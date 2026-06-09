“บอส ชัยกมล” ชวนทุกคนไปมันส์ด้วยกันใน “BOSSCKM STORM CHASER CONCERT” 4 ก.ค. นี้

หนุ่มหล่อมากความสามารถ “บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” อยากชวนเหล่า ShawtyBoss (ชอว์ตี้บอส) และแฟน ๆ ทุกคน มาร่วมสร้างความทรงจำครั้งสำคัญไปด้วยกันในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งที่ 2 “BOSSCKM STORM CHASER CONCERT” คอนเสิร์ตที่จะชวนทุกคนก้าวออกจากเซฟโซน เพื่อไปไล่ล่าพายุลูกเดียวกันกับ BOSSCKM เพราะค่ำคืนนี้ ไม่มีคำเตือน ไม่มีขีดจำกัด มีเพียงภารกิจเดียวเท่านั้น…คือสนุกให้สุดไปพร้อมกัน โดยงานนี้หนุ่มบอสลงมาดูแลทุกรายละเอียดด้วยตัวเอง พร้อมเตรียมเพลงพิเศษ โชว์พิเศษ และเซอร์ไพรส์ไว้อีกมากมาย เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่เขาและแฟน ๆ จะได้ร่วมสร้างเรื่องราวประทับใจไปด้วยกัน
เริ่มจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนนี้ ผ่านทาง Eventpop และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Freeze Drop
#BOSSCKMStormChaserConcert
#BOSSCKM
#Bosschaikamon
#FreezeDrop