ปิดฉากรัก 14 ปี “ซูยอง SNSD” เลิก “จองคยองโฮ” แล้ว

หลังคบหาดูใจกันมายาวนานถึง 14 ปี จนแฟนๆลุ้นข่าวดีกันทุกปีว่าคู่นี้จะควงกันเข้าพิธีเมื่อไหร่ แต่ล่าสุดทำเอาช็อคกันถ้วนหน้าเมื่อ “จองฮยอนโฮ” นักแสดงหนุ่มชื่อดังกับ ซูยอง“ นักร้องสาวจากวง SNSD หรือ Girls’ Generation ได้ออกมายืนยันว่าเลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. สื่อเกาหลีได้รายงานว่าทั้งคู่เริ่มห่างเหินกันเนื่องจากตารางงานที่ยุ่งมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ตัดสินใจแยกทางกัน หลังมีการยืนยันว่าต่างฝ่ายต่างเลิกติดตามโซเชียลมีเดียของกันและกัน
หลังจากมีรายงานดังกล่าว ต้นสังกัดของ ซูยอง อย่าง SARAM Entertainment ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันการเลิกราทันที โดยระบุว่า “เป็นความจริงที่พวกเขาเลิกกันแล้ว พวกเขาตัดสินใจที่จะยังคงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน”
ต้นสังกัดของ จองคยองโฮ อย่าง Management Allum ก็ได้ยืนยันข่าวนี้เช่นกัน โดยระบุว่า “เป็นความจริงที่ทั้งคู่เลิกกันแล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว จึงยากที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม”
จองคยองโฮ และ ซูยอง ถือเป็นหนึ่งในคู่รักคนดังที่คบกันมานานและโด่งดังที่สุดในวงการบันเทิง ทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันในปี 2012 และเปิดเผยความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในเดือน ม.ค. 2014 หลังจากมีข่าวลือเรื่องการคบหาดูใจกันออกมา