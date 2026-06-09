เปิดคฤหาสน์หรู “แหวนแหวน” ส่องความรักฉบับเอ็กซ์โซติก เมื่อ หมา-แพะ-หมู ต้องมาอยู่บ้านเดียวกัน ได้ไง?! ปักหมุดรอชมความป่วนพร้อมกัน อาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. นี้ 4 โมงเย็น ทางช่อง 3HD
รายการ"Pet Planet รักนี้มาหาง"EPนี้ ทางรายการพาพิธีกร เปิดคฤหาสน์หรู “แหวนแหวน” ส่องความสนุกสนานน่ารักน่าเอ็นดูฉบับเอ็กซ์โซติก มาดูโมเม้นท์ความน่ารัก ๆของหมา-แพะ-หมู สัตว์เลี้ยงแสนรักของ “แหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ" พิธีกรคนดังสาวสวยใจดีที่รักสัตว์สุดๆ
รายการ“PET Planet รักนี้มีหาง” รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยสัปดาห์นี้ทั้ง 3 พิธีกรอย่าง เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร จะมาซักถามพูดคุยถึงที่มาของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวแบบไม่ธรรมดา “นมเย็น”สุนัขพันธุ์ผสมไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ชัดเจนเป็นลูกของ “ณเดชน์” ที่แหวนแหวนนำมาเลี้ยง และฟังเรื่องราวที่คิดไม่ถึงของพ่อรูปหล่อ”นมเย็น” ทำให้พิธีกรทั้งสามถึงกับอึ้ง พร้อมเปิดตัวหลานๆของ ณเดชน์ด้วย นอกจากเอาลูก ณเดชน์มาเลี้ยงแล้ว ยังมีลูก ๆ ของดาราท่านอื่นด้วย เช่น รับน้องหมาของพี่อั้ม พัชราภา น้องมิ้นชาลิดาและคุณภูผา ให้น้องแพะมา 2 ตัวชื่อ สโนว์ กับแฮปปี้ ส่วนตัวที่ 3 คือลูกของสโนว์ พร้อมทั้งเปิดตัวน้องหมูแคระที่แสนจะน่ารักไม่ใช่แค่เรียกรอยยิ้ม แต่น่าจะเป็นเสียงหัวเราะมากกว่า รายการ"Pet Planet รักนี้มาหาง" นำความน่ารักและเรื่องราวขำๆตลกๆมาแบ่งปันความสุขสร้างรอยยิ้ม หวังว่าเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาคนรักสัตว์เลี้ยง
ติดตามชมความ ชุลมุนแบบน่ารักเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นและสดใสไปกับ “แหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ” พิธีกรรายการข่าวสามสี ทางช่อง3 ได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีทาง” วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 16.00 น. ทางช่อง 3HD กด 33 และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์