“ฟารีดา” หลั่งน้ำตาแฉ “ติณติณ” ท้องแล้วไม่รับ ลั่นไม่กลับไปคบ ขอให้รับผิดชอบค่าเลี้ยงดูลูก สาวแฉเพิ่มไม่ชอบใส่ถุง “กรรชัย” ลบทิ้งเทปวันนี้

“ฟารีดา” หลั่งน้ำตาแฉ “ติณติณ” ท้องแล้วไม่รับ - ไล่ไปทำแท้ง ลั่นไม่กลับไปคบ แต่ขอให้รับผิดชอบค่าเลี้ยงดูลูก สาวแฉเพิ่มไทม์ไลน์ซ้อน อัดไม่ชอบใส่ถุง กรรชัยประกาศลบทิ้งเทปวันนี้ หวั่นเป็นดิจิทัลฟุตปริ้นต์ ทำร้ายจิตใจเด็ก
กรณี “ฟารีดา” นักร้องสาวออกมาแฉ “ติณติณ จรัสวี เทียมรัตน์” สมาชิกวง NEW COUNTRY ระบุว่าทำตนเองตั้งครรภ์แล้วไม่รับผิดชอบ แถมไล่ให้ไปทำแท้ง ก่อนบล็อกทุกช่องทาง นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวที่ระบุว่าติณติณพัวพันสารเสพติด พรากผู้เยาว์ และพฤติกรรมคบซ้อนผู้หญิงอีกหลายคน จน แกรมมี่ โกลด์ ร่อนประกาศพักงานติณติณทุกกิจกรรม ด้านติณติณออกมากางไทม์ไลน์โต้กลับ พร้อมรับผิดชอบหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นลูกของตน
รายการโหนกระแส วันที่ 9 มิ.ย.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ ฟารีดา คู่กรณีติณติณ, ฟาง-โอโม่-เพิร์ธ เพื่อนสนิทฟารีดา มาพร้อม ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู
เรื่องราวเกิดอะไรขึ้น รู้จักเขาได้ยังไง?
ฟารีดา : หนูรู้จักเขาผ่านเพื่อนคนนึงค่ะ รู้จักตอนช่วงเขาเริ่มปล่อยเพลงแรกๆ แต่ยังไม่ได้สนิทกัน เมื่อ 3 ปีก่อน ตอนเขาปล่อยเพลงเลยค่ะ
โดนัทมีรู แล้วยังไงต่อ?
ฟารีดา : เพื่อนหนูทำให้รู้จักกับคนนั้น ทำให้มีการฟอลโลว์อินสตาแกรมกัน หนูฟอลโลว์ตอนนั้นแค่เป็นพี่ชายในวงการ มีการกดไลก์กันไปมาตอนนั้น แต่ช่วงพ.ย. ปีก่อน หนูได้ทักไปหาเขาจริงๆ เพราะเขาปล่อยเพลงใหม่ ทักไปแซวๆ ว่าชุดสวยจัง เหมือนแซวเล่นเฉยๆ ค่ะ
รู้จักกันมาก่อน เคยเจอกันแล้ว?
ฟารีดา : ไม่เคยเจอ แต่รู้จักในโซเชียลเฉยๆ ค่ะ
ทักเขาไปว่าชุดสวย แล้วยังไงต่อ?
ฟารีดา : มีการคุยกันมาเรื่อยๆ เขาชวนหนูไปเที่ยว หนูชวนเขาไปเที่ยวก็เลยเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเกิดขึ้น ที่เขาพูดตามไทม์ไลน์ก็ตรง แต่มีไทม์ไลน์นึงที่เขาหลุดไป
หลังจากนั้นมีการจีบกัน เขาจีบเราหรือยังไง?
ฟารีดา : ไปเที่ยวกันก่อน แล้วมีการสานสัมพันธ์กันต่อ
คุณคบเขาเดือนไหน?
ฟารีดา : ต.ค. ปีที่แล้วคุยกัน ก.พ.นัดเจอกัน
คบหาเป็นแฟนเลยมั้ย?
ฟารีดา : ค่ะ แต่หนูไม่รู้เป็นตัวจริงหรือเปล่า เพราะหลายคนที่เขาเรียกว่าแฟน
ทนายสายหยุด : เราก็ทราบว่าเขาคบหลายคน
ฟารีดา : ตอนนั้นไม่ทราบค่ะ
เขาบอกมั้ยเราเป็นแฟนกัน รักกันนะ?
ฟารีดา : เขาพูดกับหนูสองคน แต่เขาบอกเพื่อนคนอื่นว่าหนูเป็นเพื่อนเขา เวลาเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นก็จะบอกว่าหนูคือเพื่อน
ทนายสายหยุด : เราไม่โวยวายเหรอ
ฟารีดา : หนูไม่รู้ตอนนั้น ไม่รู้ว่าเขาคบซ้อน
เขาบอกเราเป็นแฟนเขา คบหากัน คุณอยู่ที่ไหน?
ฟารีดา : อยู่ที่บ้านเขาตอนนั้น หนูก็ไปๆ มาๆ หนูมีวงดนตรีของหนูอยู่ด้วย หนูเป็นนักร้อง
ไปค้างที่บ้านเขาเลย?
ฟารีดา : ใช่ แต่ไม่ได้อยู่ตลอดเวลา ไปๆ มาๆ นอนบ้านเขาบ้าง นอนบ้านตัวเองบ้างค่ะ
เรียกว่าเจอกันบ่อย เขามีเวลาเจอคนอื่นเหรอตอนนั้น?
ฟารีดา : ตอนนั้นเราไม่ทราบเลย ไว้ใจเขาตลอดค่ะ
คบหากันนานมั้ย?
ฟารีดา : ไม่นาน ประมาณเดือนกว่า
หลังคบหาเดือนกว่า แล้วเกิดอะไรขึ้น?
ฟารีดา : หนูได้ไปเที่ยวกับเขาที่ที่นึง วันนั้นหนูมีคนของหนูไปด้วย เป็นร้านเหล้า แต่เขาไม่ได้เขียนลงไปในไทม์ไลน์ของเขา หนูได้ไปเที่ยวกับเขาครั้งนึง ก่อนหนูบินไปต่างประเทศ แล้วหนูก็บินไปต่างประเทศ หนูกลับมาก็รู้สึกแปลกๆ กับตัวเอง ว่าทำไมประจำเดือนขาดไปเลย ช่วงเดือนแรกก็ไม่คิดอะไรมาก เพราะเป็นคนมาไม่ปกติอยู่แล้ว พอนานเข้าหนูก็ตรวจหลังสงกรานต์ค่ะ ปรากฏว่าขึ้นสองขีด
จากนั้นยังไงต่อ?
ฟารีดา : หนูก็มาบอกเขาวันที่ 3 พ.ค.บอกเขาว่าหนูตั้งครรภ์ แต่เขาก็ไม่รับผิดชอบอะไร ตอนเราบอกเขา เขาสวนว่าจะให้เขาทำยังไง เขาถามหนูกลับ แล้วบอกว่าเขาไม่พร้อมมีลูกนะ บ้านเธอรวยเหรอ เธอก็เอาไปเลี้ยงเองสิ ตอนนี้ไม่พร้อมจริงๆ ไปเอาออกได้มั้ย หนูก็ตอบว่าไม่ได้ หนูได้คุยกับพ่อของหนูแล้ว เล่าให้พ่อกับที่บ้านฟังแล้ว หนูไม่อยากเอาออก ไม่อยากทำร้ายเด็กคนนึงด้วย เขาก็เป็นตัวแล้วค่ะ
หนูท้องกี่สัปดาห์?
ฟารีดา : 17 สัปดาห์ 4 เดือนค่ะ
เขาไม่รับแล้วคุณทำยังไง เดือนเดียวไม่คุยกันต่อแล้วเหรอ?
ฟารีดา : วันนั้นที่หนูไปบอกเขา หนูเห็นเส้นผมผู้หญิงในห้องด้วย หนูเอะใจ แต่ในหัวหนูวันนั้นหนูต้องบอกเขาว่าหนูมีน้อง หนูไม่สนใจเรื่องผู้หญิงแล้ว ตอนนั้นหนูเริ่มรู้ความจริงจากเพื่อนที่บอกหนูว่าเขามีคนอื่นด้วย หนูก็หายจากเขาไปเลย พอหนูแฉเขาไปรอบแรกช่วงพ.ค. ผู้เสียหายก็เริ่มทักมาหาหนู โดยมีเด็ก 15 ทักมาด้วย หนูรู้สึกว่าผู้เสียหายเยอะเกิน หนูเลยออกมาแฉวันนี้ค่ะ หนูรู้สึกว่าอยากปกป้องผู้หญิงคนอื่นด้วย เขาเรียกผู้หญิงคนอื่นว่าแฟนเหมือนกัน นอกใจเหมือนกัน ไปมีคนอื่นเหมือนกัน สับรางค่ะ
คบหาไม่กี่เดือนแล้วตั้งครรภ์ ไปบอกเขา พอเขาไม่รับ มันยังไงต่อ พอเขาบอกไม่พร้อมมีลูกเอาออกได้มั้ย แล้วคุณยังไงต่อ?
