“บอย ปกรณ์” โพสต์คุยกับ “คุณแม่งามทิพย์” หลังจากกันครบ 1 ปี

1 ปีที่จากกัน ถึงจะเศร้าแต่ยังอบอุ่นหัวใจ “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” พี่ชายคนโต นำทีมน้องๆ หน่อง ธนา , ภัทร์ , วันใหม่ และแฟนสาว “เฟย์ พรปวีณ์ นีระสิงห์” ทำบุญครบรอบ 1 ปี “คุณแม่งามทิพย์” โดยบอยโพสต์ข้อความถึงคุณแม่ว่า….
“แม่ ไม่เจอกัน 1 ปีแล้วนะ ทางนี้สบายดีมากๆ ไม่ต้องห่วง ทุกคนคิดถึงแม่ บอยก็คิดถึงแม่มากๆ ความจริงแม่ก็คงรู้แหละว่าทุกคนสบายดี เพราะแม่ก็คงยืนมองดูพวกบอยทุกวันใช่มั้ย วันใหม่ก็เติบโตมาอย่างดีนะแม่ พวกบอยจะดูแลลูกสาวแม่เอง ให้เหมือนที่แม่เคยดูแลมา
บอยจะไม่ถามหรอกว่าแม่เป็นไงบ้าง เพราะบอยรู้ว่าแม่ก็มีความสุขอยู่ทุกวันแหละ เนอะ รักแม่นะ รักมากๆ คิดถึงแก้มแม่ คิดถึงกลิ่นแม่ คิดถึงเสียงแม่ คิดถึงกอดแม่ คิดถึงเวลาแม่หัวเราะ มาหาบอยบ่อยๆนะ 🙂 @momomama1234”