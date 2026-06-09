"หลิวอี้เฟย" ลุคธรรมชาติสะกดสายตา ร่วมงานเลี้ยงรุ่น แฟนแห่ชมหน้าเด็กไม่เปลี่ยนแม้อายุใกล้ 40

หลิวอี้เฟย นักแสดงสาวชื่อดังวัย 38 ปี เจ้าของฉายา “พี่สาวนางฟ้า” กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังปรากฏตัวอย่างเรียบง่ายในงานเลี้ยงรุ่นครบรอบ 20 ปีของนักศึกษาสาขาการแสดง รุ่นปี 2002 ที่สถาบันภาพยนตร์ปักกิ่ง โดยภาพถ่ายแบบไม่ผ่านการรีทัชจากภายในงานถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว พร้อมเสียงชื่นชมในความอ่อนเยาว์ของเธอ
ในวันดังกล่าว หลิวอี้เฟยมาในลุคสบาย ๆ ด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวโอเวอร์ไซซ์ทับเสื้อยืดสีขาว กางเกงยีนส์สีฟ้าอ่อน พร้อมหมวกแก๊ปและแว่นกันแดด ผมยาวสีดำปล่อยสยายตามธรรมชาติ เธอนั่งพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นบนบันไดภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นกันเอง พร้อมชูสัญลักษณ์ “วี” และรอยยิ้มอ่อนโยน ทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนได้เห็นนักศึกษาสาวคนเดิมเมื่อ 20 ปีก่อน
แม้แทบไม่ได้แต่งหน้า แต่ผิวพรรณที่ขาวกระจ่างใส ใบหน้าที่ยังคงเต่งตึง และโครงหน้าที่คมชัด ทำให้เธอโดดเด่นแม้อยู่ในภาพถ่ายแบบไม่ตั้งใจจากผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังสังเกตว่าเธอมักยืนอยู่ด้านหลังในภาพหมู่ เพื่อให้เพื่อนร่วมรุ่นเป็นจุดสนใจ สะท้อนบุคลิกเรียบง่ายและไม่ถือตัว