ฟารีดา : ตอนนั้นหนูเสียใจมากๆ เขาก็ทักอินสตาแกรมมา แต่ทักเป็นแชตที่แคปไม่ได้ เป็นแชตที่ปัดขึ้นแล้วจะหายไปเลย เขาก็ย้ำอีกว่าเอาออกได้มั้ย หนูบอกว่าไม่ได้
ทนายสายหยุด : ตอนคบกัน แค่เป็นเพื่อนกิน เพื่อนเที่ยวหรือเปล่า วางแผนมีลูกกันหรือเปล่า น้องเขาก็อายุนิดนึงเดียวเอง
ฟารีดา : ไม่ได้วางแผนมีลูกค่ะ
ทนายสายหยุด : ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ น้องผู้ชายอายุ 26 เองมั้ง ผมมองสองมุมนะ เขาอาจมีอนาคตอยู่ การกินเที่ยวนอนแบบนี้ ผมไม่รู้จะพูดยังไง ผมก็มีลูกสาว เราต้องป้องกันหรือเปล่า
หลังจากนั้นพอหนูเสียใจ หนูบอกเขาว่าไง?
ฟารีดา : หนูอยากให้เขารับผิดชอบค่ะ แต่เขาไม่รับผิดชอบอะไรเลย
จนเราไปรู้จากเพื่อนว่าติณติณมีผู้หญิงคนอื่น รู้ได้ยังไง?
เพิร์ธ : เคยอยู่ในบ้านนั้นค่ะ บ้านที่เขาเช่าอยู่กับเพื่อน หมายถึงติณติณค่ะ เพื่อนสนิทเขาหนูเคยคุย ก็เลยเห็นเหตุการณ์มาตลอดว่าเขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง แล้วอยู่ๆ พี่ฟาก็โผล่เข้ามา หนูรู้จักพี่ฟาทีหลัง เขาบอกว่าเขาท้อง หนูก็คิดว่าเขามีแค่เด็กคนนั้นในบ้าน แต่เพิ่งมารู้ความจริง เลยบอกพี่ฟา เพราะสงสารผู้หญิงทั้งสองฝั่ง
พอมีประเด็นหนูก็ออกมาไลฟ์เหรอ?
ฟารีดา : ตอนแฉรอบแรกไป หนูไม่โอเคกับพฤติกรรม หลักฐานก็น้อยด้วย ข่าวไม่บูมมาก
ที่แฉเพราะแค้นเขาใช่มั้ย?
ฟารีดา : ไม่ค่ะ หนูไม่อยากให้มีเหยื่อเพิ่มค่ะ เหยื่อมันเยอะมากๆ
หนูเองโกรธเขาก่อน เพราะเขาไม่รับผิดชอบ?
ฟารีดา : หนูก็ยอมรับว่าโกรธ
พอมีเหยื่อคนอื่นมา คุณเลยเปิดซะเลย?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ หนูยอมรับว่าหนูก็โกรธเขามากเหมือนกันตอนนั้น
หลังจากนั้นได้คุยกับเขาอีกมั้ย?
ฟารีดา : ไม่ค่ะ เขาบล็อกหนูไปแล้ว เขาบล็อกหนูทุกช่องทาง
ทนายสายหยุด : ผู้ใหญ่ของเราได้ติดต่อพ่อแม่เขามั้ยว่าจะรับผิดชอบยังไง ก่อนมาแฉกันอย่างนี้
ฟารีดา : ไม่มีค่ะ
ทนายสายหยุด : จริงๆ ก็พูดลำบาก แต่น่าจะถามความรับผิดชอบกันจริงๆ จังๆ กับผู้ใหญ่ เพราะเด็กกันทั้งคู่ หนูอายุเท่าไหร่
ฟารีดา : 23 ค่ะ
ทนายสายหยุด : ยังเด็กทั้งคู่ ทำไมไม่ถามหาความรับผิดชอบกันก่อน
คุณไม่ให้ผู้ใหญ่ไปคุย ทำไม?
ฟารีดา : ตอนแรกเขาก็ดุเหมือนกัน แต่หลังๆ มา เขาไม่ได้ดุอะไรหนูแล้ว
คุณคบหาติณติณ เพื่อนคุณรู้มั้ย?
ฟารีดา : ตอนแรกไม่รู้ค่ะ
คุณรู้มั้ยว่าเขาคบหากัน?
โอโม่ : ตอนแรกหนูไม่รู้เลย ฟามาเล่าให้ฟังช่วงเดือนพ.ย. พูดเกริ่นๆ แต่ไม่ได้พูดเจาะจงว่าคือใคร แต่หนูมารู้จริงๆ เดือนก.พ. ที่ฟาบอก แต่ฟาไม่อยากให้ใครรู้เยอะ ฟาเซฟเขาไว้ เพราะเขาเป็นศิลปิน ฟาเลยบอกแค่เพื่อนสนิทเฉยๆ ค่ะ
ทำไมไม่บอกใครเลย?
ฟารีดา : หนูเซฟเขา เห็นเขาเป็นศิลปินค่ายใหญ่ ก็ไม่อยากให้เขาเสียเหมือนกันตอนนั้น ก็พูดเซฟไปว่าไม่ได้คบกับเขา เป็นเพื่อนสนิทมาก พูดไปอย่างนั้นดีกว่า
ตอนนี้ธงหนูต้องการอะไร?
ฟารีดา : หนูอยากให้เขาออกมารับผิดชอบลูก
โดยอะไร กลับมาคบเราเหมือนเดิม?
ฟารีดา : ไม่ค่ะ รับผิดชอบเรื่องค่าเลี้ยงดูเด็กค่ะ
ตอนแรกเขาบอกไม่เอาเลย เขาปัดเลย?
ฟารีดา : ค่ะ ไม่เอาเลย
ตอนคบหาติณติณ เรามีคบหาคนอื่นด้วยมั้ย?
ฟารีดา : ไม่มีเลยค่ะ
เขาขี้หึงมั้ย?
ฟารีดา : มีบ้างค่ะ
เขาถามมั้ย คบกับใคร?
ฟารีดา : มีหึงตอนไปเที่ยวกันเล็กๆ น้อยๆ เวลาคนมามอง ตอนนั้นเขาพาหนูเดินออกไปนอกร้านแล้วพูดว่าชอบมันเหรอ ทำไมไปยุ่งกับมัน ซึ่งไม่ใช่คนดัง เป็นคนเมาๆ เดินมาในร้านอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นไม่ได้คบใคร?
ฟารีดา : ไม่มีค่ะ
ล่าสุดติณติณออกมาแถลง ประเด็นสารเสพติด เขายืนยันว่าไม่เคยใช้สารเสพติดอย่างที่ถูกกล่าวหา และได้รับการตรวจจากสถานพยาบาลเพื่อความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งผลตรวจไม่พบสารเสพติดทุกชนิด โดยผลตรวจได้แนบไว้ในโพสต์นี้ หนูพูดถึงเขาเรื่องยาเสพติด ทำไมพูดเรื่องนั้น?
ฟารีดา : มีเพื่อนสนิทเขาเล่าให้ฟังค่ะ ว่าเขาเล่นสารเสพติด
เราแค่ฟังเขามา แต่เราไม่เคยเห็นกับตา?
ฟารีดา : แต่เพื่อนคนนี้เขาย้ำให้หนูฟังบ่อยมาก
ทนายสายหยุด : เพื่อนเขาต้องการอะไรถึงมาเล่าเรื่องไม่ดีของติณติณให้เราฟัง
ฟารีดา : อันนี้หนูก็ไม่ทราบค่ะ
ทนายสายหยุด : เราก็ต้องฟังหูไว้หู เพราะเราไม่ได้เห็นเอง
ฟารีดา : เขาเป็นคนที่เคยอยู่ในแวดวงนั้นด้วยเหมือนกัน แต่ตอนเย็นเมื่อวานเขาก็โทรมายืนยันกับหนูอีกรอบว่าเห็นจริงๆ ค่ะ
เห็นว่าเทคยา แต่เขามีใบมาเลยนะ ผลการตรวจสอบสารเสพติดของติณติณ ที่เขาลงมาให้ดู เป็นเนกาทีฟหมด ไม่มีเรื่องยาเสพติด หนูจะแย้งเขายังไง?
ฟารีดา : หนูก็ยอมรับผลตรวจของเขา แต่ที่หนูพูด หนูมีมูลเหตุ หนูเลยพูดออกมา คือคำยืนยันจากเพื่อนคนนั้น
ทนายสายหยุด : เราไม่รู้เพื่อนมีเหตุอะไรหรือเปล่า ถึงใส่ร้ายติณติณ เขาเป็นเพื่อนเราด้วยมั้ย
ฟารีดา : เขาเป็นเพื่อนหนูด้วย เป็นเพื่อนพี่เขาด้วยค่ะ เขาบอกเขาเคยเห็นพฤติกรรมพี่เขาแบบนั้นเหมือนกัน
ทนายสายหยุด : เขาพูดเขาต้องการอะไร ให้เรามาแฉ
ที่ถามแบบนี้ เราต้องเป็นกลางเหมือนกัน หนึ่งฝั่งติณติณไม่ได้มานั่งตรงนี้ พี่เจอเขาครั้งเดียว ตอนนั้นถ่าย 3 แซ่บถ้าจำไม่ผิด แล้วไม่ได้คุยอะไรกันมากมาย ทีนี้มันต้องพูดตรงไปตรงมา พอเขาเอาใบมาโชว์ เราไม่มีอะไรไปค้านเขาได้ ยกเว้นบอกว่าเพื่อนบอกมา อันนี้อาจเป็นสิ่งที่เข้าตัวเราได้นะ?
