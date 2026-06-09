เปิดบ้านแล้ว True AF 2026 “12 นักล่าฝัน” บุกเดอะ ฟอเรสเทียส์ ลากกระเป๋าเข้าบ้าน พร้อมล่าฝันแบบเรียลลิตี้ 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นตัวจริงเพียงหนึ่งเดียว

สิ้นสุดการรอคอยของแฟนคลับทั่วประเทศ ในที่สุดปฏิบัติการล่าฝันอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนคิดถึงก็กลับมากระหึ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อ “12 นักล่าฝัน” ได้จูงมือกันเข้าพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะพร้อมใจกันลากกระเป๋าเดินทาง ก้าวเท้าเข้าสู่บ้าน True AF 2026 หลังใหม่แกะกล่องอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศสุดร่มรื่นและอลังการ ณ โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บอกเลยว่างานนี้แฟนคลับมีคึกคักแน่นอน เพราะแค่ก้าวแรกก็สัมผัสได้ถึงความมันที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว
การกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาและฉีกทุกกฎเกณฑ์เดิมๆ เพราะบ้าน True AF 2026 ยุคใหม่นี้จัดเต็มทั้งความโมเดิร์นและธรรมชาติที่ลงตัวแบบสุดๆ พร้อมต้อนรับเหล่านักล่าฝันทั้ง 12 คน เข้าไปใช้ชีวิตแบบเรียลลิตี้ไม่มีสคริปต์ ไม่มีตัดต่อ และต้องตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง
พวกเขาจะต้องกิน นอน และฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ทั้งร้อง เล่น เต้น และเรียนการแสดง จากตารางเรียนสุดท้าทายเพื่อพัฒนาศักยกาพโดยคุณครูชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งเป้าหมายเดียวของพวกเขาก็คือ การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปเป็น “นักล่าฝันตัวจริงเพียงหนึ่งเดียว” ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ในปีนี้ไปครองให้ได้ งานนี้ใครจะอยู่ ใครจะไป ใครจะดรามา หรือใครจะโชว์เสน่ห์จนมัดใจคนดู... ต้องมาร่วมลุ้นไปด้วยกัน
แฟนๆสามารถส่องตารางชีวิต 24 ชั่วโมงของทั้งเรื่องราวความรัก ความผูกพัน และความมุ่งมั่นของเหล่านักล่าฝันทั้ง 12 คน แบบสดๆเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)
รักใคร ชอบใคร อย่าปล่อยให้ฝันของน้องๆต้องสะดุด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขา และส่งแรงเชียร์ แรงใจ ด้วยการโหวต เพราะคะแนนโหวตของคุณ... อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล
สามารถติดตามรายการ "TRUE ACADEMY FANTASIA 2026" ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี บนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)
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เตรียมพร้อมรับชมและร่วมโหวต True Academy Fantasia 2026 (True AF 2026) ปฏิบัติการล่าฝันซีซันล่าสุด
ช่องทางการรับชม: เกาะติดชีวิตนักล่าฝันได้ทุกที่ ทุกเวลา
แฟนๆสามารถติดตามชีวิตและความพยายามของเหล่านักล่าฝันผ่านทาง 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. รับชมสดตลอด 24 ชั่วโมง (24/7 Reality) ผ่าน 3 ช่องทางหลัก
• กล่อง True Visions (Set top box): รับชมผ่านหน้าจอทีวีบ้าน ได้ที่ช่อง AF Reality (334) (สำหรับแพ็กเกจ Platinum จนถึง Enjoy)
• TrueVisions NOW App : แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี รับชมฟรีได้ที่ช่อง AF Reality (334) (เพียง download และ Log in)
• TrueID Application
2. คอนเสิร์ตประจำสัปดาห์ (LIVE Concert)
ระเบิดความมันส์ไปกับโชว์สุดพิเศษของเหล่านักล่าฝัน ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 - 22.30 น.
• กล่อง True Visions: ชมสดผ่านช่อง True X-Zyte (ช่อง 340) (สำหรับแพ็กเกจ Platinum - Enjoy)
• TrueVisions NOW App : ชมผ่านเมนู Live NOW shelf (เฉพาะลูกค้า TRUEและDTAC ที่สมัครแพ็กเกจ NOW ENT 99 บาทขึ้นไปเท่านั้น)
หมายเหตุ: สำหรับ TrueID App และลูกค้า TrueVisions NOW แพ็กเกจทั่วไป (Non-True/Free) จะไม่สามารถรับชมคอนเสิร์ตสดได้
3. คอนเทนต์พิเศษและไฮไลท์ที่ห้ามพลาด
• สามารถดูย้อนหลังคอนเสิร์ตประจำสัปดาห์ได้ทาง TrueVisions NOW App (แพ็กเกจ NOW ENT 99 บาทขึ้นไป เฉพาะลูกค้า TRUEและDTAC)
• Special 12 Cameras (กล้องพิเศษ 12 ตัว) : เจาะลึกและใกล้ชิดกับนักล่าฝันคนที่คุณรักแบบเอ็กซ์คลูซีฟ (AF1 – AF12) ทุกวันอาทิตย์ - ศุกร์ เวลา 22.00 – 23.00 น. ทาง TrueVisions NOW App (บนเมนู Live NOW shelf สำหรับแพ็กเกจ NOW ENT 99 บาทขึ้นไป เฉพาะลูกค้า TRUE และDTAC
4. ไฮไลท์ประจำวัน (Daily Highlights) และไฮไลท์ประจำสัปดาห์ (Weekly Highlights)
• ไฮไลท์ประจำวัน (Daily) : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.00 - 20.30 น.
