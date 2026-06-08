“ป้าขยัน” ถูกหวย 6 ล้าน ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 หายปริศนาในมือเพื่อนบ้าน ลูกสาวร่ำไห้ แม่ไม่ได้โง่ แค่ซื่อ

“ป้าขยัน” ร้องสื่อปม 6 ล้านอลเอง เชื่อถูกหวยรางวัลที่ 1 ฝากเพื่อนบ้านตรวจให้ ตอนแรกบอกถูก อีกวันบอกไม่ถูก แถมขยำทิ้งถังขยะ หวยหายล่องหน พ้อชีวิตไม่เคยจับเงินหมื่น จนดัชมิลล์ช่วยเหลือ 2 หมื่น ลูกสาวร่ำไห้ แม่ไม่ได้โง่ แค่ซื่อ
กลายเป็นประเด็นทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ ที่สังคมกำลังจับตามอง สำหรับกรณี “ป้าขยัน”หญิงสู้ชีวิต เก็บผักบุ้งขายกำละ 5 บาท เชื่อว่าตนเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 มิ.ย. 69 แต่ลอตเตอรี่ใบดังกล่าวหายไปอย่างมีเงื่อนงำ หลังฝาก “ป้าแหวว” เพื่อนบ้านให้ช่วยตรวจรางวัลให้ ป้าขยันยืนยันตอนแรกป้าแหววดีใจที่ตนถูกรางวัลที่ 1 แนะให้ฝากไว้ที่ตนเอง จะพาป้าขยันไปแจ้งความและไปขึ้นเงิน แต่พอวันรุ่งขึ้นกลับลำบอกป้าขยันไม่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1
รายการโหนกระแส วันที่ 8 มิ.ย.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ ป้าขยัน ผู้เสียหาย, คุณฝน - คุณพร ลูกสาวและลูกชาย , ป้าแห้ง คนขายลอตเตอรี่ให้ป้าขยัน มาพร้อม ทนายเมย์ พชริตา ศินราสินธุ์
เรื่องราวเป็นยังไง?
ขยัน : ชอบซื้อลอตเตอรี่ ซื้อบ้านป้าแห้ง ขายประจำ รู้จักมานานแล้ว
ฝน : เขาซื้อป้าแห้งประจำค่ะ ป้าแห้งก็รู้ว่าแม่ไปเลือกหวย จองไว้ แล้วไปเอาวันหวยออก ป้าแห้งรู้เพราะเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้ว
ซื้อมากี่ปีแล้ว?
ป้าแห้ง : ขายหวยตั้งแต่ปี 58 ขายมาเรื่อยๆ เขาเป็นลูกค้าประจำ ซื้อ 2-3 ใบ แล้วแต่กำลังเงินของเขา ส่วนมากเขาซื้อเงินสด ชอบเลขไหนจะเล็งและจองไว้ หวยออกฉันมาเอง ก็จะบอกว่าขยันต้องมาเอาก่อนหวยออกนะถ้าจองแล้ว ถ้าไม่จองเขาก็ซื้องเงินสดหน้าร้านไปเลย
ขายเกินมั้ย ซื้อเท่าไหร่?
ขยัน : ใบละ 100
คิดในใจกูไม่น่ามาเลย?
ป้าแห้ง : (หัวเราะ) ไม่เป็นไร รับมาก็เกินแล้ว
จากนั้นยังไงต่อ งวดนี้เกิดอะไรขึ้น?
ป้าแห้ง : เขามาจองหวงวันที่ 31 จองไว้ 3 ใบ มี 15 73 70 เราก็แม็กรวมกันแล้วส่งให้เขา เขาเป็นคนซื้อหวยง่าย เจอเลขถูกใจก็เอาไว้เลย ถ้าไม่มีเลขถูกใจ ก็ให้ป้าแห้งหยิบให้เลย
งวดวันที่ 1 มิ.ย. เอาเลขมาจากไหน 15 70 73?
ขยัน : ซื้อตามเลขที่เราชอบ ตามใจอยากได้
หวยใต้ดินซื้อมั้ย?
ขยัน : วันนั้นไม่ได้ซื้อ ปกติซื้อ
ยังไงต่อ พอเขาบอกเอา 3 ใบนี้?
ป้าแห้ง : เขามารับวันที่ 1 ประมาณ 7 โมงกว่าๆ ไม่แน่ใจเรื่องเวลา เขาจ่ายเงินสดแล้วกลับบ้านไป
เราถ่ายรูปมั้ย?
ป้าแห้ง : ไม่ได้ถ่าย แต่กล้องวงจรปิดที่บ้านมี ว่าเขามาซื้อวันนั้น
วันที่ 31 พ.ค.เขาเลือก 15 70 73 เอาไว้ 3 ใบ จองไว้เรียบร้อย วันที่ 1 มิ.ย.มารับ มีกล้องวงจรปิดยืนยันว่ามารับจริง จ่ายจริง?
ป้าแห้ง : ประมาณ 7-8 โมงเช้า
3 ใบเป็นยังไง?
ป้าแห้ง : 3 ใบแม็กมารวมกันไปเลย
ก่อนส่งให้เขา ถ่ายรูปไว้มั้ย?
ป้าแห้ง : ไม่ได้ถ่าย ที่ถ่ายคือเรียงหวย จะถ่ายเก็บไว้ทุกครั้ง
ในแผงไม่มีเลข 70 ยกเว้นใบนี้ใบเดียว?
ป้าแห้ง : มันมีอีกหมวดคือ 970 แต่เลขนี้ พี่แห้งขายไปก่อนแล้ว ไม่เกี่ยวแล้ว
ฉะนั้นในแผงของเขาทั้งหมด มีคำว่า 70 ลงท้ายอยู่ 20 ใบนึง 970 ขายไปก่อนแล้ว กับอีกใบ 173770 ที่ยังอยู่ในแผง ฉะนั้น 70 นี้เขาเลยดึงแล้วเย็บไปให้ พอได้มาเอาไปไหน?
ขยัน : กลับบ้าน
ฝน : วันที่ 1 มิ.ย. ประมาณทุ่มนึง แม่เอาหวยไปให้เพื่อนบ้านตรวจ
เพื่อนบ้านชื่ออะไร?
ขยัน : ชื่อแหวว
ตอนนั้นไม่รู้ เพราะหวยออกตอนเย็น เราตรวจไม่เป็น?
ขยัน : ตรวจไม่เป็น ก็ให้เขาตรวจ
เคยถูกมั้ย?
ขยัน : ถูกบ้าง ลอตเตอรี่บ้าง 3 ตัว 2 ตัว
ฝน : เขาเอาไปให้ตรวจ เขาตรวจบอกถูกรางวัลที่ 1 คนที่ตรวจกระโดดกอดแม่เหมือนดีใจ ถามแม่ว่าหวยนี่จะฝากไว้ก่อนมั้ย หรือจะเอาไป ถ้าเอาไปไม่กลัวโดนขโมยเหรอ เขาเลยฝากไว้
รู้จักยายแหววมานานแล้วเหรอ?
