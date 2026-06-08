“ชมพู่ อารยา” ลั่นเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” ได้เหยียบพื้นดิน เพราะใช้ชีวิตเป็นเด็กคอนโด

ขนลูกๆ และชาวแก๊งๆ ไปกินทุเรียนที่สอยจากต้นสดๆ ที่จันทบุรี เป็นครั้งที่ 2 รอบนี้ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ขนลูกไปกันครบทีมทั้ง “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” จึงได้เห็นโมเมนต์ทายาทหมื่นล้านสอยมังคุดลงจากต้น เล่นน้ำตกของตัวเมืองเทศบาล ซึ่งแม่ชมเล่าเรื่องนี้ว่า….
“บ้านชมอยู่คอนโด เด็กจะมีโอกาสได้เหยียบพื้นดินก็คือเวลาไปบ้านยาย ไปสวนยาย หรือไม่ก็ต้องไปแบบนี้ ถ้ามีโอกาสชมก็จะพาไป ลูกๆ ก็จอย เที่ยวที่แล้วพายุไม่ได้ไปเพราะติดแข่งรถ เด็กเขาก็ชอบ ชมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เด็กกรุงเทพฯ รุ่นนี้ค่อนข้างจะหายาก ประสบการณ์แบบนี้ก็จะหายากนิดนึง
แล้วการจะมีที่เงียบๆ ที่ไม่มีใครมาอะไรกับเรามันก็ยาก แต่ตรงนั้นมันตอบโจทย์ มันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆ เล่นน้ำกับปลา คือปลาอยู่ในน้ำกับเราเลย ทุกคนสนุก ประทับใจกัน ก็เลยอยากให้ยุได้ไป รวมถึงคนที่ไปกันมาแล้วก็ยังติดใจกันหมด ก็ถามเขาว่าปีหน้าไปอีกไหม เขาก็บอกไปติดใจ”