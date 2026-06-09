งานแต่ง “ดัว ลิปา - คัลลัม เทอร์เนอร์” ทำคนซิซิลีโมโห หลังยึดพื้นที่สาธารณะให้คนรวยจัดงานแต่งงาน

เพิ่งจะสาบานรักพร้อมจดทะเบียนสมรสท่ามกลางสมาชิกครอบครัวในลอนดอนไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว ล่าสุด “ดัว ลิปา” นักร้องสาวชื่อดังก็ได้ควงสามี “คัลลัม เทอร์เนอร์” ฉลองแต่งงานกันที่อิตาลี แต่งานนี้ทำเอาชาวท้องถิ่นปาแลร์โมไม่พอใจออกมาวิจารณ์ยับ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัว ลิปา นักร้องสาววัย 30 ปี และ คัลลัม เทอร์เนอร์ นักแสดงหนุ่มวัย 36 ปี ได้จัดฉลองแต่งงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ซิซิลีถึง 3 วัน (5-7 มิ.ย.) โดยมีแขกรับเชิญมากมาย อาทิ เอลตัน จอห์น, ชาร์ลี เอ็กซ์ซีเอ็กซ์ และโดนาเทลลา เวอร์ซาเช่
ดัว ลิปา ในชุดเดรสคล้องคอสีขาวประดับขนนกกระจอกเทศดีไซน์โดยแบรนด์ดัง Bottega Veneta เดินคู่มากับเจ้าบ่าวที่จัตุรัส โดยเปลี่ยนจัตุรัส Croce dei Vespri ในศตวรรษที่ 18 เป็นร้านหนังสือวินเทจเพื่อเป็นการระลึกถึงเรื่องราวการพบกันของพวกเขาขณะอ่านนวนิยายเรื่องเดียวกัน
แต่พิธีวิวาห์สุดหรูหรานี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเมืองถึงขั้นติดป้ายประกาศว่า “ปาแลร์โมไม่ใช่สถานที่ให้เช่า”
ตามรายงานระบุว่า จัตุรัสกลางเมือง 2 แห่งถูกปิดไม่ให้ประชาชนเข้าใช้เพื่อจัดงานแต่งงานให้นักร้องสาว และชาวเมืองท้องถิ่นถูกบังคับให้ลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ ถนนหลายสายถูกปิด และมีการบังคับใช้กฎห้ามบินโดรน
เพื่อประท้วงเจ้าหน้าที่รัฐที่เห็นชอบต่อการปิดถนนสาธารณะเพื่อคนดัง ชาวท้องถิ่นได้ประท้วงด้วยการติดป้ายข้อความต่างๆ เช่น “ปาแลร์โมไม่ใช่ที่ให้เช่า” และ “จัตุรัสของเราไม่ใช่ห้องนั่งเล่นของคุณ”
อีกป้ายหนึ่งเขียนว่า “พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคน เราขอทวงคืนสิทธิ์ในการใช้ชีวิตในพื้นที่เหล่านั้น โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัว”
ทางผู้จัดงานแต่งงานได้พยายามเคลียร์พื้นที่พร้อมฉีกป้ายเหล่านั้นที่ติดอยู่บนกำแพงออกไป แต่ผู้ประท้วงตอบโต้ในเช้าวันศุกร์ (5 มิ.ย.) ด้วยการพ่นสีข้อความเดียวกันลงบนกำแพงเพื่อให้ล้างออกได้ยากขึ้น
จัตุรัส Piazza Croce dei Vespri ในปาแลร์โมก็ถูกทำลายด้วยกราฟฟิตี้ที่หยาบคายเช่นกัน
กลุ่มต่อต้านที่อยู่เบื้องหลังโปสเตอร์เหล่านี้ได้โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ออนไลน์ว่า “ถ้าคุณอาศัยอยู่ในย่านใจกลางเมืองเก่าและอยากจะแสดงความเคารพต่อดัว ลิปา เช่นกัน จงแขวนโปสเตอร์ต้อนรับนี้ไว้ที่ระเบียงของคุณ”
ความโกรธจากชาวบ้านเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐได้แจ้งว่าจะมี “การจัดงานแสดง” ไม่ได้บอกว่าจะมีการจัดงานแต่งงานเกิดขึ้น
แหล่งข่าวระบุว่า “ทุกอย่างเป็นความลับสุดยอด เป็นเรื่องส่วนตัวมาก การรักษาความปลอดภัยเป็นของเอกชน แต่ตำรวจท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดงาน”
“จัตุรัสที่พวกเขาจะปิดนั้นเป็นเขตทางเดินเท้าอยู่แล้วและไม่มีการสัญจรทางรถ
