WU CHUN I ผู้ก่อตั้ง Dream Amulet ที่ปรึกษาด้านการสะสมพระเครื่องแห่งเอเชีย ผู้ผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–ไต้หวัน

ในยุคที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและไต้หวันเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม การสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
WU CHUN I (หวู่ จุ้นอี๋) ผู้ก่อตั้ง Dream Amulet ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมพระเครื่องจากไต้หวัน และที่ปรึกษาด้านการสะสมพระเครื่องแห่งเอเชีย เป็นหนึ่งในบุคคลที่อุทิศตนให้กับการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและไต้หวันมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความหลงใหลในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไทย วัฒนธรรมพระเครื่อง และศิลปวัตถุทางพุทธศาสนา เขาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์ ประวัติศาสตร์พระเครื่อง และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้สู่ชุมชนชาวจีนและผู้สนใจจากนานาประเทศ
WU CHUN I เชื่อว่าพระเครื่องมิได้เป็นเพียงวัตถุมงคลหรือของสะสม แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดผ่านกาลเวลา
“คุณค่าที่แท้จริงของพระเครื่องไม่ได้อยู่ที่ราคา แต่อยู่ที่เรื่องราว ประวัติศาสตร์ และความศรัทธาที่ได้รับการส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง”
จากแนวคิดดังกล่าว เขาจึงก่อตั้ง Dream Amulet เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพระเครื่องไทย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งเสริมการศึกษาเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระเครื่องไทย
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา WU CHUN I ได้เดินทางระหว่างไต้หวันและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักสะสม นักวิชาการ และผู้สนใจด้านวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศในเอเชีย
นอกจากการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพระเครื่องแล้ว เขายังให้ความสำคัญกับการสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและไต้หวัน โดยเชื่อว่าวัฒนธรรมเป็นภาษาสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และภูมิหลังให้เกิดความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน
ด้วยวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ WU CHUN I มุ่งหวังที่จะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มด้านการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่ในอนาคต
สำหรับอนาคต Dream Amulet มีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย ไต้หวัน และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และมรดกทางประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน
“วัฒนธรรมคือพลังที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนข้ามพรมแดน ภาษา และความแตกต่างได้ ผมหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศไทย ไต้หวัน และประชาคมเอเชีย”
เกี่ยวกับ WU CHUN I (หวู่ จุ้นอี๋)
ชื่อภาษาจีน : 吳俊儀
ชื่อภาษาอังกฤษ : WU CHUN I
ตำแหน่งปัจจุบัน
• Founder of Dream Amulet
• Taiwan Buddhist Amulet Cultural Research Specialist
• Asian Buddhist Amulet Collection Consultant
ความเชี่ยวชาญ
• วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาไทย
• ประวัติศาสตร์พระเครื่องไทย
• การศึกษาและวิจัยด้านวัฒนธรรม
• ศิลปวัตถุทางพุทธศาสนา
• การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–ไต้หวัน
• การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม
สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้
สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรม
และเชื่อมโยงเอเชียผ่านมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
Dream Amulet
Connecting Cultures Through Heritage