• ไฮไลท์ประจำสัปดาห์ (Weekly): ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00 - 20.30 น.
• ช่องทางรับชม: กล่อง TrueVisions ช่อง True X-Zyte (340) หรือ TrueVisions NOW App (แพ็กเกจ NOW ENT)
หมายเหตุ : สำหรับผู้ใช้ TrueID App สามารถรับชมช่อง AF Reality 334 (สำหรับผู้มีแพ็กเกจ TrueVisions NOW และใช้เบอร์ TRUE/DTAC) รวมถึงชม Short Daily Highlight ความยาว 5 นาที ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.00 น.
5. วิธีการส่งคะแนนโหวต (Voting): รักใครชอบใคร ร่วมส่งพลังใจให้เป็นแชมป์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดชะตาชีวิตของเหล่านักล่าฝัน ผ่านการโหวตได้ 2 ช่องทางหลัก
ช่องทางที่ 1 : โหวตผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ (USSD)
• แบบที่ 1 : โหวตปกติ (Single Vote) ครั้งละ 1 โหวต
o วิธีเปิดรับคะแนน: กด *787* [หมายเลขนักล่าฝัน 2 หลัก] # แล้วโทรออก (ตัวอย่าง โหวตให้ V01 กด *787*01# แล้วโทรออก)
• แบบที่ 2 : โหวตจัดหนัก (Big Vote) ทีละหลายคะแนน
o วิธีเปิดรับคะแนน: กด *787* [หมายเลขนักล่าฝัน 2 หลัก] * [จำนวนโหวต 25 หรือ 125] # แล้วโทรออก
o (ตัวอย่าง โหวต 25 คะแนน ให้ V01 กด *787*01*25# โทรออก / โหวต 125 คะแนน ให้ V01 กด *787*01*125# โทรออก)
ช่องทางที่ 2 : โหวตผ่านระบบเว็บไซต์ (Online Vote)
เข้าสู่เว็บไซต์หลัก af.truevisions.co.th เพื่อซื้อเครดิตโหวตและเลือกส่งคะแนนให้เหล่านักล่าฝันได้ตามต้องการ (สามารถใช้เครดิตโหวตจำนวนเท่าใดก็ได้ตามเครดิตคงเหลือ)
• แพ็กเกจเครดิตโหวตออนไลน์ที่มีจำหน่าย: 5 โหวต, 25 โหวต, 50 โหวต, 125 โหวต, 500 โหวต และสูงสุด 2,500 โหวต
อัตราค่าบริการโหวตออนไลน์
• ลูกค้า TRUE / DTAC / TRUEONLINE : อัตราพิเศษเพียง 6 บาทต่อ 1 โหวต
• ลูกค้าผู้ให้บริการอื่น: อัตรา 8 บาทต่อ 1 โหวต
ช่องทางการชำระเงินสะดวกสบาย
• TrueMoney Wallet
• บัตรเครดิต
• ชำระผ่านบิลรายเดือน : เฉพาะลูกค้า TRUE และ TRUEONLINE ที่มีสิทธิ์ (เงื่อนไข: ใช้ได้กับแพ็กเกจมูลค่าไม่เกิน 750 บาท และขึ้นอยู่กับวงเงินเครดิตรายเดือนที่คงเหลืออยู่ของแต่ละบัญชี)
รายชื่อนักล่าฝัน และรหัสประจำตัว
รหัส V1 นางสาวชนิตา ใบสมุทร ชื่อเล่น เจเจ
รหัส V2 นายธนภัทร สายมัน ชื่อเล่น โฟน
รหัส V3 นางสาวจิดาภา คงธนภักดี ชื่อเล่น มิวสิค
รหัส V4 นางสาวภัทรธิดา คำแหง ชื่อเล่น แป้ง
รหัส V5 นางสาวเจียระไน จุลละนันทน์ ชื่อเล่น ยูริ
รหัส V6 นายกันทร ไวยรัตน์ ชื่อเล่น บีม
รหัส V7 นางสาวรินร์ลิตา นิวัฒน์วรกุล ชื่อเล่น โฟกัส
รหัส V8 นายกวีขาล เปาอินทร์ ชื่อเล่น ซาน
รหัส V9 นางสาวเมทิกา ลาชโรจน์ ชื่อเล่น กิ่งแก้ม
รหัส V10 นายณัฐพันธ์ ภักดีณรงค์ ชื่อเล่น โอม
รหัส V11 นายจักริน ศิริมณีพัฒน์ ชื่อเล่น นะโม
รหัส V12 นายภีม์พัฒน์ สุวัฒน์ทวีชัย ชื่อเล่น แจ็คกี้