ฝน : ไม่น่าจะนานนะคะ เขาเป็นเพื่อนบ้าน
พร : เมื่อก่อนเขาอยู่กรุงเทพฯ
ทุกครั้งให้ยายแหววตรวจมั้ย?
ขยัน : ไม่ เพิ่งครั้งนี้
เมื่อก่อนให้ใครตรวจ?
ขยัน : คนข้างๆ บ้าน แต่วันนั้นเอาไปให้แหววตรวจ
ตรวจเสร็จเขาว่าไง?
ขยัน : เขาบอกถูกรางวัลที่ 1 แล้วก็มากอด
ตกใจมั้ยตอนนั้น?
ขยัน : ไม่ตกใจ เฉยๆ แต่คนตรวจตกใจ
เรางงว่าถูกรางวัลที่1?
ขยัน : จ้ะ เขาจะพาไปแจ้งความ จะพาไปขึ้นเงิน เขาบอกให้ฝากไว้ก่อน ตอนเช้าค่อยมาเอา บอกว่าไม่กลัวขโมยลักไปเหรอ
ก็เลยฝากเขาไว้?
ขยัน : จ้ะ เราก็กลับบ้าน หวยอยู่กับเขา
แหววอยู่กับใคร?
ขยัน : มน ป้าของแหวน มี เป็นน้า เล็ก แหวว แล้วก็เรา นั่งอยู่ด้วยกัน 5 คนตอนนั้น
มน - มี - เล็ก - แหวว ต้องเห็นตอนกอดน่ะสิ แสดงว่าต้องมีพยาน แล้วยังไงต่อ?
ขยัน : วันที่ 2 ตอนเช้ามาหาแหวว เดช แฟนแหวว บอกไม่ถูกรางวัล
ถามมั้ยเมื่อคืนยังถูกอยู่เลย เราทำยังไง?
ขยัน : ไม่ได้ทำยังไง ใบหวยอยู่กับเขา แยกออกมาใบนึง
พอบอกไม่ถูก ทำยังไง?
ขยัน : เขาโยนใส่ถังขยะ ขยำแล้วโยนทิ้งถังขยะ เราเห็นคาตาเลย แล้วมีป้าอีกคนมา จะตรวจกันอีกรอบนึง
เขาทิ้งแล้วเราทำไง?
ขยัน : ไม่ทำยังไง ก็กลับบ้าน ยังไม่ได้บอกใคร
แต่มันคาใจตลอดเวลา ฉันว่าถูกนี่หว่า?
ป้าแห้ง : วันที่ 4 เขาไปซื้อใบตรวจที่เรา เขาบอกว่ามีเลข 173770 เราก็บอกว่าถ้าเลขนี้น่าจะถูกรางวัลที่ 1 นะ หวยอยู่ไหนกลับไปเอามา เขาบอกว่าหวยไม่อยู่แล้ว ทิ้งขยะไปแล้ว ก็บอกทิ้งที่ไหน พาไปดู ก็เลยไปค้นกับเขา
แต่ใบที่ลงท้ายด้วย 70 มีมั้ย?
ป้าแห้ง : พี่แห้งก็ถามเขา เขากวาดบ้านอยู่ ถามคุณแหวว ว่าคุยเรื่องหวยคุณขยัน 70 หายไปไหน เขาบอกทิ้งขยะไปแล้ว ก็พากันไปค้นขยะ ตัวเขาก็ไปด้วยนะ
ตอนแรกยายแหววบอกถูกรางวัลที่ 1 ขยันได้ดูมั้ย?
ขยัน : ได้ดู
เห็นเลขกับตา วันนั้นมีใครอยู่บ้าง?
ขยัน : มี มน เล็ก แหวว แล้วก็เรา
จะเอาหวยกลับบ้าน ยายแหววบอกว่า?
ขยัน : ให้ฝากหนูไว้ก่อน เอากลับไปเดี๋ยวขโมยจะลัก เราก็ฝากไว้ ไว้ใจ ฝากไว้หมด 3 ใบ
ตอนนั้นเอาแม็กออกแล้ว?
ขยัน : ยังไม่ได้เอาแม็กออก
ตอนเช้ากลับไปอีกที ยายแหววอยู่กับเดช แล้วเป็นไง?
ขยัน : เขาบอกไม่ถูก ขยำเลย ใบนึงขยำทิ้ง อีกสองใบก็ทิ้งไปเลย
ทนายเมย์ มันผิดวิสัยมั้ย ถ้าเขาจะทิ้ง เขาต้องทิ้งเอง คนที่ให้ดู มีสิทธิ์อะไร?
ทนายเมย์ : ตามปกติวิญญูชนเวลาคนมาฝากตรวจลอตเตอรี่ ถ้าไม่ถูกก็คืนเขาไปหมดอยู่แล้ว แล้วไอ้นี่ผิดปกติ ตรงที่ขยำใบเดียว อีกสองใบไม่อะไร โยนทิ้งลงไป ค่อนข้างน่าสงสัย
ไม่ได้กล่าวหาแหววกับเดชนะ แต่มันแปลก หวยไม่ใช่ของคุณ เจ้าของหวยอยู่ต่อหน้า คุณตรวจแล้วไม่ถูก ต้องคืนเขาไป แต่นี่ไปขยำแล้วทิ้งเลย?
ทนายเมย์ : แล้วเลือกขยำใบเดียวด้วย
เขาเก็บความคลางแคลงใจ ไปหาพี่แห้ง วันที่ 4 มิ.ย. เขาคาใจอยู่ 2 วัน เขาไปซื้อเรียงเบอร์ บอกว่ามีใบนี้อยู่นะ พี่แห้งบอกว่าอยู่ไหน รางวัลที่ 1 นี่ เขาบอกว่าทิ้งไปแล้ว เลยไปหาที่บ้านยายแหวว ยายแหววบอกว่าไม่ถูก?
ป้าแห้ง : ป้าแห้งบอกว่าถ้าไม่ถูกทำไมไม่คืนเขา แล้ว 70 หายไปไหน เขาบอกทิ้งแล้ว แล้วถ้า 70 ไม่ถูก เอาไปทำไม น่าสงสัยมั้ย เขาพาไปค้นขยะเหมือนกัน ก็เจอตามภาพ 2 ใบที่อยู่ในถังขยะ ใบนั้นไม่เจอ
เขาตอบว่าไง?
ป้าแห้ง : เขาบอกเขาทิ้งแล้ว พี่แห้งก็สงสัยขาย 3 ใบ เจอ 2 ใบ แล้ว 2 ใบนี้เป็นเลขที่อยู่ในแผง เลขเหมือนกันหมด แล้ว 70 ถ้าไม่ถูก จะเอาไปทำไม นี่คือหวยของเรา ที่แยกมาจากหวยชุด
ยายแหววยืนยันว่าถูกดึงออกมา 1 ใบ แล้วขยำแยก แต่พอดูใบขยำแยกไม่มี แหววบอกยังไง?
