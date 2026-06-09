ออร่าพุ่ง “กระทิง-ขุนณรงค์” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ “LONARK” นำทีมคนดังเผยเคล็ดลับผิวโกลว์ใสสไตล์ K-Beauty

ฉลอง 6.6 สุดปัง เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับและคนรักความงามไม่น้อย เมื่อ LONARK แบรนด์สกินแคร์ K-Beauty Innovation ผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อผสานนวัตกรรมการดูแลผิวเข้ากับสารสกัดพรีเมี่ยมระดับสากล จัดงาน LONARK GRAND OPENING NEW PRESENTER เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดอย่าง กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า The Mall Lifestore Bangkae ชั้น G โดยพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่มาพร้อมลุคหล่อออร่ากระจายสะกดทุกสายตา ร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์ของการดูแลผิวภายใต้แนวคิด “K-Beauty Innovation for Timeless Skin” สะท้อนการดูแลผิวอย่างถูกวิธี เพื่อผิวสุขภาพดี ดูกระจ่างใส และเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมเสริมทัพภาพลักษณ์ความพรีเมียมของการดูแลผิวระดับ K-Beauty ผิวโกลว์ใส อาทิ ฟ้าใส-ปวีณสุดา, แพรว-แพรววณิชยฐ์, น้ำตาล-ชลิตา, แนท-อนิพรณ์, จีน่า-วิรายา และ ติซ่า-กันติชา ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวทางการดูแลผิวฉบับนางงามและนางแบบแถวหน้าของเมืองไทย
LONARK ตอกย้ำแนวคิด “เพราะผิวที่ดี ต้องเริ่มจากระบบที่ถูกต้อง” ด้วยการเปิดประสบการณ์การดูแลผิวรูปแบบใหม่ผ่าน The 4-Step Radiance System ระบบการบำรุงผิวแบบครบขั้นตอน ที่ออกแบบมาเพื่อเผยผิวสุขภาพดี กระจ่างใส และเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ LONARK LE BLANC MICRO CLEANSING FOAM เพื่อการทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึก, LONARK LE BLANC GLOW ESSENCE เพื่อฟื้นบำรุงผิวให้ดูเปล่งปลั่ง, LONARK LE BLANC RADIANCE SERUM เพื่อการบำรุงเข้มข้น และ LONARK LE BLANC AIRY SUNPROTECT เพื่อช่วยล็อกความชุ่มชื้นและปกป้องผิวในทุกวัน เมื่อทุกขั้นตอนทำงานร่วมกันอย่างสมดุล จึงช่วยให้ผิวดูสุขภาพดี ชุ่มชื้น กระจ่างใส และเปล่งประกายจากภายในตามแบบฉบับ K-Beauty
โดย กระทิง-ขุนณรงค์ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมแชร์ความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับ LONARK ว่า “ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ LONARK ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ครับ เพราะการที่แบรนด์สกินแคร์นวัตกรรมระดับ K-Beauty ส่งตรงจากเกาหลีใต้เลือกเรา แปลว่าเขาเล็งเห็นว่าภาพลักษณ์และไลฟ์สไตล์ของเรา สามารถสะท้อนความเป็นผู้ชายยุคใหม่ที่ใส่ใจตัวเองได้ดี ซึ่งในมุมของการทำงานในวงการบันเทิง ผิวพรรณและความสวยความงามถือเป็นหน้าตาและสิ่งสำคัญอันดับแรก ๆ ยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนเราอาจจะบำรุงผิวแบบไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจน แต่เพราะเราใช้หน้าตาและผิวพรรณในการทำงาน เลยต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเป็นพิเศษ ต้องมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และเห็นผลลัพธ์ได้จริง ซึ่ง LONARK ตอบโจทย์ปัญหาผิว มีการคิดค้นระบบการบำรุงผิวอย่างเป็นระบบThe 4-Step Radiance System ที่ใช้ตามได้ง่ายมากทำให้คนที่มีเวลาน้อยอย่างผม สามารถดูแลผิวได้อย่างถูกวิธีและครอบคลุม
ทุกปัญหาผิว พอใช้ครบเซ็ต รู้สึกเลยว่าผิวสุขภาพดีและเปล่งประกายจากข้างในจริง ๆ อยากฝากให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเอง ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน ผิวที่ดีเริ่มต้นได้ง่าย ๆ แค่เลือกใช้ระบบการบำรุงที่ถูกต้อง อยากให้ลองเปิดใจให้ LONARK ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ ช่วยดูแลผิวของทุกคนให้กระจ่างใสและมีสุขภาพดีไปพร้อมกับผมนะครับ"