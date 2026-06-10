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ปิดฉากรัก 14 ปี “ซูยอง SNSD” เลิก “จองคยองโฮ” แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังคบหาดูใจกันมายาวนานถึง 14 ปี จนแฟนๆลุ้นข่าวดีกันทุกปีว่าคู่นี้จะควงกันเข้าพิธีเมื่อไหร่ แต่ล่าสุดทำเอาช็อคกันถ้วนหน้าเมื่อ “จองฮยอนโฮ” นักแสดงหนุ่มชื่อดังกับ ซูยอง“ นักร้องสาวจากวง SNSD หรือ Girls’ Generation ได้ออกมายืนยันว่าเลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. สื่อเกาหลีได้รายงานว่าทั้งคู่เริ่มห่างเหินกันเนื่องจากตารางงานที่ยุ่งมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ตัดสินใจแยกทางกัน หลังมีการยืนยันว่าต่างฝ่ายต่างเลิกติดตามโซเชียลมีเดียของกันและกัน

หลังจากมีรายงานดังกล่าว ต้นสังกัดของ ซูยอง อย่าง SARAM Entertainment ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันการเลิกราทันที โดยระบุว่า “เป็นความจริงที่พวกเขาเลิกกันแล้ว พวกเขาตัดสินใจที่จะยังคงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน”

ต้นสังกัดของ จองคยองโฮ อย่าง Management Allum ก็ได้ยืนยันข่าวนี้เช่นกัน โดยระบุว่า “เป็นความจริงที่ทั้งคู่เลิกกันแล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว จึงยากที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม”

จองคยองโฮ และ ซูยอง ถือเป็นหนึ่งในคู่รักคนดังที่คบกันมานานและโด่งดังที่สุดในวงการบันเทิง ทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันในปี 2012 และเปิดเผยความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในเดือน ม.ค. 2014 หลังจากมีข่าวลือเรื่องการคบหาดูใจกันออกมา






ปิดฉากรัก 14 ปี “ซูยอง SNSD” เลิก “จองคยองโฮ” แล้ว
ปิดฉากรัก 14 ปี “ซูยอง SNSD” เลิก “จองคยองโฮ” แล้ว
ปิดฉากรัก 14 ปี “ซูยอง SNSD” เลิก “จองคยองโฮ” แล้ว