ป้าแห้ง : เขาบอกหาไม่เจอ ก็สงสัยว่าทำไมหวยหายไป มันแปลกตรง 70 ไม่ถูกแล้วทำไมไม่เจอ ถ้าทิ้งต้องทิ้งด้วยกันในถังขยะ 3 ใบ
จากนั้นทำไง?
ป้าแห้ง : พาเขาไปโรงพักสวรรคโลก แจ้งหวยหายค่ะ
ได้พูดคุยกับทางแหววมั้ย?
ขยัน : ไม่ได้พูดคุย
แล้วแหววบอกว่าไง?
ฝน : เขาบอกตรวจเสร็จปุ๊บก็คืนให้เลย 3 ใบ เขาบอกว่าได้ตรวจของเขาด้วย เขาก็ขยำของเขาทิ้งถังขยะเหมือนกัน เขาส่งให้แม่ ทำไมหวยไปอยู่ในถังขยะได้ เขาบอกวันที่ 4 มีการเอาถังขยะไปทิ้งเหมือนกัน ก็เลยสงสัยว่าหวยก็อยู่ในถัง วันที่ 4 เหมือนกัน
ได้ไปตามหายายแหววมั้ย?
ฝน : ไม่เคยคุยเพราะไม่เคยรู้จักเขาเลย เราไม่ได้โตที่นั่น ไปเรียนต่อแล้วไปอยู่บ้านแฟน ไม่ได้รู้จักเขาค่ะ
ลูกชายรู้จักยายแหววมั้ย?
พร : รู้จัก แต่ไม่ได้คุยกันครับ เขาปิดบ้านเงียบ
ปกติเขาออกมาคุยมั้ย?
พร : ปกติผัวเขาขี่รถออกไปไร่ไปนากัน ถ้าไม่ถูกจริง เขามีเบอร์ติดต่อผม ทำไมไม่เล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังก่อน ผมก็มีเบอร์เขา เขาก็มีเบอร์ผม เคยติดต่อกันเมื่อก่อน
แกเครียดมั้ย?
ฝน : เครียดบ้าง เฉยๆ บ้าง เหมือนเราคนบ้านนอก แม่เขาเคยถูกแค่สองตัว สามตัว ไม่ได้คิดว่าเงิน 6 ล้านมันขนาดไหน รู้จักเงินพัน เงินหมื่นเต็มที่ในชีวิต เงินแสนไม่เคยจับในชีวิต
เคยมีเงินที่เราสัมผัส มากสุดเท่าไหร่ กี่หมื่น?
ขยัน : เป็นหมื่นก็ไม่มี มีแค่เงินพัน
เงินหมื่นไม่เคยจับ?
ป้าแห้ง : แกว่างก็เก็บผักบุ้งตามท้องนา มาขายตามตลาดนัดกำละ 5 บาท
พอรู้ว่ามีแบบนี้ เราทำยังไง เห็นล่าสุดเขาจะฟ้องเราด้วย?
ฝน : เขาบอกถ้าไม่จริงก็จะฟ้องกลับเหมือนกัน ที่กล่าวหาเขานี่แหละค่ะ
กลัวมั้ย?
ฝน : มาถึงขั้นนี้แล้ว กลัวไม่ได้แล้ว ต้องไปให้สุดค่ะ เราจะมัวกลัวก็ไม่ได้แล้ว
ป้าแห้ง : ถ้าเขาจะฟ้องลูกค้า เราให้เขาหาเลข 70 มาคืนเราก่อนได้มั้ย หวย 70 มันหายไป
พี่แห้งก็ตลกแล้ว ก่อนฟ้องเอาหวยมาคืนก่อน?
ป้าแห้ง : ความคิดเรานะ
ผมคิดว่าเขาไม่ควรฟ้องด้วย?
ป้าแห้ง : ก็เขาขู่น้องมา มันก็กลัวหรือเปล่า ถ้าจะฟ้องก็เอา 70 มาคืนดิ
พี่มั่นใจ?
ป้าแห้ง : พี่หนุ่มดูสิ หลักฐานเยอะแยะมากมาย ภาพเต็มโต๊ะเลย ซูมใกล้ๆ เลย นี่คือหวยที่พี่แห้งรับจากไปรษณีย์ เอาง่ายๆ มันมีกล่องของการกุศล มีหวยชุดให้เรา 100 ใบ งวดนี้มีชุดการกุศล 2 เล่ม งวดวันที่ 22 01 กับงวด 22 08 สองเลขที่เป็น 173770 เล่มนึง อีกเล่มคือ 950970 พอหวยเรียงเสร็จ พี่แห้งก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
เราขยายดูแล้ว มีเลข 70 แค่สองใบ?
ป้าแห้ง : ใช่ มี 970 กับ 770 ซึ่ง 970 ขายไปแล้ว
ในแผงนี้มีรางวัลที่ 1 อยู่ 1 ใบแน่ๆ แล้ว 1 ใบนี้อยู่ไหน นี่คือคำถาม ตอนนี้แม่ค้ายืนยันว่าเขาขายให้ขยัน จำได้มั้ย?
ขยัน : 173770
ทำไมตอนนั้นไม่บอกเขาว่าฉันเห็นว่ามันถูก ทำไมไม่แย้งเขาไป?
ขยัน : คนตรวจบอกว่าไม่ถูก หลอกว่าไม่ถูก
แต่เราคาใจ แต่ไม่กล้าพูด กลัวเสียกัน เขาชาวบ้าน แกเป็นคนซื่อๆ ด้วย แต่ถ้าเขาไม่ติดใจ เขาไม่ไปหาซื้อเรียงเบอร์นี้หรอก ไปหาซื้อเรียงเบอร์เพราะอะไร?
ขยัน : จะตรวจเลขแล้วก็เก็งเลขด้วย
ติดต่อแหววได้มั้ย?
ป้าแห้ง : เห็นนักข่าวเขาจะหลบ
เห็นนักข่าวคุณพุทธ เขาบอกให้สาบาน ทางนี้ยอมสาบาน ทางโน้นล่ะ ไม่ยอมสาบาน?
ป้าแห้ง : คุณออยบอกด่านักข่าวปัญญาอ่อน
ทนายเมย์ : อยากให้พี่แห้งอธิบายว่าดูได้ยังไง ว่า 3 ใบนั้นมาจากแผงของเรา
ป้าแห้ง : ต้นขั้วเป็นสลากการกุศล เป็นรหัส 5579 แล้วเขาบอกว่าการกุศล เป็นงวดที่ 22 กับชุด 08
ทนายเมย์ : ดูตรงเล่มที่ และใบเสร็จที่เราซื้อมา
ติดต่อหา “เดช” เป็นสามีของแหวว ตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่โตแล้ว ตกลงวันนั้น หวยเอามาตรวจแล้วไม่ถูกเหรอ?
เดช : วันนั้นเขาเอามาให้ผมตรวจ ผมตรวจในกูเกิ้ล เขาเอามาให้ผม 3 ใบ ผมไล่ตรวจทีละใบ เขานั่งดูด้วย 2 คน ใบแรกขึ้นว่าไม่ถูกครับ ใบทีสอง ไม่ถูก ใบที่สาม ไม่ถูก ผมก็คืนให้เขาไปครับ
มีเลข 70 อยู่ในนั้นมั้ย?
เดช : ไม่รู้ครับ จำไม่ได้ครับ กดอย่างเดียวครับ
ตอนแรกที่แหววดู ว่าถูกล่ะ?
เดช : เมื่อไหร่ครับ ไม่มีครับ มีตรวจแค่ตอนเช้า
วันที่ 1 เขามีการตรวจก่อนนะ?
เดช : นี่ตรวจวันที่ 2 นะครับ
วันที่ 1 แหววเป็นคนตรวจ?
เดช : ไม่มีครับ
แต่วันนั้นมีพยานอยู่นะ วันที่ 1 ตอนทุ่มนึง พี่ขยันเอาหวยไปให้แหววดู มีพยาน 3 คน แหววบอกถูกหวย โชว์ให้ดู แล้วเก็บเลขเอาไว้ หลังจากนั้นตัวพี่ขยันเขากลับบ้านไป ตอนเช้าเขาถึงกลับไปใหม่ ตอนนั้นเดชอยู่กับแหววแล้ว แล้วเดชตรวจให้?
เดช : ยังไงครับ ผมงงครับ
วันที่ 2 ตรวจยังไง เขาเอามาให้ หรืออยู่กับแหวว?
เดช : เขาเอามาให้ครับ กับน้าอีกคนนึง ผมนั่งกินข้าวอยู่ ผมนั่งตรวจหวยของผมอยู่ เขาเดินมาตรวจหวยให้หน่อย เขานั่งด้านซ้ายผม น้ามีนั่งข้างซ้าย เขานั่งข้างขวา ผมก็ให้ดูตัวเลขที่กดไป แต่ละใบ มันไม่ถูก ผมก็คืนให้เขาไป
คืนให้เขาไป แล้วหวยทำไมไปอยู่ในถังขยะที่บ้าน?
เดช : ผมไม่ทราบ เขาหยิบไปแล้วครับ
เขาบอกฝั่งแหววเป็นคนขยำทิ้งนะกับเดช?
เดช : แฟนผมนั่งอยู่ข้างหลัง กินข้าวอยู่
วันที่ 1 เขาไม่ยอมบอกเหรอว่ามีการตรวจหวย?
เดช : ไม่มีการตรวจหวยครับ วันที่ 1 เขามาเล่นทุกวัน กับบ้านน้ามีที่ขายของ
เดชรู้ใช่มั้ย เรื่องนี้รู้ได้ไม่ยากนะ?
เดช : รู้ครับ
ถ้ามีการตรวจสอบแล้วไม่เป็นอย่างที่เดชพูด มันติดคุกนะ?
เดช : ครับ รู้ครับ
ตร.เรียกไปหรือยัง?
เดช : ผมอยู่กับท่านตร. เขาจะมาสอบครับ
ตอนนี้มีพยานยืนยัน คนขายเขายืนยันว่าขายให้พี่ขยันไป มันเย็บอยู่ 3 ใบ ยายแหววบอกว่าถูกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1?
เดช : เอางี้ครับพี่กรรชัย เขารู้ว่าคนๆ นี้ซื้อไป แล้วทำไมเขาไม่ไปหาเจาะจงว่าคนนี้ถูก คนนี้ซื้อไป ถ้าเขาจำได้
ป้าแห้ง : วันแรกไม่รู้ว่าใครถูก เขาไม่แสดงตัว ก็ประกาศตามหาในโพสต์ว่าขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะ ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นขยัน
เดชรู้ใช่มั้ย เรื่องนี้ถ้าข้อเท็จจริงไม่เป็นอย่างเดชพูดติดคุกนะ?
เดช : ครับ
เดชยอมรับได้นะ?
เดช : ครับ ผมยืนยันคำเดิมครับ ที่ให้สอบปากคำตร.ครับ
สิ่งที่เดชบอก คือวันที่ 1 ไม่มีการตรวจหวยนะ ไปตรวจหวยวันที่ 2 ทางพี่ขยันถือหวยไปเองนะ ไม่ได้อยู่กับเมียเรานะ?
เดช : ครับ
หลังจากนั้นดูเสร็จ เราคืนหวยเขาไปนะ แต่หวยตกอยู่ในถังขยะบ้านเราได้ไงไม่รู้?
เดช : ถังขยะส่วนรวมครับ ไม่ใช่ถังขยะของผม ไม่ใช่ถังขยะส่วนตัวครับ ถังขยะทางเข้าหมู่บ้านครับ
ใครเอาไปทิ้ง?
ขยัน : คนตรวจเอาไปทิ้ง
คนตรวจคือใคร เดชหรือแหวว?
ขยัน : ตอนเอาไปทิ้งไม่รู้
เห็นเขาขยำ แล้วยังไง?
ขยัน : ไว้บ้านหมด 3 ใบ
เอากลับคืนมามั้ย?
ขยัน : ไม่ได้เอากลับคืนมา
เดช : ผมยืนยันคำเดิมว่าผมให้เขาไปแล้ว เพราะมันไม่ถูก เขาเดินหยิบไป ผมก็หันกลับมาเก็บกับข้าว ขยำใบหวยที่ไม่ถูก ไปทิ้งหลังบ้านของผม เขาก็ทิ้งขยะถังนี้แหละครับ
ขอพูดกับออย นักข่าวหน่อย ออยลงพื้นที่?
ออย : อลวง อลเวงอยู่ค่ะ เพราะตอนนี้ยังหาหวยที่ถูกรางวัลที่ 1 ไม่เจอ ว่าอยู่ตรงไหน ถ้าหาหวยตัวนี้เจอ จะเจอเส้นทางย้อนกลับไปว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง เพราะแต่ละฝ่ายไทม์ไลน์ไม่เหมือนกัน หลักฐานไม่มีเป็นแค่เพียงคำพูดของแต่ละฝ่าย แต่ล่าสุดทางผู้บัญชาการภาค 5 บอกแล้วว่าได้ประสานกองสลากดูว่าสลากนี้เป็นสลากการกุศลขึ้นเงินได้นานถึง 10 ปี เขาจะพิสูจน์ว่ามีใครไปขึ้นเงินมั้ย ถ้าใครไปขึ้นเงินก็จะย้อนมาตรวจสอบอีก จะเชิญทั้งคุณแหวว สามี ป้ามี คนอยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำกับตร.ภาค 5 ค่ะ
ทางนี้ยืนยันว่า วันที่ 1 ป้ามีอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ตอนนี้ป้ามีบอกว่าอยู่หรือไม่อยู่?
