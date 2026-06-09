"ทิฟฟานี" แอบน้อยใจ SM เก็บค่าจอดรถ แม้ทำงานกับค่ายนาน 13 ปี

ทิฟฟานี ยัง อดีตสมาชิกวง Girls' Generation สร้างเสียงหัวเราะระหว่างออกรายการวิทยุ เมื่อเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ที่เธอยังคงรู้สึกเสียดายใจจากการกลับไปเยือนค่าย SM Entertainment ในช่วงโปรเจกต์ฉลองครบรอบ 15 ปีของวง
ในการออกรายการวิทยุของ พัคมยองซู เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ทิฟฟานีกล่าวว่าเธอทำงานอยู่กับ SM นานถึง 13 ปี แต่เมื่อกลับไปซ้อมสำหรับโปรเจกต์รียูเนียน หลังจากห่างหายจากค่ายไปนาน พนักงานกลับแจ้งให้เธอชำระค่าจอดรถเอง ซึ่งทำให้เธอรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในตอนนั้น แม้จะเล่าเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงขบขันก็ตาม
เธอยังเล่าอีกว่า ระหว่างขั้นตอนการเข้าอาคาร แม้เจ้าหน้าที่จะจำหน้าเธอได้ แต่ก็ยังขอให้รอสักครู่และดำเนินขั้นตอนตามระเบียบปกติ ทำให้เกิดเสียงหัวเราะในรายการ เมื่อพิธีกรแซวว่าอาคารของบริษัทอาจสร้างขึ้นได้ส่วนหนึ่งเพราะความสำเร็จของ Girls' Generation ขณะที่ทิฟฟานีตอบอย่างถ่อมตัวว่าเป็นผลงานของทุกคนในวงร่วมกัน
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตเกาหลีมีความเห็นแตกออกเป็นสองฝ่าย บางส่วนมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้ที่อดีตศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงให้บริษัทจะรู้สึกน้อยใจ ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่า SM เพียงปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกันกับทุกคน
ปัจจุบัน ทิฟฟานีกำลังเตรียมพบกับผู้ชมผ่านละครเวทีเรื่อง Yumi's Cells ซึ่งจะเป็นผลงานล่าสุดของเธอในฐานะนักแสดงละครเพลง.