เจ้าหน้าที่กุเรื่องว่าจะมีจัดการแสดงขึ้นที่จัตุรัส (จัตุรัสเซนต์อันนาและจัตุรัสเดอีวาสปรี ) เพื่อเป็นข้ออ้างในการตั้งสิ่งกีดขวางและกันไม่ให้คนเดินเท้าเข้าไป”
อย่างไรก็ตามพิธีแต่งงานแบบยิ่งใหญ่ของ ดัว ลิปา และ คัลลัม เทอร์เนอร์ ถูกจัดแบบเต็มรูปแบบขึ้นที่ วิลล่า วาลกัวร์เนรา ที่เคยใช้เป็นฉากเปิดตัวซีซั่นที่สองของ “The White Lotus”
สวนอันงดงามของพระราชวังสมัยศตวรรษที่ 18 ในปาแลร์โมประดับประดาไปด้วยเก้าอี้ที่ผูกโบว์ผ้าซาติน อัลมอนด์ซิซิลีเคลือบน้ำตาล และผ้าเช็ดหน้าปักมือ “อยู่ทะเลาะก้บฉันด้วยกันตลอดไป” ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อประเพณีต่างๆ ของเกาะ นอกจากนี้ เก้าอี้แต่ละตัวยังประดับด้วยพัดทำมือเพื่อคลายความร้อนในยามบ่าย
หลังจากพิธีแต่งงาน เอลตัน จอห์น ได้ขับร้องเพลง “Your Song” ในเวอร์ชั่นพิเศษให้กับคู่บ่าวสาว จากนั้นแขกก็ได้รับประทานอาหารค่ำที่ปรุงโดยเชฟระดับมิชลินสตาร์ ตามรายงานของสื่ออิตาลีระบุว่า ก่อนที่จะสนุกสนานไปกับเสียงเพลงจากดีเจ คาร์ล ค็อกซ์, มาร์ติน การ์ริกซ์, เดวิด เกตตา และเพ็กกี้ กู ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดเพลงได้เกินเวลาปิดทำการปกติของวิลล่าที่มักให้จบงานในเวลาเที่ยงคืน และปิดท้ายด้วยการแสดงดอกไม้ไฟสุดอลังการที่สามารถมองเห็นได้ทั่วเมือง
ในอดีตพระราชวังแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ซ่อนตัวของมาเฟียมานานหลายทศวรรษ จนกระทั่งได้รับการบูรณะในปี 2020 ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเมือง ซึ่งปัจจุบันเป็นของวิกตอเรีย อัลลิอาตา ดิ บียาฟรังกา นักเขียนและเจ้าหญิงผู้แปลหนังสือเรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์เป็นภาษาอิตาลี
สื่ออิตาลีระบุว่า งานแต่งงานที่ซิซิลีครั้งนี้เป็นงานที่ถูกจับตามองอย่างมาก เพราะเป็นอีเวนต์สำคัญที่เกิดขึ้นอีกครั้งนับตั้งแต่ ไมเคิล คอร์เลโอเน (รับบทโดยอัล ปาชิโน) แต่งงานบนเกาะแห่งนี้ในภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง “The Godfather” ปี 1972 และมันอาจจะเขียนประวัติศาสตร์ของเมืองบนเกาะแห่งนี้ขึ้นใหม่ก็เป็นได้
รายงานจากสถาบันวิจัย JFC ที่อ้างโดยสำนักข่าว ANSA ของอิตาลี ระบุว่า การฉลองแต่งงานของคู่รักคู่นี้ที่เมืองปาแลร์โม ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อเขตเมืองโดยรอบประมาณ 268 ล้านยูโร หรือประมาณ หนึ่งหมื่นล้านบาท
โรแบร์โต ลากัลลา นายกเทศมนตรีเมืองปาแลร์โม ซึ่งมีรายงานว่าเป็นผู้นำในพิธีเมื่อคืนวันเสาร์ ได้แสดงความยินดีกับงานเฉลิมฉลอง 3 วันนี้ของบ่าว-สาว โดยกล่าวกับหนังสือพิมพ์La Repubblica ว่า “มีการหวนกลับมาที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม” เขากล่าวเสริมว่า “ผมเข้าใจถึงความไม่สะดวกที่เกิดจากเหตุการณ์ขนาดใหญ่เช่นนี้ และขออภัยหากใครต้องเผชิญกับข้อจำกัดชั่วคราว เราต้องไม่ลืมว่าปาแลร์โมจะได้รับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีจากเหตุการณ์นี้ การได้รับความสนใจจากนานาชาติที่เกิดจากเหตุการณ์ขนาดใหญ่เช่นนี้ ช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ของเมืองและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในวงกว้าง”