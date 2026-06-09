“หมิง ซี” ควงลูกเจ้าพ่อคาสิโนแต่งงาน ทุ่มไม่อั้นเปิดปราสาทดังจัดพิธีในรอบ1000ปี

“หมิง ซี” นางแบบสาวชื่อดังได้ควง “มาริโอ โฮ” นักธุรกิจชาวมาเก๊า-ฮ่องกง ทายาทของเจ้าพ่อกาสิโนระดับตำนานอย่าง สแตนลีย์ โฮ ได้พากันจัดพิธีแต่งงานสุดยิ่งใหญ่ที่ปราสาทดังในฝรั่งเศส
พิธีแต่งงานของทั้งคู่ถูกจัดขึ้นที่ มง แซง มีเชล มหาวิหารและหมู่บ้านยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเกาะหินกลางทะเลในแคว้นนอร์ม็องดี ประเทศฝรั่งเศส และเป็นมรดกโลกจาก UNESCO
อย่างไรก็ตามพิธีแต่งงานของทั้งคู่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วตั้งแต่ปี 2019 และมีลูกด้วยกันแล้ว 2 คน
พิธีครั้งนี้มีเพื่อนสนิทและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงาน หนึ่งในแขกที่ชาวไทยรู้จักกันดีคือ แจ็คสัน หวัง ที่บินไปร่วมงานครั้งนี้ด้วย
มาริโอ โฮ หรือ โฮเหยากวัน เป็นทายาทของ สแตนลีย์ โฮ ที่ทาง Forbes ปี 2025 เคยคาดว่ามีทรัพย์สินราวๆ 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนทางด้าน หมิง ซี คือหนึ่งในนางแบบสาวชาวจีนที่ประสบความสำเร็จบนเวทีระดับโลก ที่เคยโดนวิจารณ์ว่าคบหากันเพราะฝ่ายชายรวย หมิง ซี เคยออกมาโต้ตอบโดยการให้สัมภาษณ์ว่าตนเองแต่งงานเพราะรักไม่ใช่เพราะเงิน
“ฉันไม่ได้แต่งเข้าบ้านนี้เพราะต้องการเงิน แต่เป็นเพราะรักค่ะ ถ้าฉันไม่ได้รักเขา ไม่ว่าครอบครัวเขาจะรวยหรือมีอิทธิพลมากแค่ไหน ฉันก็ไม่แต่งอยู่ดี”
ทางด้าน มาริโอ โฮ ก็กล่าวชื่นชมภรรยาโดยระบุว่า “เธอเป็นคนอ่อนโยน ใจเย็น และมีความฉลาดทางอารมณ์สูง” เธอเข้าใจและยอมรับในความสนใจที่ ‘แปลก ๆ’ ของเขา ซึ่งช่วยทำให้ชีวิตแต่งงานมีแต่ความสุข ในความคิดของเขา “การแต่งงานนั้นหวานกว่าตอนออกเดท” เสียอีก
งานแต่งงานของพวกเขาจัดขึ้นที่อาราม มงต์ แซงต์ มิเชล ในแคว้นนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการจัดงานแต่งงานครั้งแรกที่นี่ในรอบ 1,000 ปี
“นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานแต่งงานที่อารามมงต์ แซงต์ มิเชล” หมิงกล่าว กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาหนึ่งปี โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่มงต์แซงต์มิเชลและศูนย์อนุรักษ์โบราณสถานแห่งชาติ
“เนื่องจากเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อน จึงต้องขออนุมัติหลายสิ่ง แต่ด้วยความช่วยเหลือจากทุกคนการวางแผนงานจึงสนุกและมีประสิทธิภาพ” หมิงกล่าวเสริม
พิธีแต่งงาน หมิง ซี มาในชุดเจ้าสาวสั่งตัดพิเศษจาก Dior งานเลี้ยงสำหรับแขก เจ้าสาวมาในชุดวินเทจของ Chanel ก่อนตามมาด้วยอาฟเตอร์ปาร์ตี้ในชุดจาก Givenchy เรียกได้ว่าเป็นงานแต่งงานที่งบประมาณไม่อั้นจัดเต็มเพื่อแขกที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาเลยทีเดียว