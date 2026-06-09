FRIENDLY ME จัดใหญ่อีเว้นท์แห่งปี FRIENDLY ME BEAUTY BLACK CARPET EVENT พา “ซี - แซนต้า - เซิร์ฟ - จาว่า” เสิร์ฟความสนุกแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

FRIENDLY ME จัดใหญ่กลางปีกับงานFRIENDLY ME BEAUTY BLACK CARPET EVENT เดินหน้าลุยตลาดคอสเมติคส์อย่างต่อเนื่อง โดยภายใต้การบริหารของ “คุณจิรศักดิ์ จิรพงศ์สิทธิ์” และ “คุณเจนจิรา จิรพงศ์สิทธิ์” เนรมิตพรมดำสุดแกลมเสิร์ฟความสนุกแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุด ๆ กับศิลปินหนุ่มสุดฮอต “ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ” พรีเซ็นเตอร์ FRIENDLY ME SHINE GLOW SMOOTH SKIN CUSHION “แซนต้า-พงศภัค อุดมโภชน์” พรีเซ็นเตอร์ FRIENDLY ME FLIP LONGWEAR COMPACT FOUNDATION และสองหนุ่ม “เซิร์ฟ-พชร ศิลปสุนทร” และ “จาว่า-พบธรรม หรรษา” ที่แท็กทีมมาสร้างสีสันกันแบบจัดเต็ม ณ Union Mall ชั้น G Union Co-Event Space
โดยเริ่มต้นเปิดเวทีมาพร้อมกับหนุ่มฮอต “แซนต้า” ที่มาพร้อมความหล่อเท่ขนโชว์สุดพิเศษมาเรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นงาน พร้อมทั้งเปิดใจพูดคุยถึงเคล็ดลับความหล่อผิวหน้าออร่าสมมงกับตำแหน่งพรีเซ็นเตอร์ที่สุด นอกจากนี้ขอลงมือตกแต่งตลับแป้งแบบลิมิเต็ดชิ้นเดียวที่ DIY กันสด ๆ บนเวทีเลยทีเดียว และตามมาด้วยกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่ให้แฟน ๆ ได้เล่นเกมส์และถ่ายรูปกับ “แซนต้า” อย่างใกล้ชิด
ต่อเนื่องกับกิจกรรมของ FRIENDLY ME BEAUTY BLACK CARPET EVENT เมื่อสองหนุ่มสุดซี้ “เซิร์ฟ – จาว่า” พกความสดใสขี้เล่นมาเต็มสตรีมขึ้นโชว์เพลงเพราะ ๆ ก่อนที่จะเข้าโหมดเล่นเกมส์ที่ไม่มีใครยอมใคร งานนี้งัดสกิลกันมาเต็มที่ทั้งแฟนคลับและศิลปิน เรียกรอยยิ้มตามกันไปได้ทั้งงาน
และส่งท้ายความสนุกแบบจัดเต็มกับพรีเซ็นเตอร์ที่ฮอตสุด ๆ นาทีนี้ “ซี-ทวินันท์” เพียงแค่ปรากฏตัวด้วยลุคออลแบล็คของ “หนุ่มซี” ที่มากับเพลงสุดพิเศษก็ทำเอาเสียงกรี๊ดในงานเพิ่มดีกรีความร้อนแรงกันแบบขีดสุด จากนั้นก็พูดคุยถึงความหล่อจึ้งที่มี FRIENDLY ME SHINE GLOW SMOOTH SKIN CUSHION เป็นผู้ช่วยคนสำคัญนั่นเอง พร้อมทั้งเสิร์ฟโมเมนต์น่ารัก ๆ ช่วงเล่นเกมส์ที่ทุกคนส่งเสียงเชียร์กันไม่แผ่ว ก่อนที่จะถ่ายรูปกับแฟน ๆ อย่างใกล้ชิดเก็บไว้เป็นความทรงจำร่วมกัน
เรียกได้ว่า FRIENDLY ME BEAUTY BLACK CARPET EVENT มัดรวมทุกความจึ้ง ความปัง ความสนุกไว้ในงานนี้กันเลยทีเดียว แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ FRIENDLY ME ยังคงมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์อีกมากมาย กดติดตามทุกช่องทางของ FRIENDLY ME ไว้ได้เลย
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