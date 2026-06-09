“พลอย พชรา” พ้อปรารถนาดีเตือนภัยลูกเล่นเกม Roblox แต่โดนกล่าวหา เดินหน้าฟ้องคนคอมเมนต์ทำร้ายครอบครัว - ไม่รับคำขอโทษ

“พลอย พชรา” อดีตภรรยา “ปีเตอร์ คอร์ปฯ” หวังดีเตือนผู้ปกครองลูกเล่นเกมส์ แต่โดนทัวร์ลง ยันลูกไม่ได้กุเรื่อง หลังจากนี้คงไม่นำตัวเองและครอบครัวมาเป็นประเด็นให้คนทำร้ายอีกแล้ว ประกาศรวบรวมหลักฐานคนคอมเมนต์แย่ๆ ไม่รับคำขอโทษ-กระเช้าดอกไม้ เพราะความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว
จากกรณีที่ “พลอย พชรา ทวีรัตน์” อดีตภรรยาของนักร้อง-นักแสดงหนุ่ม “ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล” ได้ออกมาไลฟ์สดแชร์อุทาหรณ์เตือนภัยผู้ปกครอง หลังจากที่ลูกชายถูกมิจฉาชีพหลอกลวงผ่านเกมยอดฮิตอย่าง Roblox จนสูญเงิน 1.5 หมื่นบาท แต่กลับกลายเป็นกระแสดรามาและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตบางส่วนในเชิงลบ โดยเฉพาะคอมเมนต์ทำนองว่า “น้องพูม่า” ลูกชายกุเรื่อง ไม่ได้บอกความจริงกับแม่พลอย
ล่าสุด พลอย พชรา ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว (@purploy) โพสต์ข้อความชี้แจงเป็นครั้งสุดท้าย โดยระบุว่า ขณะนี้ทาง Apple ได้รับเรื่องและอยู่ในระหว่างการพิจารณาคืนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะโจมตีเกม Roblox แต่อย่างใด เพียงแต่อยากเตือนภัยให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานออนไลน์และการตั้งค่าความปลอดภัยของลูกๆ เท่านั้น โดยยืนยันว่าลูกชายไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมา
“ตอนนี้ Apple ได้รับเรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาการคืนเงินแล้วค่ะ พลอยขอไม่ออกมาอัปเดตหรือสรุปรายละเอียดของเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมอีกแล้ว
ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ว่า พลอยไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีเกมส์ Roblox หรือกล่าวว่าเกมส์นี้เป็นเกมส์ที่ไม่ดี เพราะเด็กจำนวนมากสามารถเล่นเกมส์ได้อย่างเหมาะสมภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง และมีความสุขกับการเล่นเกมส์ได้อย่างปลอดภัย
จุดประสงค์ของพลอยตั้งแต่แรก คือความปรารถนาดี อยากออกมาเตือนผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน ให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องการใช้งานออนไลน์ การซื้อภายในเกม การตั้งค่าความปลอดภัย และการติดตามพฤติกรรมของลูกๆ ให้มากขึ้นเท่านั้น
แต่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้น พลอยคงไม่อยากนำตัวเองและครอบครัวออกมาเป็นประเด็นให้ใครตัดสิน หรือถูกทำร้ายด้วยคำพูดอีกแล้ว เพราะความปรารถนาดีที่ตั้งใจจะออกมาเตือน กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวต้องรับคำกล่าวหาและถ้อยคำที่เสียหายจำนวนมาก
หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด พลอยพบว่าสิ่งที่ลูกเล่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง แต่มีข้อมูลหลายส่วนที่สอดคล้องกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริง ทั้งประวัติการทำรายการ การแจ้งเตือนการเข้าใช้งาน และผลการพิจารณาจาก Apple
เหตุการณ์ลักษณะนี้อาจไม่ได้หมายถึงการ ‘แฮก’ แบบเจาะเครื่องเสมอไป แต่อาจเกี่ยวข้องกับการถูกหลอก ชักจูง หรือการเข้าถึงบัญชีในรูปแบบที่เด็กไม่เข้าใจทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรระวังมากขึ้น”
นอกจากนี้ พลอยยังได้ประกาศจุดยืนเด็ดขาดถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่ทำให้ลูกและครอบครัวได้รับความเสียหาย โดยเธอได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมลั่นวาจา “ไม่ขอรับคำขอโทษในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นข้อความ กระเช้าดอกไม้ หรือการอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์”
“สำหรับข้อความ คอมเมนต์ หรือการแชร์ใดๆ ที่ทำให้ลูกและครอบครัวเสียหาย พลอยได้รวบรวมหลักฐานไว้แล้ว และจะให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ในส่วนนี้ พลอยไม่ประสงค์รับคำขอโทษภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นข้อความ กระเช้าดอกไม้ หรือการอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ขอบคุณทุกคนที่รับฟังด้วยเหตุผล และขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ
พลอย พชรา ทวีรัตน์
8 มิถุนายน 2569”
นอกจากนี้พลอยได้เขียนแคปชั่นว่า “บางครั้งความหวังดี ก็ไม่ได้ถูกเข้าใจในแบบที่เราตั้งใจ โพสต์นี้จึงเป็นการอัปเดตครั้งสุดท้ายของพลอยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ”