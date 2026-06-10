รู้จัก “ติณติณ New Country” เด็กปั้น “ก๊อท จักรพันธ์” จากดาวรุ่งพุ่งแรง สู่มรสุมข่าวฉาวช็อกวงการ

กลายเป็นประเด็นทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับ “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์” นักร้องหนุ่มหล่อมีสไตล์ สมาชิกวงบอยแบนด์ลูกทุ่งโมเดิร์น NEW COUNTRY จากสังกัด แกรมมี่ โกลด์ หลังจากที่เจ้าตัวต้องเผชิญกับมรสุมข่าวฉาวครั้งใหญ่ โดนแฉคบซ้อน มีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยาง ทำสาวท้องแล้วไม่รับ
จากเด็กสายประกวดสู่เจ้าของไวรัล “โดนัทยังมีรู”
ติณติณ จรัสรวี เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ปัจจุบันอายุ 25 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แม้จะเรียนมาทางสายบัญชี แต่ใจของเขากลับหลงใหลในเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ ติณติณมุ่งมั่นฝึกฝนจนเล่นเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะกีตาร์และเปียโน
เขาสั่งสมประสบการณ์เดินสายประกวดร้องเพลงมาแล้วหลากเวที รวมถึงรายการชื่อดังอย่าง “ลูกทุ่งไอดอล” ทำให้มีเทคนิคการเอื้อนและร้องที่เป็นเอกลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้อยู่เสมอตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น
ติณติณก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินฝึกหัดในค่าย แกรมมี่ โกลด์ และเดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะวง NEW COUNTRY ช่วงปลายปี 2565 โดย “ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ” เจ้าชายลูกทุ่งเป็นผู้ปลุกปั้นโปรเจกต์วงทีป๊อป-ลูกทุ่งสุดฮิต นิวคันทรี่ เองกับมือ ซึ่งก๊อทได้ออกแบบทั้งแนวเพลง ภาพลักษณ์ และควบคุมการผลิตเพลงอย่างใกล้ชิด โดยสมาชิก NEW COUNTRY มีทั้งหมด 4 คน ได้รับความสนใจอย่างมากตั้งแต่เริ่มเดบิวต์
ในวันที่เปิดตัวด้วยเพลงฮิต “Stand by หล่อ” ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ไวรัลทั่วประเทศกับท่อนฮุกติดหู “โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ” มีผลงานร่วมกับวงอย่างต่อเนื่อง อาทิ เฉือนใจ, แตร๊ดตึง, รบกวนเอ็นดู, Love ยู้ฮู และ ซุปเปอร์สตาร์ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุด
ปมข่าวดรามาสะเทือนวงการ
เส้นทางบันเทิงที่กำลังรุ่งโรจน์กลับต้องชะงักลง เมื่อนักร้องและนักแสดงสาว “ฟารีดา” ได้ออกมาอัดคลิปแฉพฤติกรรมของนักร้องชายค่ายดังย่านอโศก โดยพาดพิงถึงเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว การพัวพันกับยาเสพติด พรากผู้เยาว์ และทำเธอตั้งครรภ์แล้วไม่รับผิดชอบ ซึ่งชื่อของติณติณกลายเป็นเป้าสายตาของสังคมทันที
แม้ต่อมาติณติณจะออกมาเผยไทม์ไลน์การคบหากันในช่วงสั้นๆ และพร้อมรับผิดชอบหากเป็นพ่อของลูก แต่ก็ยังมีหญิงสาวรายอื่นออกมาแฉติณติณต่อเนื่อง เรื่องคบซ้อน มีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยาง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างเผ็ดร้อน ถึงการใช้ชื่อเสียงในทางที่ไม่ถูกต้อง และไม่ป้องกันระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ทั้งที่ตนเองยังไม่พร้อมที่จะมีบุตร