xs
xsm
sm
md
lg

WU CHUN I ผู้ก่อตั้ง Dream Amulet ที่ปรึกษาด้านการสะสมพระเครื่องแห่งเอเชีย ผู้ผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–ไต้หวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในยุคที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและไต้หวันเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม การสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

WU CHUN I (หวู่ จุ้นอี๋) ผู้ก่อตั้ง Dream Amulet ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมพระเครื่องจากไต้หวัน และที่ปรึกษาด้านการสะสมพระเครื่องแห่งเอเชีย เป็นหนึ่งในบุคคลที่อุทิศตนให้กับการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและไต้หวันมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความหลงใหลในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไทย วัฒนธรรมพระเครื่อง และศิลปวัตถุทางพุทธศาสนา เขาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์ ประวัติศาสตร์พระเครื่อง และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปี พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้สู่ชุมชนชาวจีนและผู้สนใจจากนานาประเทศ

WU CHUN I เชื่อว่าพระเครื่องมิได้เป็นเพียงวัตถุมงคลหรือของสะสม แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดผ่านกาลเวลา

“คุณค่าที่แท้จริงของพระเครื่องไม่ได้อยู่ที่ราคา แต่อยู่ที่เรื่องราว ประวัติศาสตร์ และความศรัทธาที่ได้รับการส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง”

จากแนวคิดดังกล่าว เขาจึงก่อตั้ง Dream Amulet เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพระเครื่องไทย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งเสริมการศึกษาเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนการอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระเครื่องไทย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา WU CHUN I ได้เดินทางระหว่างไต้หวันและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักสะสม นักวิชาการ และผู้สนใจด้านวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศในเอเชีย

นอกจากการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพระเครื่องแล้ว เขายังให้ความสำคัญกับการสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและไต้หวัน โดยเชื่อว่าวัฒนธรรมเป็นภาษาสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และภูมิหลังให้เกิดความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

ด้วยวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ WU CHUN I มุ่งหวังที่จะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มด้านการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่ในอนาคต

สำหรับอนาคต Dream Amulet มีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย ไต้หวัน และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และมรดกทางประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน

“วัฒนธรรมคือพลังที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนข้ามพรมแดน ภาษา และความแตกต่างได้ ผมหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศไทย ไต้หวัน และประชาคมเอเชีย”

เกี่ยวกับ WU CHUN I (หวู่ จุ้นอี๋)

ชื่อภาษาจีน : 吳俊儀

ชื่อภาษาอังกฤษ : WU CHUN I

ตำแหน่งปัจจุบัน

• Founder of Dream Amulet

• Taiwan Buddhist Amulet Cultural Research Specialist

• Asian Buddhist Amulet Collection Consultant

ความเชี่ยวชาญ

• วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาไทย

• ประวัติศาสตร์พระเครื่องไทย

• การศึกษาและวิจัยด้านวัฒนธรรม

• ศิลปวัตถุทางพุทธศาสนา

• การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–ไต้หวัน

• การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม

สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้

สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรม

และเชื่อมโยงเอเชียผ่านมรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

Dream Amulet

Connecting Cultures Through Heritage










WU CHUN I ผู้ก่อตั้ง Dream Amulet ที่ปรึกษาด้านการสะสมพระเครื่องแห่งเอเชีย ผู้ผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–ไต้หวัน
WU CHUN I ผู้ก่อตั้ง Dream Amulet ที่ปรึกษาด้านการสะสมพระเครื่องแห่งเอเชีย ผู้ผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–ไต้หวัน
WU CHUN I ผู้ก่อตั้ง Dream Amulet ที่ปรึกษาด้านการสะสมพระเครื่องแห่งเอเชีย ผู้ผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–ไต้หวัน
WU CHUN I ผู้ก่อตั้ง Dream Amulet ที่ปรึกษาด้านการสะสมพระเครื่องแห่งเอเชีย ผู้ผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–ไต้หวัน
WU CHUN I ผู้ก่อตั้ง Dream Amulet ที่ปรึกษาด้านการสะสมพระเครื่องแห่งเอเชีย ผู้ผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–ไต้หวัน