ฟารีดา : แต่อันนี้มีเพื่อนเขายืนยันได้ เพื่อนเห็นอยู่ในบ้านและเล่าให้ฟัง
เพิร์ธ : ถึงไม่มีหลักฐานเป็นรูป แต่หนูเห็นเขาใช้ฝ่ายหญิงที่อยู่ในบ้านเขาเป็นคนล้างบ้องกัญชาให้ค่ะ
เขาสูบกัญชา?
ฟารีดา : ด้วยค่ะ แล้วก็ดูดพอตด้วย
ประเด็นที่สอง เรื่องผู้เยาว์ ติณติณบอกว่ายืนยันไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์ ไม่เคยกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายตามที่กล่าวอ้าง คุณบอกเขามีอะไรกับผู้เยาว์ อายุ 15 อันนี้ข้อเท็จจริงยังไง?
ฟารีดา : น้องเขาโดนลวงไป แต่เขาไม่ได้ไป เมื่อวานน้องเขาทักแชตมา และเล่าให้หนูฟัง หนูส่งแชตให้ทีมงานฟังแล้ว เหมือนไปเที่ยวกันเฉยๆ แล้วอยู่ดีๆ ฝ่ายชายชวนน้องไปห้อง ลวงไปเล่นเกมที่ห้อง แต่เพื่อนน้องเตือนน้อง น้องเลยไม่ได้ไป เมื่อวานเขาแชตมาเล่าให้หนูฟัง
ตอนหนูไลฟ์หนูพูดว่าไง?
ฟารีดา : พูดตามนี้เลย ว่าพยายามชวนเด็กไปห้อง แต่เด็กไม่ไปด้วย
อันนี้ถือว่าเป็นมั้ย?
ทนายสายหยุด : เขายังไม่ได้ทำอะไร ไปก็อาจทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้
ฟารีดา : แต่พ่อแม่น้องเขาไม่รู้ มีรูปถ่ายของน้องเขาด้วย ที่ไปเที่ยวกันสองคน
หนูได้มายังไง?
ฟารีดา : น้องเด็ก 15 ส่งมาให้ค่ะ เขาบอกว่าโดนชวนไปที่ห้อง แต่เขาไม่ไป เพราะรู้ว่าต้องโดนแบบนั้น มีแชตด้วย แชตที่น้องเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวกันแล้วเกิดอะไรขึ้น
ตอนแรกหนูคุยกันปกติ คุยกันเธอเขา ใครชวนใครไม่แน่ใจ แต่ชีพิมพ์มาว่าอยากไปดูหนัง สรุปได้เจอวันพ่อ นัดเจอที่เซ็นลาดฯ หนูก็ถาม ไหนๆ ชีอยู่ชั้นโรงหนัง ชีบอกด้วยว่าซื้อตั๋วให้แล้วนะ นี่ก็มองหา จำได้แม่น ใส่เสื้อสาว กางเกงดำ ใส่แมส เริ่ด จะเข้าโรงหนังเลยชีบอกหิวน้ำ ขอซื้อน้ำก่อน ซื้อไปซื้อมา ได้ป๊อบคอร์นกับเป๊ปซี่คนละแก้ว ได้เป็นเซ็ตเลย เริ่ด ก็เข้าโรง ตอนแรกนึกว่าจองเบาะแดง ไม่ค่ะ จองเบาะโซฟา เริ่ด ก็นั่งๆ ดูๆ ชีก็ไม่ได้ทำอะไรนะ แต่ตอนดูมีคนโทรมาหาชี สายแรกไม่รู้ สายสองผู้ใหญ่ใครสักคน ดูเสร็จปุ๊บ ก็ไปกินข้าวกัน กินเสร็จก็ไปถ่ายรูปกัน เสร็จปุ๊บก็กลับบ้านตามสเต็ป ฟาถามเขาอายุเท่าไหร่ น้องบอกอายุ 15 แล้วบอกว่ามันชวนไปห้อง ฝนตก ชีเหงาหรือเปล่า ชวนไปเล่นเกมเป็นเพื่อน คุณบอกเลยชวนไปห้องนี้ น้องบอกเยส คุณเลยบอกว่านี่คือไปยุ่งเรื่องผู้เยาว์?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
แต่ที่แน่ๆ มีข้อที่สาม ติณติณบอกว่าเนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ขอชี้แจงดังนี้ 3 พ.ค. 68 เริ่มต้นติดต่อพูดคุย โดยฝ่ายหญิงทักก่อนทางอินสตาแกรม?
ฟารีดา : ก็จริงค่ะ ทักไปแซวว่าชุดสวย
ชอบเขามั้ย?
ฟารีดา : ตอนแรกพูดตรงๆ ว่าชอบเขาค่ะ
ทักไปแอ๊วนิดนึง?
ฟารีดา : ประมาณนั้น
5 ก.พ.69 ผ่านไป 3 เดือน พบกันครั้งแรก และมีความสัมพันธ์กัน?
ฟารีดา : อันนี้จริงค่ะ ไปเที่ยวกัน ก่อนหน้านั้นคุยอย่างเดียว ไม่เคยเจอ โทรกันบ้าง แชตกันบ้าง
จีบกัน?
ฟารีดา : ค่ะ
แคปมามั้ย?
ฟารีดา : มีแชตอยู่ในนี้ค่ะ แต่ไม่ได้แคปมา หนูส่งบางส่วนที่เป็นหลักฐานเด็ด
5 ก.พ. เราไปเที่ยวกัน มีความสัมพันธ์ครั้งแรก จากนั้น 12 ก.พ.69 พบกันครั้งที่สองที่คาเฟ่ ฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะไปทำงานต่างประเทศ จากนั้นไม่ได้ติดต่อหรือพบเจอกันอีก?
ฟารีดา : ไม่จริง 20 ก.พ. เขาชวนหนูไปร้าน ไปเที่ยวกัน
แต่เขาบอกว่าคุณจะไปทำงานต่างประเทศ หลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อพบเจอกันอีก?
ฟารีดา : เจอค่ะ วันที่ 20 ก.พ. เขาส่งโลเกชั่นร้านมาให้หนูดี แล้วหลังจากนั้นหนูไปทำงานต่างประเทศ
3 พ.ค.68 ทักไป มีการพูดคุยกัน มาเจอ 5 ก.พ.ครั้งแรก แล้วมีอะไรกัน จนถึง 12 ก.พ. ผ่านไปแค่ 7 วัน แล้วไม่เจอกันอีกเลย เขาบอกงี้?
ฟารีดา : เจอวันที่ 20 ก.พ.ค่ะไปร้านเหล้ากัน
ทนายสายหยุด : เจอกันกี่ครั้ง
ฟารีดา : มีที่หนูไปนอนค้างด้วยค่ะ
หนูบอกว่าหนูเองเจอกัน 5 ก.พ. ครั้งแรก มีสัมพันธ์กัน แล้วที่บอกว่าไปอยู่บ้านเขาด้วย ไปๆ มาๆ อยู่ช่วงไหน?
ฟารีดา : อยู่ช่วงไทม์ไลน์นี้เลยค่ะ 5 ก.พ.หนูนอนค้างด้วยค่ะ วันที่ 12 หนูก็นอนค้างกับเขา
จะบอกว่าหนูมีความสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วท้องเลย?
ฟารีดา : หนูก็ไม่แน่ใจค่ะ
เขายืนยัน 12 ก.พ. พบกันครั้งที่สอง แล้วไม่ได้เจออีกเลย เพราะคุณไปทำงานต่างประเทศ แต่คุณบอกว่าเจอกันวันที่ 20 ก.พ.?
ฟารีดา : เขาส่งโลเกชั่นให้ค่ะ เพื่อนส่งรูปบรรยากาศร้านให้ด้วยค่ะว่าไปกันจริงๆ เพื่อนที่ไปกับหนู
แล้วเจออีกมั้ย?
ฟารีดา : ไม่เจอค่ะ หนูก็บินเลย
ฉะนั้นเจอกันแค่ 3 ครั้ง 5 ก.พ. 12 ก.พ. 20 ก.พ.?
ทนายสายหยุด : ส่วนใหญ่เจอในร้านเหล้า กินเหล้ากลางคืน ดูหนังฟังเพลง
ฟารีดา : ใช่ และนอนค้างบ้านเขา
พอไทม์ไลน์เขาแจ้งมาแบบนี้ แล้วหนูบอกแบบนี้ แสดงว่าในกระบวนการที่หนูบอกว่าคบกันเป็นเดือน แต่หนูเจอกันแค่ 3 ครั้ง เขาบอกเมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าว ผมไม่ได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีการพูดคุยหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จริงมั้ย?
