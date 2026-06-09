ศาลสั่งจำคุกผู้ช่วยคนสนิท "แมทธิว เพอร์รี" คดีฉีดเคตามีนจนเสียชีวิต คุกรายที่ 5 ของคดีนักแสดงดังเสียชีวิต

ศาลสหรัฐฯ พิพากษาจำคุก เคนเนธ อิวามาซะ อดีตผู้ช่วยส่วนตัวของ แมทธิว เพอร์รี เป็นเวลา 3 ปี 5 เดือน หลังยอมรับผิดฐานสมคบคิดจัดหาเคตามีนจนเป็นเหตุให้นักแสดงจากซีรีส์ Friends เสียชีวิตในปี 2023 โดยเขากลายเป็นบุคคลรายที่ 5 ที่ถูกลงโทษในคดีดังกล่าว ขณะที่มารดาของนักแสดงระบุว่า ครอบครัว “ไว้ใจคนไร้จิตสำนึก และลูกชายต้องจ่ายราคาแพงที่สุด”
เคนเนธ อิวามาซะ อดีตผู้ช่วยส่วนตัววัย 61 ปี ของ แมทธิว เพอร์รี ถูกศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ พิพากษาจำคุก 3 ปี 5 เดือน หลังรับสารภาพข้อหาสมคบคิดแจกจ่ายเคตามีนจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต จากกรณีการจากไปของนักแสดงชื่อดังในปี 2023
อัยการระบุว่า ในช่วงไม่กี่วันก่อนเสียชีวิต อิวามาซะเป็นผู้ฉีดเคตามีนให้เพอร์รีมากกว่า 25 ครั้ง รวมถึงอย่างน้อย 3 ครั้งในวันที่นักแสดงเสียชีวิตภายในอ่างน้ำร้อนที่บ้านพักในนครลอสแอนเจลิส โดยเอกสารของศาลระบุว่า ในวันสุดท้าย เพอร์รีถึงกับบอกผู้ช่วยว่า “ฉีดโดสใหญ่ให้ผมหน่อย”
ซูซาน มอร์ริสัน มารดาของเพอร์รี ส่งจดหมายถึงศาลระบุว่า หน้าที่สำคัญที่สุดของอิวามาซะคือการเป็นเพื่อนและผู้ดูแลลูกชายของเธอในการต่อสู้กับการเสพติด แต่สุดท้ายครอบครัวกลับ “ไว้ใจคนไร้จิตสำนึก และลูกชายต้องจ่ายด้วยชีวิต”
ด้านทนายฝ่ายจำเลยแย้งว่า อิวามาซะเป็นเพียงลูกจ้างที่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง และไม่สามารถปฏิเสธคำร้องขอของเพอร์รีได้ อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าการกระทำของเขามีส่วนสำคัญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อิวามาซะถือเป็นบุคคลรายที่ 5 ที่ถูกพิพากษาในคดีนี้ ก่อนหน้านี้มีทั้งแพทย์ ผู้จัดหายา และนายหน้าจัดหาสารเสพติดที่ได้รับโทษไปแล้ว รวมถึง แจสวีน ซังกา หรือ “ราชินีเคตามีน” ซึ่งถูกตัดสินจำคุก 15 ปี และ เอริก เฟลมมิง ที่ได้รับโทษจำคุก 2 ปี
เพอร์รี วัย 54 ปี เปิดเผยมาโดยตลอดว่าเขาต่อสู้กับปัญหาการติดยาและแอลกอฮอล์มานานหลายทศวรรษ แม้ในช่วงก่อนเสียชีวิต เพื่อนร่วมงานหลายคนเชื่อว่าเขาสามารถควบคุมอาการได้แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม อัยการระบุว่าในช่วงปลายปี 2023 เขากลับมาติดเคตามีน ซึ่งเดิมถูกใช้เป็นยาระงับความรู้สึกและรักษาภาวะซึมเศร้าภายใต้การดูแลของแพทย์
การเสียชีวิตของเพอร์รีสร้างความโศกเศร้าให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ชมซีรีส์ Friends ที่จดจำเขาได้จากบท “แชนด์เลอร์ บิง” ตัวละครขี้ประชดอารมณ์ขัน ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในตัวละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลอดกาล