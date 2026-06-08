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Magnum ชวน “แจ็คสัน หวัง” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินที่ House of Magnum พร้อมเปิดตัว Magnum Cone ครั้งแรกของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฟินจนฉุดไม่อยู่! เมื่อ “แจ็คสัน หวัง” (Jackson Wang) กลับมาหาแฟน ๆ ชาวไทยในฐานะ Magnum Global Brand Ambassador พร้อมเสิร์ฟความฟินรูปแบบใหม่อย่าง Magnum Cone Trio Chocolate Prestige แม็กนั่มรูปแบบโคนครั้งแรกของเมืองไทยที่คนรักช็อกโกแลต ห้ามพลาด พร้อมเปิดบ้าน House of Magnum ที่ยกประสบการณ์ Pleasure Bar สุดฟินมาให้ Pleasure Seekers ชาวไทยได้ลิ้มลองกันแบบ จัดเต็ม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ดุสิต

House of Magnum ป๊อปอัพสโตร์สุดพรีเมียมที่แม็กนั่มประเทศไทยตั้งใจยกประสบการณ์ความอร่อยระดับโลกมาเสิร์ฟให้คนรักช็อกโกแลต ได้สัมผัสกันแบบจัดเต็ม พร้อมไฮไลต์สำคัญอย่าง Magnum Pleasure Bar บาร์ไอศกรีมสุดแกรมที่เคยรังสรรค์เมนูพิเศษให้คนดังระดับโลกมาแล้วมากมาย พร้อมชวน แจ็คสัน หวัง Magnum Global Brand Ambassador มาร่วมเปิดตัว Magnum Cone Trio Chocolate Prestige แม็กนั่มรูปแบบโคนครั้งแรก ของเมืองไทย และครีเอตแม็กนั่มเมนูสุดพิเศษ Jackson’s Favorite ที่มีขายเฉพาะในไทยเท่านั้น แฟน ๆ แม็กนั่มสามารถมาฟินกับ ประสบการณ์ Make Your Own Magnum ได้ที่นี่ที่เดียว

นอกจากนี้ แจ็คสัน หวัง ยังได้แชร์ความฟินและเชิญชวนให้ทุกคนได้ลิ้มลอง Magnum Cone สินค้าใหม่จากแม็กนั่ม ที่นำเอาช็อกโกแลตจากเบลเยียมหนา กรอบ พร้อมไอศกรีมไวท์ช็อกโกแลตและช็อกโกแลเนื้อเนียนนุ่ม กัดเข้าไปคำแรก จะเจอกับซอสช็อกโกแลตเข้มข้น แถมยังเสิร์ฟมาในโคนช็อกโกแลตแสนอร่อย ปิดท้ายด้วยซอสช็อกโกแลตที่ปลายโคนแบบจัดเต็มอีก เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่คนรักช็อกโกแลตห้ามพลาด
















Magnum ชวน “แจ็คสัน หวัง” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินที่ House of Magnum พร้อมเปิดตัว Magnum Cone ครั้งแรกของไทย
Magnum ชวน “แจ็คสัน หวัง” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินที่ House of Magnum พร้อมเปิดตัว Magnum Cone ครั้งแรกของไทย
Magnum ชวน “แจ็คสัน หวัง” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินที่ House of Magnum พร้อมเปิดตัว Magnum Cone ครั้งแรกของไทย
Magnum ชวน “แจ็คสัน หวัง” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินที่ House of Magnum พร้อมเปิดตัว Magnum Cone ครั้งแรกของไทย
Magnum ชวน “แจ็คสัน หวัง” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินที่ House of Magnum พร้อมเปิดตัว Magnum Cone ครั้งแรกของไทย
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