ออย : ป้ามียืนยันว่าอยู่ค่ะ คือบ้านแกติดกันอยู่ในรั้วเดียวกัน แกก็เดินไปเดินมา บางทีก็ไปเดินเล่นหน้าบ้านพี่แหววบ้าง ก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้น วันนั้นป้ามีบอกว่าเห็นป้าขยันถือหวยมา และมาตรงแถวหน้าบ้าน แต่ไม่ได้มีการตรวจหวย แกบอกแกง่วงก็เข้าไปนอน มีการตรวจหวยจริงป้าแหววบอกวันที่ 2 แต่ป้าขยันบอกตรวจวันที่ 1 เลย มันไม่ตรงกันตรงนี้
ยายมนกับยายเล็กล่ะ?
ออย : ยายมนกินข้าวเสร็จเดินผ่านเฉยๆ แกชะโงกมองแล้วก็เดินผ่านเข้าบ้านแกไป ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที แล้วก็นอน ป้าเล็กก็เหมือนกัน แกเห็นเขารวมตัวกัน แต่ก็เข้าบ้าน ไม่ได้สนใจ
วันที่ 1 มีการถือหวยไปจริง แต่ตรวจหรือไม่ตรวจไม่รู้ วันที่ 2 มีคนบอกว่า?
ออย : ป้าแหววบอกว่ามีการตรวจ ขึ้นหน้าเบ้หมดเลย ไม่ถูกรางวัลนะ ทางป้าแหววบอกให้คืนหวยให้แต่ป้าขยันบอกว่าไม่ได้คืน
เขาตรวจวิธีอะไร?
ออย : ตรวจด้วยกูเกิ้ลค่ะ
แต่ที่แน่ๆ คนขายบอกว่าขายใบนี้ให้พี่ขยัน?
ออย : ตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่เจอ เพราะกล้องวงจรปิดไม่มี ทุกอย่างเป็นพยานบุคคลหมดเลยค่ะ ที่สำคัญมีการตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าไม่ถูกจริงๆ คนทิ้งขยะต้องทิ้งทั้งสามใบ ทำไมเหลือแค่สองใบ
แสดงว่าใบที่หายไปคือรางวัลที่ 1?
ออย : มันก็ไม่มีใครรู้ว่ารางวัลที่ 1 ชัดเจนมั้ย แต่มันหาย ทำไมมันถึงหาย
วันนี้หวยไม่อยู่กับใครคนใดคนนึงสองฝั่งนี่แหละ ไม่อยู่กับฝั่งพี่ขยัน ก็อยู่กับแหวว?
ออย : จากรูปการณ์ก็น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะ
นี่วันที่ 8 แล้ว ถ้าถูกเขาไปขึ้นเงินแล้ว แต่นี่ยังไม่มีคนเอาไปขึ้นเลย?
ออย : ตร.ยังไม่ยืนยันว่าหวยมีจริงหรือไม่ รอเจอหวยแล้วตรวจสอบย้อนกลับไปว่าเป็นของใครกันแน่
เขาบอกว่าเราไม่ได้เอาไปให้เขาตรวจวันที่ 1 ยืนยันมั้ย?
ขยัน : ยืนยันว่าตรวจ
มน มี เล็กล่ะ?
ขยัน : เขามาวันที่ 1 นั่งอยู่ด้วยกัน เขาเป็นป้า เป็นน้า เป็นอายายแหวว
ป้าแห้ง เอาหวยมาขายทีมงานโหนกระแส 30 ชุด ทีมงานก็เอาหมดเลย เชื่อเขาเลย รู้จักนายเดชมั้ย?
พร : รู้จักครับ ตอนแรกเขาเป็นสมาชิกอบต. เป็นอดีตสมาชิกอบต.ครับ
ปัจจุบันล่ะ?
พร : เขาลาออกสมัครผู้ใหญ่บ้านครับ
ได้มั้ย?
พร : ไม่ได้ครับ
แสดงว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะสิ?
พร : ใช่
เราไม่กลัวเหรอ กลับไปที่หมู่บ้านจะเขม่นกันมั้ย?
พร : ไม่กลัวครับ
ตอนนี้ทางนี้ยืนยันเป็นแบบนี้?
ทนายเมย์ : สองฝ่ายเล่าไม่ตรงกัน
แต่ที่แน่ๆ หวยหายไป มั่นใจว่าถ้ามีคนถูกจริงเขาต้องไปขึ้นแล้ว ใครจะไปรอ 10 ปีแล้วขึ้นวะ?
ป้าแห้ง : เผลอๆ ตายก่อน
นั่นสิไม่มีทางหรอก แล้ววันนี้คดีโด่งดังแบบนี้ สมมติเดชกับแหววเอาไป จะกล้าเอาไปขึ้นเหรอ เอาไปขึ้นก็โดนรวบ หรือจะให้คนอื่นเอาไปขึ้น แล้วใครล่ะ แต่มันมีเลขอยู่?
ทนายเมย์ : เลขนั้นมาจากแผงพี่แห้งแน่นอนอยู่แล้ว เขายืนยันได้ จากใบเสร็จ เล่มที่ จะปรากฏอยู่แล้วว่าลอตเตอรี่เล่มที่เท่าไหร่ พี่แห้งเป็นคนซื้อ ตรงนี้เช็กได้อยู่แล้วค่ะ มันเป็นหลักฐานว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมาจากแผงพี่แห้ง ต้องดูว่าอยู่ที่ใคร แล้วใครจะเอาไปขึ้น
วันนั้นเขาตรวจจากอะไร?
ขยัน : ตรวจจากโทรศัพท์
ทำไมเราไม่ตรวจจากโทรศัพท์เรา?
ขยัน : โทรศัพท์รับเข้าอย่างเดียว กดออกก็ไม่เป็น
พร : ถ้าเขาโทรเป็น เขาต้องโทรหาผมแล้วบอกถูกหวย
กดเป็นแต่ปุ่มเขียวปุ่มแดง?
ป้าแห้ง : เครียดกับเขามาตั้งหลายวันแล้ว ไม่รู้มันไปไหน สงสารเขาด้วย
มีคนโพสต์ว่าถูกรางวัลนี้ เขาบอกอยู่กับเขา ซื้อที่ปากน้ำ แล้วไปปากน้ำได้ไง?
ป้าแห้ง : อันนี้เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ของเราการกุศลนะคะ คุกแน่ๆ ค่ะ
อันนี้ที่ตร.มี เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล หนูไม่ใช่นะลูก ของหนูสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่อันนี้สลากการกุศลค่า ใช่มั้ยพี่?
ป้าแห้ง : ใช่ค่า
แม่ค้ายืนยันว่าคนละฉบับกัน?
