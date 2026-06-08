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“ชมพู่ อารยา” ลั่นเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” ได้เหยียบพื้นดิน เพราะใช้ชีวิตเป็นเด็กคอนโด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ขนลูกๆ และชาวแก๊งๆ ไปกินทุเรียนที่สอยจากต้นสดๆ ที่จันทบุรี เป็นครั้งที่ 2 รอบนี้ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ขนลูกไปกันครบทีมทั้ง “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” จึงได้เห็นโมเมนต์ทายาทหมื่นล้านสอยมังคุดลงจากต้น เล่นน้ำตกของตัวเมืองเทศบาล ซึ่งแม่ชมเล่าเรื่องนี้ว่า….

“บ้านชมอยู่คอนโด เด็กจะมีโอกาสได้เหยียบพื้นดินก็คือเวลาไปบ้านยาย ไปสวนยาย หรือไม่ก็ต้องไปแบบนี้ ถ้ามีโอกาสชมก็จะพาไป ลูกๆ ก็จอย เที่ยวที่แล้วพายุไม่ได้ไปเพราะติดแข่งรถ เด็กเขาก็ชอบ ชมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เด็กกรุงเทพฯ รุ่นนี้ค่อนข้างจะหายาก ประสบการณ์แบบนี้ก็จะหายากนิดนึง

แล้วการจะมีที่เงียบๆ ที่ไม่มีใครมาอะไรกับเรามันก็ยาก แต่ตรงนั้นมันตอบโจทย์ มันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆ เล่นน้ำกับปลา คือปลาอยู่ในน้ำกับเราเลย ทุกคนสนุก ประทับใจกัน ก็เลยอยากให้ยุได้ไป รวมถึงคนที่ไปกันมาแล้วก็ยังติดใจกันหมด ก็ถามเขาว่าปีหน้าไปอีกไหม เขาก็บอกไปติดใจ


















“ชมพู่ อารยา” ลั่นเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” ได้เหยียบพื้นดิน เพราะใช้ชีวิตเป็นเด็กคอนโด
“ชมพู่ อารยา” ลั่นเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” ได้เหยียบพื้นดิน เพราะใช้ชีวิตเป็นเด็กคอนโด
“ชมพู่ อารยา” ลั่นเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” ได้เหยียบพื้นดิน เพราะใช้ชีวิตเป็นเด็กคอนโด
“ชมพู่ อารยา” ลั่นเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” ได้เหยียบพื้นดิน เพราะใช้ชีวิตเป็นเด็กคอนโด
“ชมพู่ อารยา” ลั่นเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก “สายฟ้า-พายุ-แอบิเกล” ได้เหยียบพื้นดิน เพราะใช้ชีวิตเป็นเด็กคอนโด
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