ฟารีดา : วันที่หนูไปบอกเขาว่ามีน้องนี่แหละค่ะ ซึ่งเขาไม่รับผิดชอบ เขาบอกจะให้เขาทำยังไง ไปเอาออกมั้ย บ้านเธอรวยเหรอ เก็บเอาไว้เลี้ยง ประมาณนั้น วันนั้นหนูมีเพื่อนที่คาสายอยู่ด้วย เพื่อนก็ได้ยินเหมือนกัน
เขาบอกเขาพยายามหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งสองฝ่าย ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้เยาว์ตามที่ถูกกล่าวหา หากเขาเป็นพ่อจริงๆ เขายินดีรับผิดชอบเต็มที่ เขาได้พูดคุยกับคุณมั้ย?
ฟารีดา : ไม่มีค่ะ เขาบล็อกหนูทุกช่องทาง เรื่องนี้ที่เขาบอกว่าพูดคุย ไม่ได้พูดคุยกันเลย มันเป็นเพราะเหตุการณ์แรกด้วย เขาเลยบล็อกหนูไปเลย ไม่ได้คุยกันเลยจนถึงตอนนี้
ในฐานะเพื่อนเป็นยังไง?
โอโม่ : อย่างที่ฟาเล่าให้ฟัง เดือนก.พ. มีการไปเที่ยวกัน ไปร้านเหล้า ตอนแรกหนูก็ตกใจเหมือนกัน คนนี้เหรอ ฟาก็เล่ามาตั้งแต่ก.พ. จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
วันนี้ที่ออกมา คุณต้องการแค่ให้เขารับผิดชอบในส่วนของลูก?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
ทนายสายหยุด : ในมุมที่เขาแถลง ถ้าเป็นลูกเขา เขารับผิดชอบอยู่แล้ว แต่จะรับผิดชอบยังไงแค่ไหนต้องคุยกัน
ทำไมตอนแรกไม่ติดต่อไปเป็นทางการ คุยกับที่บริษัทเขาก็ได้ เพราะอะไร?
ฟารีดา : พ่อแม่เขาหนูไม่มีคอนแทค เขาบล็อกหนูทุกช่องทาง หนูไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้น หนูเครียดด้วย เพราะหนูก็ท้อง
มีคนอื่นๆ ติดต่อมาหาหนูว่ายังไง?
ฟารีดา : บางคนเป็นแฟนเก่า บางคนเป็นคนคุย บางคนบอกเป็นเพื่อนสมัยเรียน เขาติดต่อมา หนูได้ยินเรื่องราวเขาหนูก็ช็อกมาก ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้ ก็ไม่คิดว่าเหยื่อจะเยอะด้วยค่ะ
ทนายสายหยุด : ไม่อยากให้ใช้คำว่าเหยื่อนะ เพราะเขาเป็นนักร้อง รูปหล่อ คนดัง ต้องมองมุมเขาด้วย จะโทษเขาคนเดียวมันก็ไม่แฟร์
คำว่าเหยื่อในที่นี้คือตัวบุคคลนั้นๆ ต้องได้รับความเสียหายก่อน หนูยืนยันว่าเขาได้รับความเสียหาย เขาบอกว่าเขาเสียหายยังไง?
ฟารีดา : เขาบอกโดนเหมือนกัน บางคนเรียกเป็นแฟน เหมือนปฏิบัติเป็นแฟนเหมือนกันทุกคน
ทนายสายหยุด : หลอกให้รัก
ฟารีดา : ประมาณนั้น แล้วก็เหมือนนอกใจ มีความสัมพันธ์อะไรกันแล้วด้วยกับบุคคลอื่น
เขาให้ข้อมูลได้?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ 2 คน ให้เบอร์ไปแล้วค่ะ
ทนายสายหยุด : บรรลุนิติภาวะทั้งสองคนใช่มั้ย
ฟารีดา : ค่ะ
พูดง่ายๆ โดนทิ้งหรือยังไง?
ฟารีดา : โดนนอกใจ แล้วเขาจับได้
พี่เข้าใจความรู้สึกหนูมากๆ แต่ความยากลำบากอยู่ตรงที่ติณติณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใคร ถ้าสถานภาพความเป็นจริงในสังคม เขาก็ยังเป็นโสด เรื่องข้อกฎหมายที่จะไปแตะเขาเรื่องเขานอกใจ มันไม่ได้ แต่ขณะเดียวกันถ้าคุณพยายามบอกว่าสังคมต้องช่วยกันพิพากษานะ เพราะคนๆ นี้เป็นนักร้อง ควรมีสถานภาพที่มันดี ไม่ควรหลอกคนนั้นคนนี้ คุณกำลังบอกแบบนั้น การเป็นนักร้องต้องดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ใช่ไปคบคนนั้นคนนี้ ไปคบซ้อนแล้วไปหลอกคนนั้นคนนี้ ให้ผู้หญิงเสียใจ คุณมองแบบนี้?
ทนายสายหยุด : เข้าใจน้อง กฎหมายก็ได้แค่ว่าถ้าเป็นลูกติณติณ เขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล มุมเดียวเลย
แล้วคุณอยากให้เป็นยังไง?
ฟารีดา : อยากให้เขารับผิดชอบจริงๆ
ทนายสายหยุด : ถ้าขั้นตอนตามกฎหมาย ก็ให้เด็กคลอดออกมา แล้วให้ 3 คนไปตรวจดีเอ็นเอ ถ้าเรียบร้อยก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตร จะไปจดเลยหรือตามคำสั่งศาลก็ได้
จริงๆ เขาก็มีสิทธิ์ให้ทางนี้ตรวจได้?
ทนายสายหยุด : ต้องตรวจทุกกรณีอยู่แล้วครับ ไปศาล ศาลก็สั่งให้ตรวจ
ถ้าวันนี้เขายอมรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง คุณโอเคมั้ย จบแค่นี้มั้ย?
ฟารีดา : โอเคค่ะ แล้วหนูก็ยินดีให้ตรวจดีเอ็นเอด้วย
เรื่องที่คนอื่นๆ บอกว่าเขาเป็นเหยื่อ?
ทนายสายหยุด : คนอื่นมีท้องมั้ย
ฟารีดา : มี และเขาบังคับให้ทำแท้ง
ก็พูดลำบากจริงๆ หนูก็พยายามบอกว่ามุมนึงคือการปกป้องเหยื่อคนอื่นๆ แต่ต้องให้เขายืนยันก่อนว่าเขาเป็นเหยื่อจริงหรือเปล่า เราไปยืนยันแทนเขาไม่ได้ ที่พูดนี่เป็นห่วง ไม่งั้นจะมีข้อกฎหมายที่ทางฝั่งโน้นมาเล่นหนูได้ เข้าใจพี่ใช่มั้ย?
ฟารีดา : เข้าใจค่ะ
อย่างพี่สายหยุดไม่อยากให้เรียกว่าเหยื่อ เพราะถ้าเรียกว่าเหยื่อแสดงว่าติณติณได้กระทำความผิดแล้ว?
ทนายสายหยุด : ตอนคบกันเขาคุยกันยังไงไม่มีใครรู้หรอก แต่พอผิดหวัง ไม่ได้ดั่งใจขึ้นมา ก็ผันตัวเองมาเป็นเหยื่อ ค่อนข้างเยอะ เราไม่รู้รายละเอียด
พอเราไปรับข้อมูลเขาแล้วมาพูดว่าเขาเป็นเหยื่อ สุดท้ายติณติณเขาจะเอาข้อกฎหมายเล่นงานเราได้ เราก็ต้องโปรเทคตัวเรา โดยไม่ต้องไปบอกว่าใครเป็นเหยื่อ แต่อาจพูดได้ว่ามีผู้หญิงมาร้องแบบนี้ว่าโดนแบบนี้นะ เอางั้นดีกว่า เรื่องของหนู ขอเคลียร์คัตแค่ว่ารับผิดชอบลูกในท้อง จบ แต่การที่หนูรู้สึกไม่เป็นธรรม คือปฏิเสธ และให้ไปทำแท้ง ถ้ามุมติณติณ เขาอาจคิดว่าเขาเป็นนักร้อง อาจมีอนาคตอยู่ หลายคนกำลังบอกว่าการมีลูกก็ต้องพร้อมจริงๆ เขาอาจไม่พร้อม ก็เป็นการคุยกันระหว่างคนสองคน คนนึงพร้อม คนนึงไม่พร้อม ก็ค่อยไปว่ากัน พอวันนี้เกิดเรื่องขึ้นมา คุณต้องการแค่ว่าติณติณรับผิดชอบลูกในท้องนะ คุณไม่มีการยุติการตั้งครรภ์ เด็กก็จะเอาไว้ ติณติณต้องส่งเสีย ประมาณนี้?
ฟารีดา : ค่ะ
เรื่องยาเสพติด ฟาบอกว่ามีคนเล่าให้ฟัง มีคนเห็น มีคนบอกเท่านี้ หลักฐานเชิงประจักษ์ไม่มี ส่วนผู้เยาว์ ก็มีเด็กคนนึงส่งข้อความมาหา ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่พอเห็นว่าเป็นประเด็น เขาเลยส่งมาหาว่าติณติณชวนไปดูหนัง มีการชวนไปบ้าน แต่ไม่ไป เท่านี้ เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็ก 15 แต่ถ้าติณติณไปล้วงเขา ไปล่วงละเมิดเขาก็อีกเรื่องนึง แต่นี่อายุ 15 บอกว่าไม่ทำอะไร มันก็เคลียร์คัตไปเลย ยกประโยชน์ให้ติณติณเขาไป ฟาเจอติณติณ 3 ครั้ง และมีสัมพันธ์กันทุกครั้ง อันนี้พูดตรงไปตรงมาเพื่อให้เคลียร์ ในนี้ติณติณบอกต้องการรับผิดชอบ ถ้าท้องจริง แต่ฟาบอกไม่ใช่ เขาแจ้งไปแล้วว่าตั้งครรภ์ แต่ติณติณไม่รับผิดชอบ และไล่ไปทำแท้ง ติณติณบอกไม่พร้อม ยังมีอนาคตที่ไกล ไปเอาออกได้มั้ย ทางนี้ไม่เอาออก ขอแค่รับผิดชอบลูกก็พอ ไม่ต้องรับผิดชอบเรา ไปเอาออกไม่ได้ เพราะบอกพ่อไปแล้ว พ่อไม่ให้เอาออก ถามว่าทำไมไม่ติดต่อแกรมมี่ เขาบอกเข้าไม่ถึง โดนบล็อกทุกช่องทาง เรื่องข้อกฎหมาย ติณติณคบซ้อน เอาผิดได้มั้ย ไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่คุณจะบอกว่าติณติณมีชื่อเสียง ไม่ควรใช้ความเจ้าเสน่ห์ ความหล่อของคุณ ไปหลอกคบซ้อน?
ฟารีดา : หนูก็เป็นนักร้องเหมือนกัน ควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคม มันเป็นเรื่องศีลธรรมค่ะ หนูมองว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้ด้วยซ้ำ ที่คบผู้หญิงซ้อนไปซ้อนมา นี่คือสิ่งที่อยากจะพูดค่ะ
ฟาง : จริงๆ แล้วตวฟาต้องการแค่ให้ฝ่ายชายรับผิดชอบ แต่ฝ่ายชายไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย ต่อด้วยการบล็อก พอมารู้ตอนหลัง เหตุการณ์ที่ผ่านมา ระหว่างการพูดคุยกัน ไม่ได้เรียกว่าคบเนอะ อาจพูดคุยกัน มารู้ตอนหลังว่าผู้ชายคบซ้อน หนูเข้าใจความรู้สึกเจ็บช้ำของน้อง จะไม่ให้แย่ได้ยังไง น้องเป็นคนทำงานตลอดเวลา ทำงานหนักมาก หนูไม่ได้สนิทขนาดนั้น แต่เห็นว่าน้องทุ่มเททำงานหนักมาก น้องมาเล่าให้หนูฟังว่าตอนน้องท้องจริงๆ คือน้องบินไปทำงานต่างประเทศ เขาเรียกเลือดล้างหน้าเด็กใช่มั้ยคะ ก็ลองตรวจดู แล้วขึ้นขีดเดียว ก็ออกไปทานข้าวข้างนอกกับเพื่อน ปรากฏว่ากลับมากับเพื่อน ขึ้นสองขีด น้องต้องเดินทางไปร้องเพลงทั้งหมด 3 ประเทศ ทีนี้น้องเลือกยกเลิกงานทั้งหมด เพื่อดูแลเด็กคนนี้หลังจากรู้ว่าท้องทันที แล้วบินกลับไทยมาเพื่อบอกเขา ความเจ็บช้ำน้ำใจเขาคือเขาโดนบล็อก ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย แล้วหลังจากโดนบล็อกปุ๊บ เราเริ่มออกมาเปิด มีคนมาพูดกับน้องเยอะว่าคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ หนูเข้าใจในความเจ็บช้ำน้ำใจของเขา เขาอาจพลาดตรงที่พูดว่าแฉๆๆ แต่มุมที่น้องคุยกับหนู น้องพูดตลอดว่าหนูเจ็บใจ หนูเสียใจ ที่เขาไม่มีความรับผิดชอบตรงนี้ หนูบอกน้องตลอดว่าคำว่าแฉเราจะพูดกับคนอื่นไม่ได้ แล้วเรื่องที่พูดออกมา หนูจะถามเขาว่ามีหลักฐานมั้ยในสิ่งที่พูดออกมา ไม่ว่าสิ่งที่เขากระทำกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 มีหลักฐานจริงมั้ย หรือแม้แต่เรื่องสารเสพติด เขามีหลักฐานจริงมั้ย น้องยืนยันว่ามีหลักฐานจริงๆ หนูบอกงัดขึ้นมาเลย บุคคลที่ 3 4 5 6 เป็นใคร ใครเป็นคนพูด ฟาเป็นคนที่อารมณ์ร้อน กูเก่ง โกรธแรง รู้อะไรมาพูด แล้วสิ่งที่เขาพูด เขาไม่ได้พูดลอยๆ เขามีหลักฐานชัดเจนจริงๆ หนูบอกว่าเรื่องแบบนี้เราจะพูดลอยๆ ไม่ได้ต้องมีหลักฐานมายืนยัน ประเด็นที่ขึ้นไปว่าเด็ก 15 หนูก็อ่านเรียบร้อยแล้ว เราก็บอกว่าต้องให้เกียรติฝ่ายเขาออกมาชี้แจงด้วย น้องบอกว่าเด็กคนนี้ถูกข่มขู่จากเพื่อนติณติณ ทำนองถ้าพูดทำให้เสียหาย อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ จะเป็นเหมือนภาพที่น้อง 15 ลงสตอรี่ ทางนั้นบอกว่าถ้ามีการลงแบบนี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
หนูพูดคำว่าเปโด คืออะไร?
ฟารีดา : การใคร่เด็กค่ะ
เปิดแชตที่บอกลงรูปแบบนี้เสียหาย ลบได้ก็ลบ ถ้าไม่ลบเจอกัน?
ฟาง : เขาไม่ใช่เจ้าของร้าน เป็นแค่ช่างสักในร้านเฉยๆ
ติณติณมีร้านสัก?
ฟาง : เขาก็เป็นช่างสักอยู่ในร้านค่ะ น้อง 15 เล่าพฤติกรรมติณติณ แล้วบอกว่าน้องโดนข่มขู่ ซึ่งหนูถามว่าได้ถามเด็ก 15 มั้ยว่ามีเหตุผลอะไรลงรูปประจาน แล้วโดนร้านข่มขู่ เด็ก 15 ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าเพราะอะไรเขาอยากแฉติณติณจังเลย สิ่งที่หนูสงสัยคือเขาอยากเอาเรื่องเหรอ เหตุการณ์ต่อมาคือรูปที่น้องลงแฉติณติณ มีทางร้านมาข่มขู่
ทนายสายหยุด : เขาไม่ได้ข่มขู่หรอก เขาบอกว่าคุณมีเรื่องกับใคร ก็ไปอะไรกับคนนั้น ในร้านเขาอาจมีหุ้นมีช่างจำนวนมาก คุณทำแบบนี้ เขาทำมาหากินไม่ได้
ฟาง : หนูเลยถามฟาไปว่าฟาได้ถามน้อง 15 มั้ย มีสาเหตุอะไรเขาถึงอยากแฉ
ฟารีดา : ก็ตามที่น้องเขาพิมพ์มาในแชต อาจเป็นวัยรุ่นที่ไม่ได้คุยแล้ว ฉันก็อยากแฉเธอ เป็นไปได้มั้ยคะ
เป็นไปได้ อะไรก็ตามแต่ บางเรื่องอย่าเพิ่งไปคิดแทนเขา พอเราใจร้อน เรื่องจะวนกลับมาหาเรา หนูมาวันนี้ก็ต้องรับแรงกระแทกนะ?
ฟารีดา : ทำใจไว้แล้วค่ะ
คิดว่าเราใจร้อนไปมั้ย?
ฟารีดา : มีคิดบ้างค่ะ
ถ้าย้อนกลับไปจะออกมาพูดแบบนี้มั้ย?
ฟารีดา : ด้วยความที่คุยไม่ได้แล้ว ก็ต้องออกมาพูดอยู่ดี
ทนายสายหยุด : คู่แบบนี้เจอมาหลายคู่มาก ลักษณะแบบนี้ต้องหาหลายช่องทาง ติดต่อพ่อแม่เขา ติดต่อผจก.เขา มีหลายช่องทางที่เธอไม่ได้ทำ เธอเลือกออกมาฟาดเลย แล้วก็พัง เธอบอกอยากให้เขามีเงินมาเลี้ยงลูก ถ้าแกรมมี่ไม่ให้ร้องต่อล่ะ เด็กอายุเท่านี้ สักยันต์จะพาค่านมลูกมั้ย มันต้องคิดให้ละเอียดกว่านี้ มันเจ๊งกันหมด แล้วความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ข่มขืนนะ มีแบบเต็มใจ โตแล้วต้องรู้ว่าแบบไหนจะท้อง แบบไหนจะไม่ท้อง พี่ก็มีลูกสาว มันต้องคิดเยอะๆ แต่น้องผู้ชายก็คงเด็กไปนิดนึง พอรู้ว่าท้องเขาคงปรึกษาผู้ใหญ่ของเขา ก่อนที่เขาจะมาบอกทางนี้ให้ไปทำแท้ง เขาต้องปรึกษาญาติเขาเหมือนกัน ต้องปรึกษา
เรื่องข้อกฎหมายแตะเขาไม่ได้ เขาไม่ได้แต่งงาน ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เด็กคนนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไร แค่ไปดูหนังแล้วกลับบ้าน ไม่รู้จะมีคนออกมาอีกหรือเปล่า หลักฐานแค่นี้ยังไม่ถึงตัวเขา จะบอกเขาพรากผู้เยาว์ยังไม่ได้?