ป้าแห้ง : คุณถูกก็เรื่องของคุณ แต่อันนี้คนละเรื่องกันค่ะ ไม่ใช่ของเราที่เขาโพสต์มา
คดีความจะยังไง?
ทนายเมย์ : ถ้าเป็นไปตามที่ป้าขยันเล่า ก็เป็นข้อหายักยอกทรัพย์ เพราะป้าขยันแกเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ แล้ววันที่ 1 มิ.ย. ป้าแกส่งมอบลอตเตอรี่สามใบให้บ้านยายแหววตรวจ จากนั้นฝากไว้ เราไม่ได้ตั้งใจฝากด้วย เขาบอกกลัวหาย ก็เลยไม่ได้ให้เรามา ก็ถือว่าฝากไว้นั่นแหละ แล้ววันต่อมาไปขอคืน แล้วเขาไม่ให้ เป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ผู้อื่นไป เข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก็ไม่รู้แหละว่าทางนั้นเอาไปหรือเปล่า ก็ต้องพิสูจน์กันอีกที แต่ที่สำคัญปัจจุบันลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลอยู่กับใคร ถ้าคุณเอาไปขึ้นเงิน ก็ต้องดีแคลร์ให้ได้ว่าเอาลอตเตอรี่ใบนี้มาจากที่ไหน ซื้อที่ไหน ถ้าดีแคลร์ไม่ได้ ก็เข้าข่ายความผิดฐานลักของโจรอีกที
อันดับแรก พี่แห้งยืนยันว่าอยู่ที่แผงเราแน่ๆ มีหลักฐานต้นขั้ว ต้นฉบับ มั่นใจว่าขายให้พี่ขยัน ตอนนี้เลขนี้หายไปแล้ว เมื่อไหร่ที่เลขนี้ปรากฏ คนนั้นต้องตอบให้ได้ว่าเอามาจากไหน สองมั่นใจว่าวันนี้เรื่องเกิดแบบนี้ ยังไงซะ เดชกับแหวว ไม่มีทางเอาไปขึ้นแน่ๆ ถ้าขึ้นคือโดนเต็มๆ เป็นไปได้มั้ย วันนี้อาจไม่มีใครได้เลย คนที่เอาไปอาจฉีกทิ้งไปเลย กูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้?
ป้าแห้ง : น่าจะเป็นไปได้
ทนายเมย์ : อีกอย่างคือรอเก็บไว้ รอเรื่องเงียบ
เงียบก็ไม่ได้ อีก 5-10 ปี ยังมีชีวิตรออยู่ใช่มั้ย มอบเป็นมรดกให้ลูกได้มั้ย?
ทนายเมย์ : ได้ค่ะ ทำเป็นพินัยกรรมเขียนไว้ ถ้าเจอก็เป็นของลูก
สงสารเขามาก พี่แห้งเชื่อว่าขายเขาแน่ๆ?
ป้าแห้ง : พี่แห้งขายแน่ๆ ก็อยากรู้เหมือนกันว่าหวย 70 หายไปไหน ถามแทนเขา ถ้าคนอื่นไปขึ้น เปลี่ยนมือไปแล้ว ได้มั้ย
ทนายเมย์ : อย่างที่แจ้งไป เขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าซื้อใบนี้มาจากไหน ไม่งั้นเขาจะถูกข้อหารับซื้อของโจรหรือเปล่า ตอนนี้ข่าวดัง ตัวเลข สลากขึ้นว่าการกุศล ถ้าเขามีในครอบครอง ก็ต้องบอกให้ได้
ตอนนี้เขาอายัดแล้ว ใครเอาไปขึ้นต้องไปให้ตร.สอบ ผมกังวลแค่เรื่องเดียวว่าสลากนี้จะไม่ปรากฏอีกเลย กูไม่ได้มึงก็ไม่ได้ ตอนแรกคิดว่าเรื่องจะเงียบ แต่พอเป็นประเด็น คิดว่าฉีกทิ้ง ทำลายหลักฐาน ไม่ได้หมายถึงสองคนนี้เอาไปนะ ใครก็แล้วแต่ที่เอาไป ผมว่าทำลายหลักฐาน มันแปลกตรงที่ มน มี เล็ก ถ้าคุณให้การเท็จแล้วตร.รู้ขึ้นมา คุกนะ พยานเท็จนี่โทษยังไง?
ทนายเมย์ : โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก็หนักอยู่ค่ะ
มน มี เล็ก มาพูดอะไรบ้างมั้ย?
ฝน : เขาโทรไปหาลูกพี่ลูกน้อง บอกว่าอย่าเอาเขาเข้ามาเกี่ยวข้อง กูไม่รู้ไม่เห็นด้วย เดี๋ยวจะหาว่ากูสมรู้ร่วมคิด เขาโทรมาทางแมสเซนเจอร์ค่ะ ลูกพี่ลูกน้องเอามาให้ดูค่ะ
ใครโทร?
ฝน : ยายเล็กค่ะ
ยายเล็กโทรหาพี่สาวเรา บอกว่าขยันอย่าพูดถึงเขา เดี๋ยวจะหาว่าเขาสมรู้ร่วมคิดไปด้วย คุณมองว่าถ้าวันนั้นไม่ได้ดูหวยกันจริง จะพูดคำนี้ทำไม?
ฝน : ใช่
มัน มี เล็ก เป็นญาติยายแหวว?
ฝน : ใช่ค่ะ เป็นญาติกันทั้งหมด บ้านเขาอยู่แถวเดียวกันหมดเลยค่ะ
เดช เป็นอดีตอบต. วันนี้ลาออกมา สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน จะทำยังไงกันดี มันวุ่นวายไปหมด เมื่อกี้เขาใช้คำว่านาย ไม่รู้นายคือใคร ผกก.หรือเปล่า แต่เรื่องนี้ไปถึงผู้การจังหวัดเลยนะ อยู่ในสายกับ “พ.ต.อ.นิคม พรมพิราม” ผกก.สภ.สวรรคโลก ตอนนี้ปวดหัวมั้ย?
พ.ต.อ.นิคม : โห ก็วุ่นวายเหมือนกันครับ
ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง?
