถึงเงินจากกองทรัสต์ฟันด์ของครอบครัว โดยระบุว่าเขายังไม่ได้รับเงินส่วนที่ควรได้รับเมื่ออายุครบ 30 ปี แม้ปัจจุบันจะมีอายุ 32 ปีแล้วก็ตาม

ด้าน อลัน แจ็กสัน ทนายความชื่อดังซึ่งเคยรับผิดชอบคดีของนิโคลัส เปิดเผยผ่านรายการ TMZ Live ว่าเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่เงินดังกล่าวยังไม่ถูกจ่ายให้เจ้าตัว พร้อมย้ำว่าเงินในกองทรัสต์เป็นทรัพย์สินของนิโคลัสโดยตรง และหน้าที่ของผู้ดูแลกองทรัสต์คือต้องดำเนินการให้ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินตามสิทธิ

แจ็กสันยังระบุว่า หากปัญหาด้านการเงินได้รับการแก้ไข เขาและทีมงานพร้อมกลับมารับหน้าที่ว่าความให้นิโคลัสอีกครั้ง หลังเคยถอนตัวจากคดีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าที่สาธารณชนเข้าใจ

ปัจจุบัน นิโคลัสกำลังรอขึ้นศาลในคดีที่อัยการกล่าวหาว่าเขาใช้มีดสังหารบิดาและมารดาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยขณะนี้มีทนายความจากภาครัฐเป็นผู้ดูแลคดีแทน ขณะที่ทีมกฎหมายเดิมเคยส่งสัญญาณว่าอาจใช้แนวทางต่อสู้คดีด้วยเหตุผลด้านสภาพจิตใจในช่วงเกิดเหตุ

ในคำร้องล่าสุด นิโคลัสอ้างว่าตนมีสิทธิได้รับเงินจากกองทรัสต์ฟันด์ที่บิดามารดาจัดตั้งไว้ให้บุตรทั้งสามคน และระบุว่ายังไม่ได้รับเงินส่วนที่ควรได้รับตั้งแต่อายุครบ 30 ปี จึงขอให้ศาลอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ต่อสู้คดี


อัยการกล่าวหาว่า นิโคลัส ไรเนอร์ ก่อเหตุใช้มีดแทงบิดาและมารดาขณะทั้งสองกำลังนอนหลับอยู่ภายในบ้านพักเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
ในคำร้องล่าสุด นิโคลัสอ้างว่าตนมีสิทธิได้รับเงินจากกองทรัสต์ฟันด์ที่บิดามารดาจัดตั้งไว้ให้บุตรทั้งสามคน และระบุว่ายังไม่ได้รับเงินส่วนที่ควรได้รับตั้งแต่อายุครบ 30 ปี จึงขอให้ศาลอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ต่อสู้คดี