ฟาง : ตอนนี้กระแสสังคมหาว่าเขาแต่งเรื่อง หนูบอกว่าต้องพูดให้ชัดเจน ว่าเขาเปโด เขาทำไม่ดี มันมีบุคคลที่สามถูกกระทำจริงๆ มั้ย
น้องอาจไม่รู้ข้อกฎหมายเพียงพอ พอเห็นว่าพาเด็ก 15 ไปดูหนังเป็นความผิดแล้ว แต่ที่ต้องบอกติณติณ ขณะเดียวกัน พอเราเป็นนักแสดง เป็นนักร้อง มีชื่อเสียง ค่ายมีกฎของเขาอยู่แล้วว่าห้ามทำแบบนี้ๆ ล่าสุดเขาถูกพักงาน เข้าใจน้องเขานะ กรณีบอกว่าคนอาจเข้ามาหาคุณได้ คุณเป็นคนมีชื่อเสียง ไม่ได้แต่งงาน ไม่ได้เปิดเผยเป็นตัวเป็นตน มีคนเข้ามาหาเยอะแหละ แต่เราต้องไม่ฉวยโอกาสจากตรงนั้น พอเราฉวยโอกาสจากความดัง มันเหมือนคุณทำตัวเป็นเบ็ดตกปลา พอปลามาก็ตวัดๆ มันไม่ได้ เรื่องนี้ทำให้สังคมมองภาพเราไม่ดีเหมือนกัน เพราะสุดท้ายคุณก็ไม่มีความรับผิดชอบใครเลยสักคน เชื่อว่าคนกำลังมองแบบนี้ วันนี้เรื่องนั้นไม่ต้องไปพูดหรอก เชื่อว่าบทเรียนนี้ติณติณได้รู้แล้วว่าไปทำแบบนั้นไม่ได้ ใช้ความเป็นดารานักร้องเอาเปรียบผู้หญิงคนอื่นๆ เขาโดยการคบซ้อนก็คงไม่ได้ แต่ขณะเดียวกัน เรื่องนี้ติณติณต้องชัดเจน เพราะคนนี้เขาท้อง เขาไม่ต้องการอะไรเลย ไม่ต้องดูแลชีวิตเขาด้วย ดูแลแค่ลูก นี่คือสิ่งที่เขาต้องการ แบบนี้จะแก้ไขยังไง?
ทนายสายหยุด : ต้องให้รอคลอดมาแล้วจดทะเบียนรับรองบุตรไป และคุยกันว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูยังไง ก่อนเข้าอนุบาลเท่าไหร่ อนุบาลเท่าไหร่ ประถมยังไง มัธยมเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่จนจบปริญญาตรี เป็นขั้นบันไดไป แต่เราไม่รู้ฐานะครอบครัวเขาเป็นยังไง
ฝากถึงติณติณ ไม่ได้ฝากในฐานะเป็นนักร้องหรืออยู่วงการเดียวกัน เชื่อว่าน้อง ผจก. ค่ายแกรมมี่ดูอยู่ ท่านต้องเตือนศิลปินของท่านด้วยนะ พูดง่ายๆ เวลาไปเอาใคร ใส่ถุงด้วย ขณะเดียวกันเชื่อว่าในค่ายเองก็มีการรณรงค์ยืดอกพกถุง ไม่แปลกนะ ขอโทษนะที่ละลาบละล้วง ทำไมวันนั้นไม่ป้องกัน?
ฟารีดา : หนูบอกเขาแล้วว่าใส่ถุงมั้ย เขาบอกไม่มี หมดแล้ว
ทนายสายหยุด : มันใช้วันกี่อันนะ (หัวเราะ) หนึ่งกล่องมี 2-3 ชิ้น แล้วแต่ยี่ห้อนะ
ใช่มั้ย พอเขาบอกหมดแล้วยังไง?
ฟารีดา : พอรอบอื่นเขาบอกไม่มี ไม่ได้พกค่ะ
ระหว่างมีสัมพันธ์เขาไม่ป้องกันเลย?
ฟารีดา : แต่หนูทานยาคุมฉุกเฉิน แต่ก็เอาไม่อยู่ค่ะ
นี่สำคัญ สุดท้ายพอมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมา ติณติณก็เดือดร้อน ยิ่งเราเป็นศิลปิน มีคนรู้จัก มันเป็นธรรมดามนุษย์เพศชาย มนุษย์เพศหญิงต้องมีสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ต้องมีการป้องกัน พอเกิดเรื่องแบบนี้ ชื่อเสียงคุณจะไปเพราะเรื่องนี้ ไม่ได้ไปเพราะเรื่องอื่นนะ วันนี้คุณเป็นนักร้อง อาจมีสาวๆ ร้อยคนกรี๊ดคน วันนี้กลายเป็นว่าคุณไปร้องเพลง นี่ไงติณติณมีลูกแล้ว มันก็เสีย แต่กรณีอื่นๆ พี่เข้าใจ?
ทนายสายหยุด : พี่เขาผ่านมาหมดแล้ว ผ่านมานานแล้ว
ผมบอกเลยวัยรุ่นชอบคิดว่าไม่เป็นไร ชักออกทัน แตกนอกได้ ยาคุมฉุกเฉินก็มี ไม่เป็นไร วันนี้เชื้ออ่อน พลาดหมด ผมบอกเลย พอพลาดมาก็ฉิxหายเลย ยิ่งเป็นศิลปิน คนมีชื่อเสียง ยิ่งไม่ต้องพูดถึง จบข่าว ประเด็นหลักตรงนี้สำคัญกว่า?
ฟาง : เรื่องท้อง หนูจะมาเรื่องผลอัลตร้าซาวด์ เพราะคนโจมตีน้องหนักมาก ว่าน้องท้อง 5 เดือน จริงๆ ไม่ใช่ น้องออกมาพูดตลอดว่าอีก 2 อาทิตย์จะครบ 5 เดือน เขาเลยเหมือนตีรวมว่าท้อง 5 เดือน ไทม์ไลน์ฝั่งโน้นเปิดมาแบบนี้ เลยบอกว่าไม่ใช่ลูกนักร้อง
ต่อสายหาเพื่อนร่วมชะตากรรม เอา “คุณเมย์” ก่อน อย่างน้อยจะได้รู้พฤติกรรมว่าเป็นยังไง เพื่อความเป็นธรรมของเด็ก เหตุการณ์นี้สุดท้ายจะเป็นดิจิทัลฟรุตปริ้นต์ ลูกคุณดูแล้วจะรู้สึกว่าพ่อเขาไม่ต้องการ ฉะนั้นอันนี้ผมคงเอาไว้ประมาณไม่กี่วัน ก็จะลบเทปนี้ทิ้งนะ ไม่อยากให้อยู่ตรงนี้ เพราะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว ลูกคุณ 10 ขวบ อายุ 20 เขากลับมาดูแล้วรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับชีวิตเขา ตอนแรกก็อยากให้หนูปิดหน้า แต่หนูไม่ปิด?
ฟารีดา : หนูเปิดสู้มาแล้ว
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เรื่องนี้ไม่ได้มีผลกับเรากับผู้ชายอีกคนนะ มันจะมีผลกับลูกเรานะ หนูลืมคิดตรงนี้ใช่มั้ย?
ฟาง : โกรธจนลืมคิด หัวร้อน
ต่อไปลูกโตต้องอธิบายให้เขาฟังดีๆ ไม่ใช่ว่าพ่อไม่ต้องการนะ แต่เป็นแบบนี้ๆ นะ ไม่งั้นพอลูกมารู้แบบนี้ เด็กมันคิด อันนี้สำคัญที่สุดเลย หนูจงจำไว้ในสมองเลย วันนึงลูกหนูโตมา ต้องสอนเลยว่ามันเป็นแบบนี้ๆ เขาจะได้เข้าใจเรา อยู่ในสายกับเมย์ คุณเคยคบติณติณ?
เมย์ : ไม่เรียกคบขนาดนั้นค่ะ เคยคุย เคยจีบ เคยหยอดกัน
แต่ไม่เคยมีสัมพันธ์กัน?
