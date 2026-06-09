"อารีอานา กรานเด" และ "อีธาน สเลเตอร์" ยุติความสัมพันธ์เงียบ ๆ หลังคบเกือบ 3 ปี

สื่อบันเทิง People รายงานเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน โดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดว่า อารีอานา กรานเด นักร้องและนักแสดงชื่อดังวัย 32 ปี ได้ยุติความสัมพันธ์กับ อีธาน สเลเตอร์ นักแสดงวัย 34 ปี ไปแล้วอย่างเงียบ ๆ ตั้งแต่หลายเดือนก่อน หลังคบหาดูใจกันมานานเกือบ 3 ปี
แหล่งข่าวเปิดเผยว่าการแยกทางครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาขัดแย้งรุนแรง โดยทั้งคู่ใช้เวลาไตร่ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเดินคนละเส้นทาง พร้อมยืนยันว่าทั้งสองยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและให้การสนับสนุนกันเสมอ
นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังระบุว่า อารีอานา กำลังมีความสุขกับชีวิตหลังการเลิกรา และมุ่งความสนใจไปที่การทัวร์คอนเสิร์ต Eternal Sunshine Tour รวมถึงการเตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่ Petal ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้
อารีอานาและอีธานเริ่มตกเป็นข่าวคบหากันในเดือนกรกฎาคม 2023 หลังพบกันระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ Wicked โดยอารีอานารับบท กลินดา ขณะที่อีธานรับบท บ็อก ต่อมาทั้งคู่เปิดตัวความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการผ่านอินสตาแกรมในเดือนพฤศจิกายน 2024 และปรากฏตัวร่วมกันหลายครั้งในงานโปรโมต Wicked และ Wicked: For Good ตลอดช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อารีอานายังได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีและสนับสนุนอีธานในโอกาสการแสดงรอบสุดท้ายของละครเวทีนอกบรอดเวย์เรื่อง Marcel on the Train ซึ่งอีธานร่วมเขียนบทและแสดงนำด้วย นับเป็นหนึ่งในข้อความเกี่ยวกับฝ่ายชายที่หาได้ยากจากนักร้องสาว ก่อนที่ข่าวการยุติความสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยในเวลาต่อมา