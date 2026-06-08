Magnum ชวน “แจ็คสัน หวัง” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินที่ House of Magnum พร้อมเปิดตัว Magnum Cone ครั้งแรกของไทย

ฟินจนฉุดไม่อยู่! เมื่อ “แจ็คสัน หวัง” (Jackson Wang) กลับมาหาแฟน ๆ ชาวไทยในฐานะ Magnum Global Brand Ambassador พร้อมเสิร์ฟความฟินรูปแบบใหม่อย่าง Magnum Cone Trio Chocolate Prestige แม็กนั่มรูปแบบโคนครั้งแรกของเมืองไทยที่คนรักช็อกโกแลต ห้ามพลาด พร้อมเปิดบ้าน House of Magnum ที่ยกประสบการณ์ Pleasure Bar สุดฟินมาให้ Pleasure Seekers ชาวไทยได้ลิ้มลองกันแบบ จัดเต็ม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ดุสิต
House of Magnum ป๊อปอัพสโตร์สุดพรีเมียมที่แม็กนั่มประเทศไทยตั้งใจยกประสบการณ์ความอร่อยระดับโลกมาเสิร์ฟให้คนรักช็อกโกแลต ได้สัมผัสกันแบบจัดเต็ม พร้อมไฮไลต์สำคัญอย่าง Magnum Pleasure Bar บาร์ไอศกรีมสุดแกรมที่เคยรังสรรค์เมนูพิเศษให้คนดังระดับโลกมาแล้วมากมาย พร้อมชวน แจ็คสัน หวัง Magnum Global Brand Ambassador มาร่วมเปิดตัว Magnum Cone Trio Chocolate Prestige แม็กนั่มรูปแบบโคนครั้งแรก ของเมืองไทย และครีเอตแม็กนั่มเมนูสุดพิเศษ Jackson’s Favorite ที่มีขายเฉพาะในไทยเท่านั้น แฟน ๆ แม็กนั่มสามารถมาฟินกับ ประสบการณ์ Make Your Own Magnum ได้ที่นี่ที่เดียว
นอกจากนี้ แจ็คสัน หวัง ยังได้แชร์ความฟินและเชิญชวนให้ทุกคนได้ลิ้มลอง Magnum Cone สินค้าใหม่จากแม็กนั่ม ที่นำเอาช็อกโกแลตจากเบลเยียมหนา กรอบ พร้อมไอศกรีมไวท์ช็อกโกแลตและช็อกโกแลเนื้อเนียนนุ่ม กัดเข้าไปคำแรก จะเจอกับซอสช็อกโกแลตเข้มข้น แถมยังเสิร์ฟมาในโคนช็อกโกแลตแสนอร่อย ปิดท้ายด้วยซอสช็อกโกแลตที่ปลายโคนแบบจัดเต็มอีก เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่คนรักช็อกโกแลตห้ามพลาด