เมย์ : มีค่ะ ไทม์ไลน์ของหนูเริ่มแรกเลยเขามีการฟอลฯ หนูมาก่อน แล้วมาติดตามอินสตาแกรมต่อมาค่ะ เขาชอบมากดใจสตอรี่หนูบ้าง กดบ้าง ไม่กดบ้าง แต่ก็กดมาตลอดค่ะ หนูก็ยอมรับว่าหนูก็กดให้เขาเหมือนกัน แต่หนูไม่ได้ทักไป เขาก็ไม่ได้ทักมา ทางพี่ติณเขาอัปอินสตาแกรมเกี่ยวกับวันปีใหม่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา หนูก็ไปอวยพรให้เขา แต่พี่เขาตอบกลับมาว่าขอบคุณ ชวนคุยต่อค่ะ เท่ากับเขาเป็นคนทักมาก่อนค่ะ แล้วมีการนัดเจอครั้งแรก 4 ม.ค.69 ที่ผ่านมา นัดเจอกันที่สถานบันเทิง แถวย่านรัชโยธิน มีเพื่อนๆ เขาไปด้วย 2 คน หลังจบจากร้านเหล้าก็ไปดื่มที่บ้านเขาต่อ หนูเรียกว่าบ้านดำค่ะ เป็นร้านสักของเขาค่ะ ก็ไปแล้วมีดื่มกันต่อ ส่วนประเด็นเสพยา ตอนนั้นหนูไม่รู้ และไม่มีค่ะ แต่มีดูดพอตค่ะ หนูกับเขาอยู่ด้วยกันจนถึงเช้า แต่ไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะ เขาพาหนูไปส่งที่บ้าน หลังจากนั้นคุยกันตลอด แซว หยอดกันว่าเป็นแฟน เป็นหวานใจ สำหรับหนูเป็นคนที่กำลังดูใจกันอยู่ พอวันที่ 7-8 ก.พ. หนูกับเขามีการไปเที่ยวด้วยกันที่บางแสน มีความสัมพันธ์กันครั้งแรก โดยเขาเป็นคนเริ่มค่ะ
ไทม์ไลน์เดียวกัน เข้าใจแล้วทำไมมันหมด แล้วยังไงต่อ?
เมย์ : หลังกลับจากบางแสนก็ยังคุยกันอยู่ เจออีกที 23 ก.พ. เหมือนวันนั้นเป็นวันเกิดเพื่อนสนิทหนู เลยไปดูคอนเสิร์ตกัน เขาก็ตามมา หนูก็ด้วยความเราเป็นคนคุยกัน จีบกัน วาเลนไทน์เราไม่ได้เจอกัน หนูก็ให้ดอกไม้เขาพร้อมแหวนคู่ เป็นของขวัญวาเลนไทน์ค่ะ หลัง 23 ก.พ. หนูก็ไม่ได้เจอเขาเลย แต่คุยกันตลอด มีชวนไปเที่ยวล่องแก่งกับในวงของเขา แต่ก็ไม่ได้ไป เพราะเขาบอกว่าติดงาน ก็คุยผ่านแชตตลอด ไม่เคยโทรกันเลย
ทนายสายหยุด : หลังก.พ. มีปัญหายังไง เขาตีตัวออกห่าง ไม่มาพบเรา
เมย์ : เหมือนคุยกันน้อยลง แล้วไม่ได้เจอกันเลย
ทนายสายหยุด : ตอนคุยกัน พูดถึงสถานะกันมั้ย หรือไปกินไปเที่ยวกันเฉยๆ
เมย์ : มีไปกินไปเที่ยวค่ะ เหมือนแซวกันหยอดกัน เขาแซวว่าหวานใจ คุณแฟน ส่งหลักฐานให้พี่ฟาดูหมดทุกอย่างค่ะ
ทนายสายหยุด : เคยถามเขามั้ยว่าเขามีคบคนอื่นอยู่มั้ย ก่อนได้เสียกัน
เมย์ : เคยถามค่ะ แต่เขาบอกว่าไม่มี
ทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่มั้ย?
เมย์ : ไม่ค่ะ เขาหายไปเลยค่ะ ตอนประมาณ 12-13 พ.ค. ที่ผ่านมา
ทนายสายหยุด : น่าจะเกิดปัญหาน้องที่ตั้งครรภ์หรือเปล่า
เมย์ : หนูไม่แน่ใจ แต่เขาหายไปเลย ก่อนหายไป ก็ยังบอกคิดถึงหนูอยู่
ขอโทษนะ อย่าโกรธกัน ตอนมีสัมพันธ์ป้องกันมั้ย?
เมย์ : ไม่ได้ป้องกันค่ะ หนูก็ถามเขาว่าไม่มีถุงเหรอ เขาบอกว่าไม่ได้เตรียมมา เพราะไม่คิดว่าจะได้ทำค่ะ ตอนนั้นหนูหลับไปแล้ว แต่เขาเป็นคนเริ่มค่ะ หนูกำลังเคลิ้ม กำลังเข้าฝันเลยค่ะ (หัวเราะ) แต่หนูพูดกับเขาไปแล้วนะคะ ฟีลว่าไม่ได้ ปวดท้องเมนส์ เพราะกินยาไปแล้วเขาขอโทษมา
ฟารีดา : เมย์ส่งมาให้ดูว่าปวดท้องเมนส์ ทำแรงไม่ได้
ยืนยันว่าคุณเมย์เคยคบเขา เขาบอกเป็นแฟน มีสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกัน ไทม์ไลน์เดียวกับฟา วันนี้คุณจะยังไงต่อ?
เมย์ : ต้องการยืนยันว่าไทม์ไลน์ระหว่างพี่ฟากับหนูมันใกล้เคียงกันค่ะ ถือว่าเป็นการคบซ้อนกันค่ะ
โอโม่ : ฟาอึ้ง ไม่เคยรู้มาก่อน
ฟาง : ไม่เคยรู้เรื่องวัน ไทม์ไลน์เดียวกันเลย
คุณ 5 เขา 7 อีกวัน เขา 23 คุณฟา 20 แต่โชคดีน้องเมย์ไม่ได้ตั้งครรภ์ ต่อสายหา “แอล” โทรมายืนยันเรื่องที่เคยคบติณติณ ไทม์ไลน์เป็นยังไง?
แอล : หนูรู้จักเขาตั้งแต่ 11 ก.พ.67 ช่วงแรกๆ เลย หนูไปเจอกันที่ร้านเหล้า มีผจก.ร้านเหล้าร้านนึง แนะนำให้หนูรู้จักนักร้องคนนี้ และแลกคอนแทคกัน ตอนนั้นเขาเป็นนักร้องแล้วค่ะ หลังจากนั้นมีการคุยกันมาเรื่อยๆ หนูรู้จักเขาตั้งแต่เขาอยู่คอนโด อยู่บ้านแถวเกษตร-นวมินทร์ จนย้ายมาบ้านดำนี้เลย มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ตั้งแต่ 6-7 จนถึงมี.ค. ก่อนหนูบินไปต่างประเทศ แต่เขามีอะไรกับหนู เขาไม่เคยใส่ถุงเลย กับคนที่หนูรู้จักอีกคน เป็นรุ่นพี่หนู เขาก็ไม่เคยใส่ถุงเหมือนกัน ทุกคนที่หนูรู้จัก เขาไม่เคยใส่ถุง
ทนายสายหยุด : เคยถามมั้ย เขาแพ้ถุงยางหรือเปล่า
แอล : หนูว่าไม่น่าใช่นะคะ (หัวเราะ) หนูเคยถามเขาตอบเขินๆ อายๆ บอกไม่อยากใส่ค่ะ หนูป้องกันตลอด กินยาตลอด แต่หนูไม่ได้อยากกินยาคุมฉุกเฉินเพราะมันเสี่ยงค่ะ
เพื่อนรุ่นพี่ก็มีสัมพันธ์กันอีกเหรอ?
แอล : ถูกต้องค่ะ
ทนายสายหยุด : เราเอาแฟนแบ่งปันให้รุ่นพี่หรือไง
แอล : ไม่ใช่ค่ะ ตอนแรกหนูไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ แต่หนูไปงานวันเกิดเขาที่ยูเนียน แล้วเหมือนไปเจอกันก็ได้คอนแทคกันมา ก็รู้ว่าเขาคบติณ ไม่ได้แบ่งแฟนกัน
พอรู้เราทำยังไง?
แอล : ไม่ได้ทำไงค่ะ หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยยุ่งกับเขา ตีตัวออกห่าง เหมือนเพิ่งพักหลังๆ หนูไปเที่ยวแล้วเจอกัน ตอนแรกเขาบล็อกไอจีหนู แต่เขาปลดบล็อก เพื่อคุยกันต่อ
ทนายสายหยุด : เรากลับมาอีกมั้ย
แอล : กลับค่ะ (หัวเราะ)
ทนายสายหยุด : สรุปไม่ได้เสียหายอะไรเนอะ มีความสุขดี คบนักร้อง
แอล : สำหรับหนูไม่ได้เสียหาย เพราะมุมของหนู หนูแค่อยากเตือนเขาหน่อย เวลามีอะไรกับใครให้เขาใส่ถุงหน่อย เพราะว่าหนึ่งมันเสี่ยงโรค ถ้าเขาเอากับ 10 คน แล้วไม่ใส่ถุง ถ้า 1 ในนั้นเป็นโรคขึ้นมา เขาก็เอาไปติดคนอื่น ก็อยากให้เขาเซฟหน่อย
ทนายสายหยุด : สรุปได้ไม่เสียหาย มีความสุขดี เลิกไป บล็อกปุ๊บกลับมาก็ใจอ่อนอีก เตือนให้ใส่ถุงยาง
แอล : แต่ตอนนี้หนูไม่ได้คุยกับเขาแล้วนะ หนูมีแฟนแล้วค่ะ (หัวเราะ)
แฟนรู้มั้ย?
แอล : รู้ค่ะ
ทนายสายหยุด : ไม่รู้ก็จะรู้วันนี้แหละ (หัวเราะ)
ธงคุณคืออะไร?
แอล : แค่อยากเตือนให้เขาพกถุง ถ้าไม่มีเงินซื้อถุง มาเอากับหนูก็ได้พี่ (หัวเราะ) มันไม่ได้แพงมากหรอกถุงยาง พกหน่อย ใส่หน่อย ตอนนั้นหนูบอกเขา ไม่ใช่ไม่บอก แต่เขาไม่ใส่
คุณซื้อติดตัวไว้มั้ย?
แอล : หนูไม่รู้ไซซ์ (หัวเราะ)
ยืนยันเคยคบหากับเขา?
แอล : ใช่ เขาเคยบอกคิดถึงเหมือนทุกคนเลย เขาเคยให้หนูไปเอากุญแจบ้านดำด้วย บอกคิดถึงก็มาหาบ่อยๆ นะ ประมาณนี้
ทนายสายหยุด : ไม่ได้เก็บแต้มจากเขานะ
แอล : ไว้ก่อนเลยค่ะ (หัวเราะ)
ฟาอยากให้ฟังข้อเท็จจริง ว่าตัวติณติณทำแบบนี้ ใช้ความเป็นนักร้อง มีอะไรกับผู้หญิงแล้วก็เลิก ไม่มีการป้องกัน เอาไงต่อจากนี้?
ฟารีดา : ก็พูดคำเดิมว่าอยากให้เขาออกมารับผิดชอบ ใจจริงอยากเคลียร์กับเขาอีกรอบเรื่องเด็กเหมือนกัน แต่เขาบล็อกหนู ไม่รู้จะทำยังไง
เรื่องนี้ถ้าจะพูดฝั่งติณติณเรื่องการป้องกัน การเป็นศิลปิน จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่แกรมมี่ออกแถลงการณ์มา แกรมมี่ก็คงมองแบบนี้ ไปฉกฉวยความสุขจากแฟนคลับ เขาเข้ามาหาเรา แล้วเราไปมีอะไรกับเขา เลิกรากันไป เหมือนคุณทำตัวเป็นเบ็ดตกปลา มันไม่จำเป็น เพราะทำให้คุณเสียหาย สุดท้ายก็กลายเป็นแบบนี้ ส่วนฟาเอง การใช้คำว่าแฉ มันมีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องหลายอย่าง ความโกรธของเราพออัดเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามา พอข้อเท็จจริงมันไม่ปรากฏ มันจะกลายเป็นว่าตกเป็นรองเขาในข้อกฎหมาย อันนี้ต้องระวัง แต่เชื่อว่าเรื่องนี้คงไม่ฟ้องหนูหรอก มันคือข้อเท็จจริงในมุมของเรา เราตั้งครรภ์ หนูบอกให้เขาใส่ถุงยาง แต่เขาไม่ใส่ ก็เป็นอีกเรื่องนึง?
ทนายสายหยุด : เชื่อว่าเขาคงติดต่อมารับผิดชอบ คงไม่นิ่งเฉย
ฟารีดา : ใจนึงก็อยากเคลียร์มาก มันเดือนกว่าแล้วที่เขาบล็อก มันกำลังร้อนอยู่
การที่ติณติณบอกไม่พร้อม อนาคตอีกไกลให้เอาออก จริงๆ ต้องคุยกันหลังบ้าน ไม่ใช่ไปบล็อกเขา พอบล็อกผู้หญิงเขาเสียหาย ออกมาพูดต่อสาธารณชน เรื่องก็ย้อนกลับไปที่ติณติณอีก แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ได้จบแค่นี้หรอก มันจะย้อนกลับไปหาลูกเรา?
ฟารีดา : ทั้งหมดทั้งมวล หนูอยากปกป้องศักดิ์ศรีผู้หญิงด้วยกันเองด้วย หนูไม่ได้ปกป้องแค่ตัวเองกับลูก ไม่อยากให้มีคนโดนแบบหนูอีก
ฟาง : หนูเชื่อว่าถ้าเขาทำแบบนี้กับทุกๆ คนไป ถ้าคนที่ท้องไม่ได้มีแค่ฟาคนเดียว มันจะหนักกว่านี้
ถ้ามีพฤติกรรมไม่ป้องกัน พอเขาท้องขึ้นมา ติณติณบอกให้เขาไปเอาออก ถ้าเขาเอาออกก็ไม่เป็นผลดี หรือถ้าไม่เอาออก ก็เหมือนฟา ก็เป็นแบบนี้อีก เรื่องก็วนไปที่ติณติณอีก แล้วผู้หญิงก็เสียหาย ต้องรับผิดชอบตรงนี้อีก?
ทนายสายหยุด : น้องออกมาเตือนให้ผู้หญิงคนอื่นได้ทราบด้วย จะได้ไม่ต้องตั้งครรภ์ แล้วมีปัญหา
ถ้าวันนี้ติณติณขอกลับมาดูแลลูก และกลับมาคบหากันอีก?
ฟารีดา : ดูแลลูกหนูยอม แต่ถ้าคบหาหนูคงไม่เอาเขาแล้วค่ะ หนูคงเข็ด ไม่รู้เขาทำอีกมั้ย
อีกคนเขาทักมายังกลับไปคบเลยนะ แต่เราไม่?
ฟารีดา : คงไม่ค่ะ ตอนนี้อยากลองคุยกับเขาอีกรอบเรื่องเด็ก เพราะตัวหนูเองตอนนี้สังคมประณามว่าหนูบินไปหาชู้ที่ต่างประเทศ หนูไปทำงาน (เสียงสั่นเครือ) หนูมีเขาคนเดียว ตอนนี้คนมองหนูไม่ดี (ร้องไห้)
ทนายสายหยุด : มุมเอฟซีเขารักของเขา เขาอาจพูดอะไรก็ได้ให้เธอเสียหาย ไม่ต้องไปคิดเยอะ
ฟารีดา : หนูเข้าใจ แต่หนูก็รู้สึกเสียหายเหมือนกันในส่วนตรงนั้น หนูเลยออกมาปกป้องตัวเองตรงนี้ด้วยค่ะ (ร้องไห้)
อยากพูดอะไรถึงติณติณ เผื่อเขาดูอยู่?
ฟารีดา : หนูเชื่อว่าเขาดูอยู่ ถ้าดูอยู่ออกมารับผิดชอบ และขอร้องอย่าทำแบบนี้กับผู้หญิงอีก เราเป็นเพศแม่ ไม่ใช่ของเล่น เราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน การคบซ้อนคนโน้นคนนี้ บางคนเป็นเด็กด้วย หนูรู้สึกว่ามันไม่โอเค ไม่รู้ใครตั้งท้องเหมือนหนูอีกมั้ย แต่หยุดทำ อันนี้ขอร้องเลยจริงๆ (เสียงสั่นเครือ)
ข้อกฎหมายคงทำอะไรติณติณไม่ได้ แต่การเป็นศิลปินมีคนรักมีคนชอบมากมาย อย่าใช้โอกาสความเป็นศิลปินไปตักตวงความสุข แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เข้าใจแหละบางคนอาจมองว่าก็สนุกทั้งคู่ ช่วยไม่ได้ แต่เรื่องมันเกิดแล้ว มันก็จำเป็นต้องแก้กันไป ไม่ให้เกิดแบบนี้อีก?
ฟารีดา : ด้วยความที่วงเขา มีแฟนคลับวัยรุ่น มีแฟนคลับเด็กเยอะ มันอาจไม่ดีต่อเด็กด้วยที่อาจทำพฤติกรรมเหมือนเขา หนูก็ห่วงตรงนี้เหมือนกัน หนูเลยออกมาพูดค่ะ
วันนี้อาจมีคนไม่เห็นด้วยกับเรา?
ฟารีดา : หนูทำใจไว้แล้วว่าต้องมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยค่ะ
กฎหมายทำอะไรได้?
ทนายสายหยุด : รับรองบุตรอย่างเดียว ถ้าเกิดจากติณติณ ติณติณต้องรับรอง ถ้าไม่รับรอง ก็สามารถฟ้องให้รับรองบุตรได้ และมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ก็ให้เขารับผิดชอบไปก่อน ชม.นี้ไม่มีอะไรนอกจากค่าใช้จ่าย ถ้าเขาคลอดออกมาแล้ว เด็กเริ่มตรวจได้ จะจดอะไรก็คุยกันอีกที
ผู้หญิงหรือผู้ชาย?
ฟารีดา : พรุ่งนี้รู้ค่ะ