พ.ต.อ.นิคม : คร่าวๆ นะครับ เพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่สรุป ยังไม่ชัดเจน เราก็รวบรวมพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางขยัน คนตรวจให้ มีบางเหตุการณ์ บางช่วงไม่ตรงกัน ที่สำคัญพยานวัตถุที่สำคัญ คือหวยใบที่ถูกยังหาไม่เจอ ก็เลยยังไม่สามารถบอกได้ว่ายังไง
ตั้งข้อสังเกต เขาสงสัยว่าถ้าไล่ไทม์ไลน์จริงๆ มีเลข 173770 จริงๆ บนแผงพี่แห้ง เขาเย็บสามฉบับส่งให้พี่ขยันไป พี่ขยันบอกไปตรวจแล้ว วันที่ 1 ยายแหววบอกว่าถูก วันนั้นมี ยายมน ยายมี ยายเล็ก นั่งอยู่ด้วยกัน ขณะนี้ ยายมน มี เล็ก กลับลำแล้วว่าฉันไม่ได้นั่งอยู่นะ ฉันเดินไปเดินมาแถวนั้น แล้วยายแหววบอกไม่ได้ให้มาตรวจเลยวันที่ 1 แค่ถือมายืนอยู่เฉยๆ หลังจากนั้น ตัวขยันบอกว่าวันรุ่งขึ้นไปอีกที เขาบอกจะพาไปแจ้งความขึ้นเงิน มีการตรวจกันใหม่ แต่วันนั้นนายเดชดูให้ใหม่ บอกว่าไม่ถูกแล้ว ขยำแล้วทิ้งไว้ตรงนั้น ตัวพี่แห้งไปถึงเสร็จ ถามเขาว่าหวยขยันอยู่ไหน เขาตอบว่า?
ป้าแห้ง : อยู่ที่ถังขยะ เขาเป็นคนพาไปเองนะ
แต่เมื่อกี้นายเดชบอกว่าคืนให้กับมือ ถังขยะก็เป็นถังขยะสาธารณะ แล้วนายเดชกับยายแหววไม่ได้คุยกันเหรอ ยายแหววรู้ได้ไงว่าหวยอยู่ในถังขยะ อันนี้อยากฝากผกก.ด้วย อย่ามองข้ามนะครับ?
พ.ต.อ.นิคม : ได้ครับ เดี๋ยวไปตรวจสอบว่ามีความคลาดเคลื่อนยังไง ตอนนี้เราได้ใบสลากสองใบที่ไม่ถูก ซึ่งเป็นของขยันจากกองขยะ ตรงนี้ก็มีข้อมูลที่ตรงกันครับ
อีกอัน เลขนี้ต้องมีอยู่แน่ๆ เพียงแต่ตอนนี้อยู่ที่ใคร ถ้าอยู่กับขยัน ขยันคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ คงเอาไปขึ้นแล้ว เราจะทำยังไงได้บ้าง?
พ.ต.อ.นิคม : ทางผู้บังคับบัญชาของจังหวัดก็เน้นย้ำมา และเร่งรัดดูแต่ละจุด แต่ละส่วนที่ทำได้ ยังทำไม่ครบ ก็จะทำให้มันครบ แล้วดูว่าจะเป็นยังไง ที่สำคัญคือหวยตัวนี้มันหาไม่เจอ เราต้องมีการค้นหาหวย ก็ต้องทำครับ
วันที่ 1 ตอนเย็นที่ไปหายายแหวว เขาตรวจทางไหน?
ขยัน : ตรวจทางโทรศัพท์ ดูทีละใบ
สามารถยึดโทรศัพท์ยายแหววมาตรวจสอบได้มั้ย?
พ.ต.อ.นิคม : ดำเนินการแล้วครับ ก็ทำให้เต็มที่ครับ
ผกก.ต้องสอบใครอีกบ้าง?
พ.ต.อ.นิคม : สอบสามีนางแห้งไว้แล้ว พรุ่งนี้สามีแห้งจะมาให้ปากคำเพิ่มเติม เขาก็พูดคล้ายๆ นางแห้ง เดี๋ยวรอข้อมูลให้ชัดเจนก่อนครับ
ฝากถามยายแหววทำไมรู้ว่าหวยอยู่ในถังขยะ แล้วทำไมไปบอกทางพี่แห้งว่าหวยอยู่ในถังขยะ เขาพาไปดูด้วย ขณะเดียวกัน ผัวยายแหววบอกว่าคืนหวยให้ทางพี่ขยันแล้ว?
พ.ต.อ.นิคม : ที่ไปถังขยะ มีตร.ไปด้วยครับ
อันนี้สำคัญที่สุดเลย ผมถามเดชเขาพูดมา เขาบอกคืนไปแล้ว แล้วไปอยู่ในถังขยะได้ยังไง เขาบอกเขาไม่ได้ทิ้งนะ แต่ขณะเดียวกัน คนที่พาตร.กับยายแห้งไป คือเมียเดชครับ เดชคุยกับเมียก่อน เดชบอกมีการดูแล้ว ไม่ถูก ก็คืนให้ขยันไป ขยันก็ไม่รู้เอาไปไว้ไหน เรื่องของขยัน ขยันเอาไปทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ อยู่ในขยะ ซึ่งเป็นส่วนสาธารณะ ขยันบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปทิ้ง แต่เขาเห็นว่าพวกคุณขยำ แต่คนพาตร.ไปดูถังขยะ คือผัวเมีย รู้ได้ยังไง ว่าสลากอยู่ในถังขยะ ทำไมถึงบอกพี่แห้ง ตร. พี่ขยันว่าอยู่ในถังขยะ ทิ้งไปแล้ว วันนั้นคุณบอกทิ้งถึงขยะไปแล้ว แต่วันนี้คุณบอกว่าคืนขยันไป ตรงนี้แปลกมั้ย?
ทนายเมย์ : แปลกค่ะ น่าสงสัย ถ้าพูดความจริงมันต้องเหมือนเดิม นี่พูดไม่ตรงกัน บอกอีกคนอีกแบบ บอกตร.อีกแบบ
เมื่อกี้ไม่อยากแย้งเขา ให้เขาพูดไป มันก็แปลกจริงๆ พี่ยืนยันว่าเขาเป็นคนพาไปดู?
ป้าแห้ง : ถังขยะอยู่หน้าบ้านเขาไง เขาใช้ส่วนร่วม เป็นถังขยะอบต.
ที่สำคัญเขาพูดจริงๆ ว่าทิ้งไปถังขยะแล้ว?
ป้าแห้ง : เขาพูดว่าอยู่ในถังขยะแล้ว ตร.ก็ได้ยินด้วยกัน
แล้วจะยังไงต่อไป เขาไม่ยอมรับ หวยไม่ปรากฏ แล้วทำไง?
ทนายเมย์ : อาศัยจากพฤติการณ์ เบื้องต้นวันที่ 1 ก่อน ตรวจไม่ตรวจ ตรงนี้สำคัญ ทางตร.บอกว่าอายัดมือไว้แล้ว มันอาจหาได้ว่าวันที่ 1 มีการเข้าเว็บไซต์นี้ไปตรวจจริงมั้ย ก็ต้องรอให้ทางตร.ดูพยานหลักฐานชิ้นนี้ค่ะ
คนที่อยากฝากบอกมากที่สุด คือ มน มี เล็ก สามคนนี้ บอกเลยนะ อะไรก็ตามแต่ คุณยังไม่รู้นะ เวลาให้การเท็จ แจ้งความเท็จ พยานเท็จ โดนคุกเหมือนกันนะ?
ทนายเมย์ : ถ้าเราไปแจ้งความบอกพนักงานสอบสวนโดยการโกหก มันถือว่าแจ้งความเท็จมีโทษจำคุก 6 เดือนค่ะ ต้องระวัง ถ้าการแจ้งความเท็จเพื่อประสงค์ให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญา มันก็จะหนักขึ้นไปอีก ดังนั้นไม่ว่าให้การในรูปแบบไหน ถ้าโกหกคุณก็ต้องรับโทษจำคุกค่ะ
แค่บอกให้ฟัง ถ้าข้อเท็จจริงไม่เป็นอย่างที่คุณให้การ หรือเป็นพยาน มันก็จะมีผลกลับมาหาคุณ อย่างคุณเล็กที่โทรหาพี่สาวคุณฝน คุณโทรทำไม ถ้าบริสุทธิ์ใจไม่ต้องโทรก็ได้?
ป้าแห้ง : ร้อนตัว (หัวเราะ)
ไปให้ปากคำตร.หรือยัง?
ป้าแห้ง : ให้ปากคำ ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
ไม่ได้ปรักปรำเดช และแหวว สิ่งที่พูดออกไปมีพยาน เป็นตร.และยายแห้ง ผมก็สงสัย แต่เมื่อกี้ เดชบอกเป็นถังขยะสาธารณะไม่ใช่บ้านผม ใครเอาไปทิ้งก็ได้ ผมแกล้งหลอกถามว่าขยันเอาไปทิ้งหรือเปล่า เขาบอกว่าผมไม่ทราบ แต่ขณะเดียวกัน แหววพูดได้ไงว่าสลากอยู่ในถังขยะ ทิ้งไปแล้ว ต่อสายหา “พี่จรัญ” ผัวพี่แห้ง พี่จรัญเป็นคนเย็บสลาก?
จรัญ : ใช่ครับ แต่จำเลขได้แค่ 2 ตัวครับ 70 แต่ที่เหลือจำไม่ได้ครับ
บนแผงมีเลขนี้?
จรัญ : ครับ
ถ้าพี่แห้งไม่ได้ให้ไป แล้วเลขนี้จะไปอยู่ที่ไหน เพราะขยันจองเลขนี้ไว้?
ป้าแห้ง : ค่ะ
อันนี้ยากกว่าครูปรีชา อันนั้นมันเห็นหวย แต่อันนี้ไม่เห็นหลักฐาน เลขนี้ไปปรากฏที่ไหน แต่อันนั้นมันปรากฏ แต่พี่ก็ยืนยันได้ว่า หนึ่งเลขนี้อยู่ที่แผงพี่จริงๆ สองพี่มีพยานยืนยันว่าขายให้เขาจริงๆ สามพี่บอกว่าเอาหวยนี้ไปให้ดู ชื่อตรงหมด มน มี เล็ก แหวว แล้วก็พี่ขยัน ถ้าลำพังเอาเรายืนอยู่เฉยๆ เห็นคนเดินไปเดินมา คงไม่หยิบมาพูดหรอกว่ามีใครอยู่บ้าง แล้วบอกถูกหมดเลย เรื่องทิ้งขยะก็แปลก ถ้าไม่ได้คืนทำไง เมื่อกี้ถามว่าชีวิตเคยจับเงินสูงสุดเท่าไหร่ แกบอกเงินหมื่นไม่เคยจับเลย อย่าว่าแต่เงินล้านเลย ธรรมดาเก็บผักบุ้งขายกำละ 5 บาท ขายประทังชีวิต ลูกเอาไงดี?
ฝน : ทำไรไม่ได้ แต่หนูอยากฝากคนที่คอมเมนต์ว่าแม่หนู (ร้องไห้) ถามว่าทำไมไม่ถูกเอง ทำไมถูกแล้วถึงฝากเขา ก็แม่หนูตรวจไม่ได้ อย่างที่เห็นโทรศัพท์ แล้วที่คอมเมนต์ว่าแม่หนูบ้า สติเลอะเลือน แม่หนูไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นนะคะ เขาอาจช้าบ้าง แต่เขาไม่ได้บ้า ไม่ได้รู้เรื่องอะไรขนาดนั้น (ร้องไห้) คนเป็นลูกก็ต้องเสียใจอยู่แล้ว หนูก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงไม่จริง แต่คอมเมนต์ทำให้เราเสียใจเหมือนกัน มันอาจดูแรงไปบ้าง
ขยัน : (ร้องไห้)
ฝน : เขาไม่ได้โง่ เขาซื่อ ใครจะไปคิดว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ แม่หนูก็ไม่รู้ค่ะว่ารางวัลที่ 1 เงิน 6 ล้านเป็นยังไง เพราะชีวิตพวกหนูก็ไม่เคยมีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะ (ร้องไห้) คอมเมนต์ได้ แต่เห็นใจพวกหนูกันบ้างค่ะ คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แรงทั้งนั้น ด่าเราทั้งนั้นค่ะ
พร : ฝากตร.ช่วยติดตามคดีนี้ ให้กระจ่างแจ้งเร็วๆ ครับ
พี่แห้ง?
ป้าแห้ง : ขอฝากอาชีพแม่ค้าลอตเตอรี่ เราก็สามารถดูแลลูกค้าได้บ้างเบื้องต้น อันไหนถูกต้องหรือถูกใจ ก็ช่วยดูแลลูกค้า มีกล้อง มีหลักฐานก็พยายามเก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าค่ะ
มันมีสิทธิ์ตามเจอมั้ย อยากรู้แค่คำเดียว คนที่เอาไป ถ้าวันนี้เห็นเป็นประเด็นแล้ว ถ้าเอาไปขึ้นเขาโดนแน่ มีสองอย่าง ให้คนอื่นเอาไปขึ้นก็โดนอยู่ดี เพราะอายัดแล้ว สองกูไม่ได้ มึงก็ไม่ได้ กูไม่กลัวมึงหรอก กูฉีกทิ้งเลย?
ทนายเมย์ : ตรงนี้น่ากลัว เพราะจะตามอะไรต่อไม่ได้ด้วย ถ้าฉีกทิ้ง
ขยัน : งวดนี้ซื้อใหม่
เงินหมื่นก็ไม่เคยจับ จะจับให้ได้สักครั้ง ถามจริงๆ ซื้อหวยเพราะอยากได้เงินหมื่นมาถือหรือเปล่า?
ขยัน : บุญมีแต่กรรมบัง
ดัชมิลล์ให้เงินเลย 2 หมื่น ไม่เคยจับเงินหมื่นใช่มั้ย 2 หมื่นจากดัชมิลล์ ให้พี่ สัญญาอย่างนึงว่าเอาเก็บไว้กิน ห้ามซื้อลอตเตอรี่ ได้มั้ย ผมไม่รู้หรอกพี่เข้าใจผิดไปเอง หรือเป็นอย่างที่พี่เล่าทั้งหมด แต่ดัชมิลล์ก็เห็นว่าพี่ลำบาก อยากให้เอาเงินไปเก็บไว้ใช้?
ขยัน : (ยกมือไหว้)